Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)
Тем временем местные жители завели новую птицу
В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком
Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги
Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти
«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)
На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки
Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом
МАК расшифровал данные черных ящиков лайнера, который экстренно сел на кукурузном поле
В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)
Весной возле станции «Алма-Атинская» погибло сразу несколько свиристелей
В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц
Авторов лучших работ ждут памятные подарки от Мосприроды
Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды
Орнитологи советуют подкармливать животных в холода
Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
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Подкармливать птиц зимой Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города
В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»
Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта
«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам
На лекции также расскажут об экзотических птицах, которые продаются в зоомагазинах
Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы
Местные жители связывают ситуацию с программой благоустройства
В Москве до конца июля продлится массовый «стрижепад»
В Мосприроде дали рекомендации по уходу за найденными стрижатами
Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей
Орнитолог призвал подсаживать осиротевших утят в водоемы, где уже есть мамы-утки
Москвичам предложили составить соловьиную карту
Для наблюдений за певчими птицами советуют выбирать вечернее время
Из-за работ по благоустройству в Москве стало меньше птиц
Орнитологи отметили сокращение популяции воробьев, голубей и ворон
Зоологический музей МГУ научит москвичей бердвотчингу
Узнать о птицах больше можно на бесплатных лекциях музея
Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады
Сейчас поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго
Прокуратура не нашла нарушений в строительстве домика для лебедей за 4 миллиона рублей
Домик для птиц, сопоставимый по стоимости с однокомнатной квартирой, появится в парке Горького
В парке Горького запустят занятия по бердвотчингу
Биологи-экскурсоводы научат узнавать птиц по голосу, а также различать их по внешнему виду
Полиция завела уголовное дело после убийства фазанов в парке Горького
21-летнего подозреваемого задержали
Баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове (обновлено)
Об этом рассказала директор «Зенита» по связям с общественностью Жанна Дембо
Люди, живущие с воронами «Я учу ее мяукать — и у нее уже почти получается»
Водятся ли в Петербурге бакланы? И могут ли птицы испортить крышу стадиона на Крестовском острове?
Какие дикие животные обитают в Москве? Почему в столице исчезают ежи и стоит ли москвичам бояться кабанов
Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы
Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии
Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей
Подрядчик должен содержать четырёх лебедей-шипунов, шесть серых гусей и четыре домашних утки
Какова высота птичьего полёта? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Орнитолог Елена Зубакина о грачах в московских парках Комментарий специалиста о том, когда грачи вернутся с зимовки в Москву и что за птицы летают по московским паркам.
На западе Москвы пройдёт перепись птиц
Жители Западного административного округа столицы примут участие в Международных днях наблюдений за птицами 5 и 6 октября.