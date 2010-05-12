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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

На что живут повара
На что живут повара Повар московского ресторана — о недовольстве клиентов, воровстве поваров, своей зарплате и тратах
На что живут повара

На что живут повара
Повар московского ресторана — о недовольстве клиентов, воровстве поваров, своей зарплате и тратах

Выбран лучший молодой шеф-повар России

Лучший шеф определился из трех участников

Выбран лучший молодой шеф-повар России

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

В Sixty сменился шеф-повар и появилось новое меню

Новый шеф представил на пробу несколько новых блюд

В Sixty сменился шеф-повар и появилось новое меню

В Lesartists пройдёт ужин от таллинского повара Дмитрия Халюкова

Для Lesartists повар подготовил сет из шести блюд

В Lesartists пройдёт ужин от таллинского повара Дмитрия Халюкова

В Москве выбрали лучшего молодого повара года

В рамках конкурса «Серебряный треугольник» повара представили блюда современной российской кухни

В Москве выбрали лучшего молодого повара года

«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить
«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»
«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить

«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить
The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»

Новое место: Uilliam's На Малой Бронной открылся именной ресторан Уильяма Ламберти, бренд-шефа ресторанов Ginza Project.

Новое место: Uilliam's

Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»

Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»
The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов

Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...

Осьминог по-неаполитански!