Жители подмосковного города Ликино-Дулёво протестуют против строительства мусорного полигона, ради которого собираются вырубить часть леса.

Сегодня утром они попытались перекрыть трассу А-108, чтобы помешать технике проехать на стройку. Политик Дмитрий Гудков сообщил о столкновениях с полицией. К активистам приехал ОМОН, задержаны около 15 человек.

Полиция оттеснила людей в Ликине-Дулеве. Начали пилить лес якобы под противопожарную просеку. На самом деле строят дорогу под мусорный полигон. Задержаны уже около 15 человек. pic.twitter.com/3OU89MFph2 — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 13 июня 2019 г.

Одна из участниц рассказала «ОВД-инфо», что женщине сломали ребро. По ее словам, полицейские «отталкивали людей в грубой форме». При этом в пресс-службе Росгвардии по Московской области заявили изданию, что их подразделения к работе не привлекались.