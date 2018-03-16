Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным
Организаторы сообщили о тысяче собравшихся на акции протеста
Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным Организаторы сообщили о тысяче собравшихся на акции протеста
Сторонники Навального подали заявки на митинги перед инаугурацией Путина
В Москве оппозиционеры намерены организовать шествие по Тверской улице
Сторонники Навального подали заявки на митинги перед инаугурацией Путина В Москве оппозиционеры намерены организовать шествие по Тверской улице
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза
ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сергей Лавров — о желании США наказать россиян за избрание Путина
По мнению министра иностранных дел, американские власти хотят создать проблемы сотням тысяч простых граждан
Сергей Лавров — о желании США наказать россиян за избрание Путина По мнению министра иностранных дел, американские власти хотят создать проблемы сотням тысяч простых граждан
Павел Грудинин без усов (обновлено) Политик выполнил обещание, данное Юрию Дудю
ЦИК огласил окончательные результаты выборов
Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали
ЦИК огласил окончательные результаты выборов Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировали
Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов
Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным
Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным
«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных
Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами
«Голос» заподозрил Шойгу в нарушении тайны голосования военных Министр представил данные об избирателях, которые не мог получить законными способами
Альфа-банк: Уверенная победа Путина снижает вероятность экономических реформ
Аналитики банка не видят стимула для изменений при слишком высокой поддержке президента
Альфа-банк: Уверенная победа Путина снижает вероятность экономических реформ Аналитики банка не видят стимула для изменений при слишком высокой поддержке президента
Билеты в «Олимпийский» для проголосовавших на выборах
Полученные бесплатно билеты продают в среднем за 1 тысячу рублей
Билеты в «Олимпийский» для проголосовавших на выборах Полученные бесплатно билеты продают в среднем за 1 тысячу рублей
На Манежной площади задержали протестующих против Путина активистов
Тем временем на Суворовской площади прошел митинг сторонников Сергея Удальцова
На Манежной площади задержали протестующих против Путина активистов Тем временем на Суворовской площади прошел митинг сторонников Сергея Удальцова
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных
Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных Президент пообещал рассмотреть переданный ему список
Московская полиция 15 часов держала в ОВД наблюдателей от штаба Гудкова
Активистам угрожали, не вменяя никаких нарушений
Московская полиция 15 часов держала в ОВД наблюдателей от штаба Гудкова Активистам угрожали, не вменяя никаких нарушений
Меньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании
Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»
Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»
За кого проголосовали россияне, живущие за границей В каком городе Ксения Собчак набрала 27 % и где у Путина больше 90 %
Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов
ЦИК подведет окончательные итоги голосования в течение 10 дней
Путин побил рекорд по количеству набранных на выборах голосов ЦИК подведет окончательные итоги голосования в течение 10 дней
Жириновский предсказал отмену выборов президента в России
Политик считает, что в России может быть принята китайская избирательная модель
Жириновский предсказал отмену выборов президента в России Политик считает, что в России может быть принята китайская избирательная модель
Владимир Путин — об участии в выборах в 2030 году
К последующим выборам политику исполнится 77 лет