Доля оправдательных приговоров выросла в России впервые за семь лет Это заслуга присяжных
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»
По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи» По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
Путин: Число преступлений в России выросло впервые с 2016 года
А каждое второе преступление в 2019 году осталось нераскрытым
Путин: Число преступлений в России выросло впервые с 2016 года А каждое второе преступление в 2019 году осталось нераскрытым
В 2019 году суды оправдали менее 1 % россиян
В Следственном комитете объяснили показатель своими заслугами
В 2019 году суды оправдали менее 1 % россиян В Следственном комитете объяснили показатель своими заслугами
Самые опасные и безопасные регионы России Больше всего преступлений зарегистрировали в Москве
Путин: Каждое второе преступление в 2018 году осталось нераскрытым
Об этом президент заявил на заседании коллегии МВД
Путин: Каждое второе преступление в 2018 году осталось нераскрытым Об этом президент заявил на заседании коллегии МВД
Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России
Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные
Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные
Водить школьников в отделения полиции для профилактики преступлений
Идея направлена на учеников 5-6 классов, когда еще не наступила уголовная ответственность
Водить школьников в отделения полиции для профилактики преступлений Идея направлена на учеников 5-6 классов, когда еще не наступила уголовная ответственность
Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками
И сколько граждан считают это оправданным
Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками И сколько граждан считают это оправданным
Сколько россиян становились жертвами преступлений
И каким преступлениям они чаще всего подвергаются
Сколько россиян становились жертвами преступлений И каким преступлениям они чаще всего подвергаются
«Проект»: Нулевые годы в России обошли 90-е по числу преступлений
В 2000-е зафиксировали рост числа убийств, краж и терактов и снижение изнасилований
«Проект»: Нулевые годы в России обошли 90-е по числу преступлений В 2000-е зафиксировали рост числа убийств, краж и терактов и снижение изнасилований
В Москве закрыли сеть нелегальных казино с выручкой в сотни миллионов рублей
В рамках операции задержали более 100 человек
В Москве закрыли сеть нелегальных казино с выручкой в сотни миллионов рублей В рамках операции задержали более 100 человек
В России выросло количество приговоров за экстремистские высказывания
Почти все приговоры 2017 года вынесли за материалы, размещенные в интернете
В России выросло количество приговоров за экстремистские высказывания Почти все приговоры 2017 года вынесли за материалы, размещенные в интернете
Путин раскритиковал работу МВД
Президент потребовал «серьезно повысить качество следствия и дознания»
Путин раскритиковал работу МВД Президент потребовал «серьезно повысить качество следствия и дознания»
Сколько убийств в России совершается под воздействием алкоголя
Около 40 % преступников росли в неполной семье
Сколько убийств в России совершается под воздействием алкоголя Около 40 % преступников росли в неполной семье
Какие проблемы волнуют россиян
Социальные проблемы больше всего беспокоят граждан с низкими доходами, пенсионеров и жителей малых городов страны
Какие проблемы волнуют россиян Социальные проблемы больше всего беспокоят граждан с низкими доходами, пенсионеров и жителей малых городов страны
Самые опасные районы Петербурга Больше всего тяжких преступлений совершают в Невском районе
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Предполагается, что движения вроде АУЕ способствуют формированию молодежных банд
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры Предполагается, что движения вроде АУЕ способствуют формированию молодежных банд
Самые криминальные регионы России
За первое полугодие 2017 года было совершено 1 миллион 300 тысяч преступлений