На лежаках не плавать, купающихся не подбрасывать: МЧС утвердило правила пользования пляжами
У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут
Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»
Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей
Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости
Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
YouTube обновил правила наказания за спорный контент
Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни
Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов
Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки
Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток
В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах
Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском
Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет
В России вступили в силу поправки в ПДД
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать
Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров
Первый диаметр планируют запустить в 2019 году
Московские аэропорты разработали правила пользования для пассажиров
Создатели свода ориентировались на опыт Московского метрополитена
«Аэрофлот» изменил правила возврата билетов
В авиакомпании считают новые правила справедливыми
Обучать взрослых и детей «Домострою»
Геннадий Онищенко отреагировал на предложение РПЦ ввести семейные курсы для школьников
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
Столичный метрополитен утвердил правила оформления торговых павильонов
Также разработаны и требования для продавцов этих павильонов
Московская ГИБДД будет отличать лихачей по наклейкам
Атрибутика делится на три категории: характерные, вероятные и нейтральные
В московских маршрутках сократят рекламу
Звуковая реклама и видеоролики окажутся под запретом
Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах
Чиновники высоких рангов должны будут спрашивать разрешения непосредственно у Владимира Путина
Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК
Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций