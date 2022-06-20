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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

В Подмосковье ограничили посещение лесов из-за риска пожаров

В Подмосковье ограничили посещение лесов из-за риска пожаров

Топ-менеджер Газпромбанка протаранил три машины и мотоцикл. Погибли два человека, а виновник пытается избежать наказания
Топ-менеджер Газпромбанка протаранил три машины и мотоцикл. Погибли два человека, а виновник пытается избежать наказания
Топ-менеджер Газпромбанка протаранил три машины и мотоцикл. Погибли два человека, а виновник пытается избежать наказания

Топ-менеджер Газпромбанка протаранил три машины и мотоцикл. Погибли два человека, а виновник пытается избежать наказания

Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей

обновлено

Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей

20 июня 2022

Мужчина избил парней за пирсинг в носу в электричке

29 мая 2022

В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который уклонялся от армии

«Азбука вкуса» и «Яндекс Еда» начали принимать заказы в Подмосковье
29 апреля 2022

«Азбука вкуса» и «Яндекс Еда» начали принимать заказы в Подмосковье

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

В Мытищах ради дороги хотели снести дом. Двое жителей отказались уезжать, и теперь машины ездят в сантиметрах от их окна

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город

24 января 2022

Подмосковные поликлиники начали работать без выходных

13 сентября 2021

Отопление в Москве и Подмосковье включат 13 сентября

Поедем поедим: 3 интересных гастрономических проекта за городом
Поедем поедим: 3 интересных гастрономических проекта за городом
Поедем поедим: 3 интересных гастрономических проекта за городом

Поедем поедим: 3 интересных гастрономических проекта за городом

30 июля 2021

В Подмосковье запретили тонировать окна в новостройках

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей Куда идти за грибами в Подмосковье
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Куда идти за грибами в Подмосковье

обновлено29 апреля 2021

С 1 мая в Подмосковье запретят жарить шашлыки на природе

Куда дешевле всего поехать отдохнуть из Москвы
Куда дешевле всего поехать отдохнуть из Москвы 10 идей очень бюджетных путешествий на электричке
Куда дешевле всего поехать отдохнуть из Москвы

Куда дешевле всего поехать отдохнуть из Москвы
10 идей очень бюджетных путешествий на электричке

Алексей Седой ушел из спецназа и завел лосей. Теперь у него война с браконьерами

Алексей Седой ушел из спецназа и завел лосей. Теперь у него война с браконьерами

Алексей Седой ушел из спецназа и завел лосей. Теперь у него война с браконьерами

Алексей Седой ушел из спецназа и завел лосей. Теперь у него война с браконьерами

28 декабря 2020

Камеры будут следить за соблюдением дистанции на остановках. Власти потратят на это 214 миллионов рублей

24 декабря 2020

В Москве и Подмосковье разрешили сделать выходным 31 декабря

24 декабря 2020

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

15 декабря 2020

В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Исследование
9 декабря 2020

Цены на новостройки в Подмосковье растут быстрее, чем в Москве

«Проект»: у Путина два одинаковых кабинета в Сочи и Подмосковье. Так россияне не узнают, где он
8 декабря 2020

«Проект»: у Путина два одинаковых кабинета в Сочи и Подмосковье. Так россияне не узнают, где он

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича
Галерея
7 декабря 2020

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича

7 декабря 2020

Вакцинация от COVID-19  в Подмосковье начнется 15 декабря

14 ноября 2020

В Подмосковье откроют 200 прививочных пунктов от коронавируса

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской областиМесто казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области

«Зоя»: Самый красивый музей Московской области Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки

10 ноября 2020

В Подмосковье результаты теста на коронавирус начнут присылать по СМС

9 ноября 2020

В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»

обновлено7 ноября 2020

В Люберцах разбился легкомоторный самолет Cessna. Погиб ведущий НТВ

6 ноября 2020

Власти Москвы попросили не передвигаться по городу без необходимости

31 октября 2020

В Подмосковье ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей

26 октября 2020

В Подмосковье появилась «Фемдача» для активисток, столкнувшихся с выгоранием

На МЦД до конца года откроют еще четыре станции
19 октября 2020

На МЦД до конца года откроют еще четыре станции

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

16 октября 2020

В Подмосковье запретили дискотеки и караоке по ночам

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

По мнению депутата, море нужно не всем

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

И насколько они дороже соседнего Подмосковья

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

В конце недели в Москве начнется купальный сезон

Уже и погода как в Сочи

В конце недели в Москве начнется купальный сезон

В каких загородных отелях можно самоизолироваться
В каких загородных отелях можно самоизолироваться И сколько это стоит
В каких загородных отелях можно самоизолироваться

В каких загородных отелях можно самоизолироваться
И сколько это стоит

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Подмосковье не останется голодным

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году

Сейчас в области 13 действующих полигонов

«Их больше не будет в природе»: Глава Подмосковья пообещал закрыть все свалки уже в 2020 году

В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку

Сдать можно бытовую технику, батарейки, пленку, дерево

В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку

Москва вывезет миллионы тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области

В Шиес столичный мусор пока не отправится

Москва вывезет миллионы тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области

В Люберцах нашли останки мамонта

В древности в Подмосковье жили мамонты

В Люберцах нашли останки мамонта

«Открытые медиа»: На территории усадьбы «Архангельское» разрешат строительство

Охранную зону собираются сократить на одну пятую

«Открытые медиа»: На территории усадьбы «Архангельское» разрешат строительство

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Современные технологии пришли в молочное производство

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье
Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье В музее под Истрой сейчас находится 239 работ Шагала
Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье

Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье
В музее под Истрой сейчас находится 239 работ Шагала

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят

Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят

Где недорого провести ноябрьские праздники
Где недорого провести ноябрьские праздники Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью
Где недорого провести ноябрьские праздники

Где недорого провести ноябрьские праздники
Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву

Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву

Самолет аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье. Он столкнулся со стаей чаек

У лайнера «Уральских авиалиний» загорелся один из двигателей

Самолет аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье. Он столкнулся со стаей чаек

В Ликино-Дулёве протестуют против новой свалки в лесу. Полиция задерживает активистов

Местные жители попытались перекрыть проезд строительной технике

В Ликино-Дулёве протестуют против новой свалки в лесу. Полиция задерживает активистов

Как недорого провести день в Балашихе
Как недорого провести день в Балашихе Две усадьбы, лучший парк Подмосковья и музей ПВО
Как недорого провести день в Балашихе

Как недорого провести день в Балашихе
Две усадьбы, лучший парк Подмосковья и музей ПВО

Завтра запустятся экскурсионные туры на электричках из Москвы

Туры длятся от одного до двух дней в зависимости от программы

Завтра запустятся экскурсионные туры на электричках из Москвы

Проект скоростного трамвая между Подольском и Домодедовым оценили в 150 миллиардов рублей

Весь проект нового кольца вокруг Москвы может стоить в два раза больше

Проект скоростного трамвая между Подольском и Домодедовым оценили в 150 миллиардов рублей

База данных пациентов подмосковной скорой помощи оказалась в открытом доступе

Сейчас документ, в котором содержались имена, адреса и телефоны жителей, недоступен

База данных пациентов подмосковной скорой помощи оказалась в открытом доступе

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ