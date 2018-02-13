Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным
Организаторы сообщили о тысяче собравшихся на акции протеста
Сторонники Навального подали заявки на митинги перед инаугурацией Путина
В Москве оппозиционеры намерены организовать шествие по Тверской улице
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза
ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сергей Лавров — о желании США наказать россиян за избрание Путина
По мнению министра иностранных дел, американские власти хотят создать проблемы сотням тысяч простых граждан
ЦИК огласил окончательные результаты выборов
Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали
Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов
Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным
«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных
Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами
Альфа-банк: Уверенная победа Путина снижает вероятность экономических реформ
Аналитики банка не видят стимула для изменений при слишком высокой поддержке президента
Билеты в «Олимпийский» для проголосовавших на выборах
Полученные бесплатно билеты продают в среднем за 1 тысячу рублей
На Манежной площади задержали протестующих против Путина активистов
Тем временем на Суворовской площади прошел митинг сторонников Сергея Удальцова
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных
Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Московская полиция 15 часов держала в ОВД наблюдателей от штаба Гудкова
Активистам угрожали, не вменяя никаких нарушений
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании
Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»
За кого проголосовали россияне, живущие за границей В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов
ЦИК подведет окончательные итоги голосования в течение 10 дней
Жириновский предсказал отмену выборов президента в России
Политик считает, что в России может быть принята китайская избирательная модель
Владимир Путин — об участии в выборах в 2030 году
К последующим выборам политику исполнится 77 лет
Пародия на предвыборную агитацию «Хорошие декорации — плохой спектакль!»
Билборд установлен перед настоящим баннером с призывом пойти на выборы
«Больше всего претензий к Жириновскому»: 18-летние на выборах Как собираются голосовать самые молодые избиратели
ЦИК рассказал о легальном подвозе избирателей на участки
Спецтранспорт будет курсировать в отдаленные населенные пункты по несколько раз в день
«Голосу» отказали в аренде помещения под call-центр на день выборов
Такое решение приняли после визита участкового
Владимир Жириновский — о пользе тиранов и слезах Собчак
Лидер ЛДПР заявил, что политики должны быть жесткими и жестокими
Вступил в силу мораторий на публикацию прогнозов по выборам президента
Он продлится до окончания голосования
Финансирование предвыборной кампании Путина связали с Тимченко и Шойгу
По официальным данным, деньги выделили «Единая Россия» и 22 связанных с ней некоммерческих фонда
Бюджетникам резко повысили зарплату перед выборами
В МГУ сообщили о пятикратном увеличении выплат
Собянина заподозрили в незаконной агитации за Путина
Мэр столицы призвал москвичей прийти на выборы, чтобы поддержать действующего президента
Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина Молчание — знак согласия: Чем отличается бойкот от протестного голосования
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кремль готовит митинг в честь победы Путина на выборах
Акцию могут провести до завершения подсчета голосов
В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты
Ранее с призывами явиться на выборы начали выступать Сбербанк и «Аэрофлот»
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Для призыва явиться на выборы уже использовали фото Дианы Шурыгиной
«Роснефть» решила проконтролировать явку семей сотрудников на выборы
Руководители выясняют у подчиненных, на каком избирательном участке они будут голосовать
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина»
Фото расценили в ведомстве как «агитационное»
«Левый фронт» запланировал обсудить итоги выборов на митинге
Акцию собираются провести 19 марта на Пушкинской площади
Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах
Предвыборные баннеры также появились в приложении банка
Грудинин обвинил телеканалы и ЦИК в подрыве репутации выборов
Кандидат в президенты заявил, что больше не будет участвовать в дебатах
Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак
Участники теледебатов прокомментировали инцидент на «России 1»
The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group
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Такая же акция проводилась на выборах депутатов Госдумы в 2016 году
Дело Навального о забастовке избирателей вернули в полицию
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Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК
Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов
ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов
При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Face призвал бойкотировать выборы
Также рэпер раскритиковал российские власти, Навального и Грудинина
Сколько россиян собираются бойкотировать президентские выборы
Каждый пятый опрошенный заявил, что участие в выборах — это гражданский долг