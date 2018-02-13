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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным

Организаторы сообщили о тысяче собравшихся на акции протеста

Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным

Сторонники Навального подали заявки на митинги перед инаугурацией Путина

В Москве оппозиционеры намерены организовать шествие по Тверской улице

Сторонники Навального подали заявки на митинги перед инаугурацией Путина

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза

ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза

Сергей Лавров — о желании США наказать россиян за избрание Путина

По мнению министра иностранных дел, американские власти хотят создать проблемы сотням тысяч простых граждан

Сергей Лавров — о желании США наказать россиян за избрание Путина

Павел Грудинин без усов (обновлено)

Политик выполнил обещание, данное Юрию Дудю

Павел Грудинин без усов (обновлено)

ЦИК огласил окончательные результаты выборов

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали

ЦИК огласил окончательные результаты выборов

Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов

Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным

Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами

«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных

Альфа-банк: Уверенная победа Путина снижает вероятность экономических реформ

Аналитики банка не видят стимула для изменений при слишком высокой поддержке президента

Альфа-банк: Уверенная победа Путина снижает вероятность экономических реформ

Билеты в «Олимпийский» для проголосовавших на выборах

Полученные бесплатно билеты продают в среднем за 1 тысячу рублей

Билеты в «Олимпийский» для проголосовавших на выборах

На Манежной площади задержали протестующих против Путина активистов

Тем временем на Суворовской площади прошел митинг сторонников Сергея Удальцова

На Манежной площади задержали протестующих против Путина активистов

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Московская полиция 15 часов держала в ОВД наблюдателей от штаба Гудкова

Активистам угрожали, не вменяя никаких нарушений

Московская полиция 15 часов держала в ОВД наблюдателей от штаба Гудкова

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова «Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова

Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»

Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании

Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»

Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании

За кого проголосовали россияне, живущие за границей
За кого проголосовали россияне, живущие за границей В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
За кого проголосовали россияне, живущие за границей

За кого проголосовали россияне, живущие за границей
В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %

Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов

ЦИК подведет окончательные итоги голосования в течение 10 дней

Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов

Жириновский предсказал отмену выборов президента в России

Политик считает, что в России может быть принята китайская избирательная модель

Жириновский предсказал отмену выборов президента в России

Владимир Путин — об участии в выборах в 2030 году

К последующим выборам политику исполнится 77 лет

Владимир Путин — об участии в выборах в 2030 году

Пародия на предвыборную агитацию «Хорошие декорации — плохой спектакль!»

Билборд установлен перед настоящим баннером с призывом пойти на выборы

Пародия на предвыборную агитацию «Хорошие декорации — плохой спектакль!»

«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах Как собираются голосовать самые молодые избиратели
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах

«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах
Как собираются голосовать самые молодые избиратели

Просьба Путина прийти на выборы

Президент призвал россиян не уклоняться от голосования

Просьба Путина прийти на выборы

ЦИК рассказал о легальном подвозе избирателей на участки

Спецтранспорт будет курсировать в отдаленные населенные пункты по несколько раз в день

ЦИК рассказал о легальном подвозе избирателей на участки

«Голосу» отказали в аренде помещения под call-центр на день выборов

Такое решение приняли после визита участкового

«Голосу» отказали в аренде помещения под call-центр на день выборов

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак

Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими

Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак

Дельфин в образе Путина

Музыкант выпустил клип о протестах 2017 года

Дельфин в образе Путина

Вступил в силу мораторий на публикацию прогнозов по выборам президента

Он продлится до окончания голосования

Вступил в силу мораторий на публикацию прогнозов по выборам президента

Финансирование предвыборной кампании Путина связали с Тимченко и Шойгу

По официальным данным, деньги выделили «Единая Россия» и 22 связанных с ней некоммерческих фонда

Финансирование предвыборной кампании Путина связали с Тимченко и Шойгу

Бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами

В МГУ сообщили о пятикратном увеличении выплат

Бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами

Собянина заподозрили в незаконной агитации за Путина

Мэр столицы призвал москвичей прийти на выборы, чтобы поддержать действующего президента

Собянина заподозрили в незаконной агитации за Путина

Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина
Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина Молчание — знак согласия: Чем отличается бойкот от протестного голосования
Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина

Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина
Молчание — знак согласия: Чем отличается бойкот от протестного голосования

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Кремль готовит митинг в честь победы Путина на выборах

Акцию могут провести до завершения подсчета голосов

Кремль готовит митинг в честь победы Путина на выборах

В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты

Ранее с призывами явиться на выборы начали выступать Сбербанк и «Аэрофлот»

В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты

Генератор агитационных роликов «Только для взрослых!»

Для призыва явиться на выборы уже использовали фото Дианы Шурыгиной

Генератор агитационных роликов «Только для взрослых!»

«Роснефть» решила проконтролировать явку семей сотрудников на выборы

Руководители выясняют у подчиненных, на каком избирательном участке они будут голосовать

«Роснефть» решила проконтролировать явку семей сотрудников на выборы

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»

Фото расценили в ведомстве как «агитационное»

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»

«Левый фронт» запланировал обсудить итоги выборов на митинге

Акцию собираются провести 19 марта на Пушкинской площади

«Левый фронт» запланировал обсудить итоги выборов на митинге

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах

Предвыборные баннеры также появились в приложении банка

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах

Грудинин обвинил телеканалы и ЦИК в подрыве репутации выборов

Кандидат в президенты заявил, что больше не будет участвовать в дебатах

Грудинин обвинил телеканалы и ЦИК в подрыве репутации выборов

Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак

Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»

Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group

Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group

Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак

На канале «Россия 1» дебаты покажут в 23:00

Жириновский обматерил облившую его на теледебатах Собчак

Впервые проголосовавшим на выборах подарят билеты в «Олимпийский»

Такая же акция проводилась на выборах депутатов Госдумы в 2016 году

Впервые проголосовавшим на выборах подарят билеты в «Олимпийский»

Дело Навального о забастовке избирателей вернули в полицию

Правоохранителям предстоит устранить выявленные нарушения

Дело Навального о забастовке избирателей вернули в полицию

Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм

Также участники президентской гонки потребуют трансляцию в прямом эфире

Кандидаты в президенты попросят перенести теледебаты в прайм-тайм

В московских кинотеатрах начали показывать рекламу выборов

ЦИК договорился с кинозалами о партнерстве

В московских кинотеатрах начали показывать рекламу выборов

«Честная реклама выборов» от Алексея Навального

Избирателям предлагают супернабор для закручивания гаек и видеокурс по вставанию с колен

«Честная реклама выборов» от Алексея Навального

Предвыборный баннер с Путиным на макете города будущего

Президенту представили в Кремле военный технополис «Эра»

Предвыборный баннер с Путиным на макете города будущего

Сколько россиян забыли об участии Путина в выборах

Большинство россиян не помнят и половины кандидатов в президенты

Сколько россиян забыли об участии Путина в выборах

Волонтеров Путина обвинили в сборе подписей на деньги государства

Координацией сбора занимались сотрудники органов власти

Волонтеров Путина обвинили в сборе подписей на деньги государства

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»

Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики

Верховный суд отказался снять Путина с выборов

Ранее этого потребовала Ксения Собчак

Верховный суд отказался снять Путина с выборов

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК

Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов

При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов

Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов

Face призвал бойкотировать выборы

Также рэпер раскритиковал российские власти, Навального и Грудинина

Face призвал бойкотировать выборы

Сколько россиян собираются бойкотировать президентские выборы

Каждый пятый опрошенный заявил, что участие в выборах — это гражданский долг

Сколько россиян собираются бойкотировать президентские выборы

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