Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок введения новых правил размещения вывесок за пределами Третьего транспортного кольца Москвы на год — до 1 июля 2017 года. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства Москвы.

«По обращению предпринимателей, общественных организаций предлагается перенести на год сроки упорядочения торговых вывесок за пределами Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей. Окончательный срок приведения вывесок в порядок — 1 июля 2017 года», — говорится в тексте решения.

Власти Москвы утвердили новые единые правила размещения информационных конструкций в городе в 2013 году. Они определяют допустимые типы вывесок, их максимальные размеры, а также требования к местам их размещения. Ранее внедрение вывесок по новым правилам за пределами ТТК планировали закончить до июля 2016 года.

Новые правила запрещают размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проёмах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов. Регламентируется, что подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушённый свет и не создавать прямых лучей в окна квартир. А на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию. За нарушение правил для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.