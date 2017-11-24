17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

Как говорится, обещанного три года ждут

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»
Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

А духи считаются?

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров
А духи считаются?

Что изменится в России в 2020 году
Что изменится в России в 2020 году Новые налоги, правила и цены
Что изменится в России в 2020 году

Что изменится в России в 2020 году
Новые налоги, правила и цены

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости

Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии

Наказывать водителей «успокоительными остановками» за превышение скорости
Ранее такие санкции для нарушителей появились в Эстонии

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

YouTube обновил правила наказания за спорный контент

Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения

YouTube обновил правила наказания за спорный контент
Теперь каналы не будут блокировать сразу после первого предупреждения

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни

Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни
Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов

Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов
Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее

Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки

Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток

Водители смогут самостоятельно исправлять ошибки при оплате парковки
Они смогут менять данные в приложении «Парковки Москвы» в течение суток

В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах

Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском

В аэропортах начнут штрафовать за переодевание и лежание на креслах
Мособлдума утвердила поправки о нарушениях в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро

Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро
Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Бордель с куклой на час, метро без детей и возвращение зимы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет

В России вступили в силу поправки в ПДД

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет
В России вступили в силу поправки в ПДД

Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать

Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года

Мусорные баки будут размещать ближе к домам и реже опустошать
Роспотребнадзор обновил стандарты 1998 года

Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров

Первый диаметр планируют запустить в 2019 году

Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров
Первый диаметр планируют запустить в 2019 году

Московские аэропорты разработали правила пользования для пассажиров

Создатели свода ориентировались на опыт Московского метрополитена

Московские аэропорты разработали правила пользования для пассажиров
Создатели свода ориентировались на опыт Московского метрополитена

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ