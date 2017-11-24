У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы Как говорится, обещанного три года ждут
Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»
Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей
Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража» Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей
Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров А духи считаются?
Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости
Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии
Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено) Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
YouTube обновил правила наказания за спорный контент
Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения
YouTube обновил правила наказания за спорный контент Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни
Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов
Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки
Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток
Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток
В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах
Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском
В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском
Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Увеличить штраф за езду на самокатах в метро Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей
Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет
В России вступили в силу поправки в ПДД
С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет В России вступили в силу поправки в ПДД
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать
Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года
Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров
Первый диаметр планируют запустить в 2019 году