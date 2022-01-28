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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве ввели птичий карантин
28 января 2022

В Москве ввели птичий карантин

Снегири захватили Москву
Снегири захватили Москву Посмотрите, какие нарядные
Снегири захватили Москву

Снегири захватили Москву
Посмотрите, какие нарядные

«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор
«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор
«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор

«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор

Как стать бердвотчером
Как стать бердвотчером И увидеть в городе иволгу, удода да варакушку с трясогузкой
Как стать бердвотчером

Как стать бердвотчером
И увидеть в городе иволгу, удода да варакушку с трясогузкой

Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)

Тем временем местные жители завели новую птицу

Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)

Чему бегуны могут научиться у птиц
Чему бегуны могут научиться у птиц Как пернатые преодолевают огромные расстояния
Чему бегуны могут научиться у птиц

Чему бегуны могут научиться у птиц
Как пернатые преодолевают огромные расстояния

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Красную книгу обновили впервые за 23 года

В нее добавили 43 новых вида животных

Красную книгу обновили впервые за 23 года

Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги

Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц

Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

Это самая крупная птица рода ястребиных

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом

МАК расшифровал данные черных ящиков лайнера, который экстренно сел на кукурузном поле

Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Чтобы они не попадали в самолеты

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)

Весной возле станции «Алма-Атинская» погибло сразу несколько свиристелей

В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)

Не трогать совят-пуховичков в парках

В Москве начался сезон выводов сов

Не трогать совят-пуховичков в парках

Защищаться зонтами от агрессивных ворон

Вороны защищают птенцов и нападают на горожан

Защищаться зонтами от агрессивных ворон

В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц

Авторов лучших работ ждут памятные подарки от Мосприроды

В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц

Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды

Орнитологи советуют подкармливать животных в холода

Орнитологи рассказали о депрессии московских птиц из-за переменчивой погоды

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

10 кормушек для птиц от 89 до 26 040 рублей
10 кормушек для птиц от 89 до 26 040 рублей Классический теремок, трубка, камера «стрелка» и фотоаппарат
10 кормушек для птиц от 89 до 26 040 рублей

10 кормушек для птиц от 89 до 26 040 рублей
Классический теремок, трубка, камера «стрелка» и фотоаппарат

Подкармливать птиц зимой
Подкармливать птиц зимой Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города
Подкармливать птиц зимой

Подкармливать птиц зимой
Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города

Заботиться о простуженных птицах

Орнитологи предупредили москвичей о сезоне простуд у птиц

Заботиться о простуженных птицах

Не забирать пьяных птиц домой

Через несколько часов они, как правило, сами приходят в себя

Не забирать пьяных птиц домой

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»

Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»

«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам

На лекции также расскажут об экзотических птицах, которые продаются в зоомагазинах

«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Почему в Яузе массово гибнут утки? Что говорят местные жители, власти и экологи
Почему в Яузе массово гибнут утки?

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Что говорят местные жители, власти и экологи

Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы

Местные жители связывают ситуацию с программой благоустройства

Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы

В Москве до конца июля продлится массовый «стрижепад»

В Мосприроде дали рекомендации по уходу за найденными стрижатами

В Москве до конца июля продлится массовый «стрижепад»

Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»

Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей

Орнитолог призвал подсаживать осиротевших утят в водоемы, где уже есть мамы-утки

Москвичей попросили спасать раскиданных ветром утят-огарей

Москвичам предложили составить соловьиную карту

Для наблюдений за певчими птицами советуют выбирать вечернее время

Москвичам предложили составить соловьиную карту

В Московском зоопарке расскажут об угрозах для птиц в городе

И чем можно им помочь

В Московском зоопарке расскажут об угрозах для птиц в городе

Почему из Москвы исчезли воробьи?
Почему из Москвы исчезли воробьи? Как московские чиновники убивают птиц
Почему из Москвы исчезли воробьи?

Почему из Москвы исчезли воробьи?
Как московские чиновники убивают птиц

Из-за работ по благоустройству в Москве стало меньше птиц

Орнитологи отметили сокращение популяции воробьев, голубей и ворон

Из-за работ по благоустройству в Москве стало меньше птиц

Из-за морозов в Москву прилетели полярные совы

Птиц заметили в районе Сокольники

Из-за морозов в Москву прилетели полярные совы

Зоологический музей МГУ научит москвичей бердвотчингу

Узнать о птицах больше можно на бесплатных лекциях музея

Зоологический музей МГУ научит москвичей бердвотчингу

Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады

Сейчас поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго

Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады

Подкармливать птиц в снежную зиму

Птицы голодают из-за снегопадов и ледяных дождей в Москве

Подкармливать птиц в снежную зиму

Московские рестораны накормят птиц бургерами и снеками

Меню разработали орнитологи

Московские рестораны накормят птиц бургерами и снеками

Прокуратура не нашла нарушений в строительстве домика для лебедей за 4 миллиона рублей

Домик для птиц, сопоставимый по стоимости с однокомнатной квартирой, появится в парке Горького

Прокуратура не нашла нарушений в строительстве домика для лебедей за 4 миллиона рублей

В парке Горького запустят занятия по бердвотчингу

Биологи-экскурсоводы научат узнавать птиц по голосу, а также различать их по внешнему виду

В парке Горького запустят занятия по бердвотчингу

Полиция завела уголовное дело после убийства фазанов в парке Горького

21-летнего подозреваемого задержали

Полиция завела уголовное дело после убийства фазанов в парке Горького

Баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове (обновлено)

Об этом рассказала директор «Зенита» по связям с общественностью Жанна Дембо

Баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове (обновлено)

Люди, живущие с воронами

Люди, живущие с воронами«Я учу ее мяукать — и у нее уже почти получается»

Люди, живущие с воронами

Люди, живущие с воронами
«Я учу ее мяукать — и у нее уже почти получается»

Водятся ли в Петербурге бакланы?
Водятся ли в Петербурге бакланы? И могут ли птицы испортить крышу стадиона на Крестовском острове?
Водятся ли в Петербурге бакланы?

Водятся ли в Петербурге бакланы?
И могут ли птицы испортить крышу стадиона на Крестовском острове?

Какие дикие животные обитают в Москве?
Какие дикие животные обитают в Москве? Почему в столице исчезают ежи и стоит ли москвичам бояться кабанов
Какие дикие животные обитают в Москве?

Какие дикие животные обитают в Москве?
Почему в столице исчезают ежи и стоит ли москвичам бояться кабанов

В парки Москвы вернут перезимовавших птиц

Завоз планируется до 12 мая

В парки Москвы вернут перезимовавших птиц

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на некоторые регионы Румынии, Швеции и Хорватии

Россия ограничила ввоз живой птицы и яиц из Европы

Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей

Подрядчик должен содержать четырёх лебедей-шипунов, шесть серых гусей и четыре домашних утки

Уход за гусями и утками в «Царицыно» за 1,2 миллиона рублей

Какова высота птичьего полёта?
Какова высота птичьего полёта? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Какова высота птичьего полёта?

Какова высота птичьего полёта?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Орнитолог Елена Зубакина о грачах в московских парках
Орнитолог Елена Зубакина о грачах в московских парках Комментарий специалиста о том, когда грачи вернутся с зимовки в Москву и что за птицы летают по московским паркам.
Орнитолог Елена Зубакина о грачах в московских парках

Орнитолог Елена Зубакина о грачах в московских парках
Комментарий специалиста о том, когда грачи вернутся с зимовки в Москву и что за птицы летают по московским паркам.

На западе Москвы пройдёт перепись птиц

Жители Западного административного округа столицы примут участие в Международных днях наблюдений за птицами 5 и 6 октября.

На западе Москвы пройдёт перепись птиц

Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях Владимир Чугуевский объяснил, почему на улице появилось много вялых и мёртвых голубей.

Комментарий: Врач-орнитолог о больных голубях

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.
Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми

Новости осени: Бабье лето, листопад и миграция птиц Бабье лето задержится в столице до конца рабочей недели. Листопад и миграция птиц начнутся после первых заморозков в начале октября

Новости осени: Бабье лето, листопад и миграция птиц