Mastercard запустила сервис безналичных чаевых
Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group
Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров
В ней вырастят новых Джейми Оливеров
На что живут повара Повар московского ресторана — о недовольстве клиентов, воровстве поваров, своей зарплате и тратах
На что живут повара Повар московского ресторана — о недовольстве клиентов, воровстве поваров, своей зарплате и тратах
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
В Sixty сменился шеф-повар и появилось новое меню
Новый шеф представил на пробу несколько новых блюд
В Lesartists пройдёт ужин от таллинского повара Дмитрия Халюкова
Для Lesartists повар подготовил сет из шести блюд
В Москве выбрали лучшего молодого повара года
В рамках конкурса «Серебряный треугольник» повара представили блюда современной российской кухни
«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»
«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
Новое место: Uilliam's На Малой Бронной открылся именной ресторан Уильяма Ламберти, бренд-шефа ресторанов Ginza Project.
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...