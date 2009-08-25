Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Ресторан «Прага» попробуют продать через Avito за 2 миллиарда рублей
Один из старейших ресторанов Москвы не может найти покупателя
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Куда москвичи поедут на майские праздники
Рейтинг базируется на данных броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая
В «Сокольниках» восстановят советский ресторан «Прага»
Площадь одноэтажного здания составляет 976 квадратных метров
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
10 мест в Праге, куда ходят сами пражане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Прага без Карлова моста и собора Святого Вита
10 мест в Праге, куда ходят сами пражане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Прага без Карлова моста и собора Святого Вита
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Microsoft закроют разработку Skype в России
Сотрудники корпорации переместятся из Зеленограда в Прагу
Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопах За 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.
Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопах За 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Место покоя на набережных и узких улицах Чуть меньше двух лет назад я покинула москву и субботним рейсом без обратного билета отбыла в Прагу. Я летела в неизвестность, а обрела неведомое прежде чувство единения с городом и умиротворения
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Ресторан «Прага» закрывается навсегда Ресторан «Прага» на Арбате 11 января полностью закрывается на реконструкцию. После нее он откроется уже под другим названием
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
Роберто Кавалли покупает ресторан «Прага» Ресторан «Прага» будет куплен известным итальянским дизайнером Роберто Кавалли. Новый ресторан будет носить название Just Cavalli
Путешествие для мягких игрушек Для тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников.
Прага. Невыносимая легкость Хорошо оказаться в Праге осенью. Погода в самый раз для неспешных прогулок по городу. Туристов много, но все равно меньше чем летом.
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I Кодекс Трипхантера предписывает в путешествиях не идти на компромиссы с массовкой, толпой, программой, а фильтровать маршруты в порядке очевидной неважности, сливаться с аборигенами, есть в правильных местах и безгранично доверять своему чутью и интуиции. Но почувствовать ритмы городов можно всегда – лишь изнутри, исследуя уголки и переулки; слышать дыхание пустынь, дюн, заливов...
Пражская Микстура Я живу в мрачной республике Карелия, и, казалось бы, навидавшись сполна суровых скандинавских видов и в родном motherland'е, и в Швеции/Норвегии/Финляндии, до которых от motherland'a рукой подать, нужно бы мне стремиться к очарованию пляжей с зыбучими песками, к всевозможным пальмам с сочными плодами и к покрытым испариной термометрам, готовым выплюнуть ртуть от жары.
Прага. Удивительное рядом Прага – это то место, о котором мечтают многие. Сама история города окутана тайнами и мифами. Если Вы решите посетить этот уголок Европы, то обязательно услышите легенды о Големе – глиняном великане, который служил помощником по хозяйству еврейскому раввину, о Железном человеке – рыцаре, который был обращен в камень за неудержимую тягу к развлечениям (кстати, его статую можно...