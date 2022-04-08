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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России ослабили правила техосмотра

В России ослабили правила техосмотра

Кипр смягчит правила въезда с 18 апреля
8 апреля 2022

Кипр смягчит правила въезда с 18 апреля

6 декабря 2021

Кипр ужесточил правила въезда для туристов из-за нового штамма «омикрон»

29 октября 2020

На лежаках не плавать, купающихся не подбрасывать: МЧС утвердило правила пользования пляжами

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

Как говорится, обещанного три года ждут

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

А духи считаются?

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

Что изменится в России в 2020 году
Что изменится в России в 2020 году Новые налоги, правила и цены
Что изменится в России в 2020 году

Что изменится в России в 2020 году
Новые налоги, правила и цены

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости

Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

YouTube обновил правила наказания за спорный контент

Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения

YouTube обновил правила наказания за спорный контент

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни

Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов

Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов

Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки

Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток

Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки

В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах

Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском

В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро

Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет

В России вступили в силу поправки в ПДД

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет

Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать

Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года

Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать

Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров

Первый диаметр планируют запустить в 2019 году

Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров

Московские аэропорты разработали правила пользования для пассажиров

Создатели свода ориентировались на опыт Московского метрополитена

Московские аэропорты разработали правила пользования для пассажиров

«Аэрофлот» изменил правила возврата билетов

В авиакомпании считают новые правила справедливыми

«Аэрофлот» изменил правила возврата билетов

Обучать взрослых и детей «Домострою»

Геннадий Онищенко отреагировал на предложение РПЦ ввести семейные курсы для школьников

Обучать взрослых и детей «Домострою»

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки
«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных

«Аптеки задохнутся»: Чего ждать от ограничения продажи антидепрессантов и успокоительных
Как новые правила повлияют на пациентов, врачей и аптеки

Столичный метрополитен утвердил правила оформления торговых павильонов

Также разработаны и требования для продавцов этих павильонов

Столичный метрополитен утвердил правила оформления торговых павильонов

Московская ГИБДД будет отличать лихачей по наклейкам

Атрибутика делится на три категории: характерные, вероятные и нейтральные

Московская ГИБДД будет отличать лихачей по наклейкам

В московских маршрутках сократят рекламу

Звуковая реклама и видеоролики окажутся под запретом

В московских маршрутках сократят рекламу

Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах

Чиновники высоких рангов должны будут спрашивать разрешения непосредственно у Владимира Путина

Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах

Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК

Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций

Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК

Правила поведения для посетителей кафе и ресторанов
Правила поведения для посетителей кафе и ресторанов Как заказывать еду, вести себя за столом и покидать заведение — в нашем списке рекомендаций для тех, кто регулярно ест не дома
Правила поведения для посетителей кафе и ресторанов

Правила поведения для посетителей кафе и ресторанов
Как заказывать еду, вести себя за столом и покидать заведение — в нашем списке рекомендаций для тех, кто регулярно ест не дома

Правила поведения для посетителей магазинов
Правила поведения для посетителей магазинов Как примерять одежду, тестировать косметику и пробовать духи — в нашем списке рекомендаций для тех, кто регулярно бывает в магазинах
Правила поведения для посетителей магазинов

Правила поведения для посетителей магазинов
Как примерять одежду, тестировать косметику и пробовать духи — в нашем списке рекомендаций для тех, кто регулярно бывает в магазинах

Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца
Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца Почти 4 500 машино-мест, парковочная полиция, велопатрули, способы оплаты, штрафы, места для резидентов — The Village изучил, что станет с парковкой в пределах Бульварного кольца с 1 июня.
Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца

Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца
Почти 4 500 машино-мест, парковочная полиция, велопатрули, способы оплаты, штрафы, места для резидентов — The Village изучил, что станет с парковкой в пределах Бульварного кольца с 1 июня.

Московскую полицию вооружат алколазерами До конца года на автомобили ГИБДД установят алколазеры, выявляющие пары алкоголя в проезжающих мимо машинах.

Московскую полицию вооружат алколазерами

Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги
Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги Новые обязательные правила для таксистов появятся в Москве в скором времени, после закрепления столичными властями законопроекта&nbsp;«О такси в&nbsp;городе Москве». Новые правила обяжут таксистов знать русский язык и все маршруты города
Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги

Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги
Новые обязательные правила для таксистов появятся в Москве в скором времени, после закрепления столичными властями законопроекта&nbsp;«О такси в&nbsp;городе Москве». Новые правила обяжут таксистов знать русский язык и все маршруты города

Неолимпийские Игры
Неолимпийские Игры В Мафию уже не первый сезон играют по телевизору. Твистер — самый распространенный вид коммуникации между людьми на пикниках и домашних вечеринках. Скрэбл для многих заменил воскресную программу по самообразованию, а после выхода в прошлом году «Бесславных ублюдков» Тарантино, едва ли не на каждом лбу успел&nbsp;повисеть&nbsp;цветной стикер с именем Майкла Джексона или Кинг Конга. Look...
Неолимпийские Игры

Неолимпийские Игры
В Мафию уже не первый сезон играют по телевизору. Твистер — самый распространенный вид коммуникации между людьми на пикниках и домашних вечеринках. Скрэбл для многих заменил воскресную программу по самообразованию, а после выхода в прошлом году «Бесславных ублюдков» Тарантино, едва ли не на каждом лбу успел&nbsp;повисеть&nbsp;цветной стикер с именем Майкла Джексона или Кинг Конга. Look...

My Bicycle & Me
My Bicycle & Me Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.
My Bicycle & Me

My Bicycle & Me
Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.