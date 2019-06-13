В Ликино-Дулёве протестуют против новой свалки в лесу. Полиция задерживает активистов Местные жители попытались перекрыть проезд строительной технике
Жители подмосковного города Ликино-Дулёво протестуют против строительства мусорного полигона, ради которого собираются вырубить часть леса.
Сегодня утром они попытались перекрыть трассу А-108, чтобы помешать технике проехать на стройку. Политик Дмитрий Гудков сообщил о столкновениях с полицией. К активистам приехал ОМОН, задержаны около 15 человек.
Одна из участниц рассказала «ОВД-инфо», что женщине сломали ребро. По ее словам, полицейские «отталкивали людей в грубой форме». При этом в пресс-службе Росгвардии по Московской области заявили изданию, что их подразделения к работе не привлекались.
Ранее «Новая газета» писала, что в лесу в Ликино-Дулёве, где обитают краснокнижные животные, собираются вырубить деревья и построить комплекс по переработке отходов и мусоросжигательный завод. При этом жители считают, что на месте появится обычная свалка.
Протесты начались еще в начале марта — тогда местные жители случайно узнали об общественных слушаниях по новому проекту. Часть компании, которая занимается строительством, принадлежит сыну генпрокурора России Игорю Чайке.
Источник: «ОВД-инфо»
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