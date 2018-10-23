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Чему бегуны могут научиться у птиц
Чему бегуны могут научиться у птиц Как пернатые преодолевают огромные расстояния
Чему бегуны могут научиться у птиц

Чему бегуны могут научиться у птиц
Как пернатые преодолевают огромные расстояния

Розовый пеликан в окрестностях Гатчины

Редкую птицу видят в регионе в третий раз: ранее это происходило в 1881 и 1928 годах

Розовый пеликан в окрестностях Гатчины
Редкую птицу видят в регионе в третий раз: ранее это происходило в 1881 и 1928 годах

Красную книгу обновили впервые за 23 года

В нее добавили 43 новых вида животных

Красную книгу обновили впервые за 23 года
В нее добавили 43 новых вида животных

От козлов до индюков: На улицах Петербурга продолжают замечать животных и птиц

Видеозаписи с ними публикуют в социальных сетях

От козлов до индюков: На улицах Петербурга продолжают замечать животных и птиц
Видеозаписи с ними публикуют в социальных сетях

Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги

Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц

Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги
Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти
«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Чтобы они не попадали в самолеты

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов
Чтобы они не попадали в самолеты

Механические дятлы и лебеди. Их выставили на острове Новая Голландия

Арт-объекты создал берлинский медиахудожник Марко Баротти

Механические дятлы и лебеди. Их выставили на острове Новая Голландия
Арт-объекты создал берлинский медиахудожник Марко Баротти

Понтон для уток на набережной Новой Голландии

Фотографию сооружения опубликовали в социальных сетях

Понтон для уток на набережной Новой Голландии
Фотографию сооружения опубликовали в социальных сетях

Резиденции Макарова и патриарха, отмена маршруток и обновленный офис «ВКонтакте»

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Резиденции Макарова и патриарха, отмена маршруток и обновленный офис «ВКонтакте»
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Утки переходят дорогу по пешеходному переходу. Они пошли в Летний сад

Птиц на проезжей части заметили вечером 22 мая

Утки переходят дорогу по пешеходному переходу. Они пошли в Летний сад
Птиц на проезжей части заметили вечером 22 мая

Ястреб на Витебском проспекте

Фото хищной птицы опубликовали в социальных сетях

Ястреб на Витебском проспекте
Фото хищной птицы опубликовали в социальных сетях

Петербургские музеи публикуют в социальных сетях фото экспонатов с петухами

Акцию запустил Музей английской сельской жизни, расположенный под Лондоном

Петербургские музеи публикуют в социальных сетях фото экспонатов с петухами
Акцию запустил Музей английской сельской жизни, расположенный под Лондоном

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Эму в Политехническом университете

Птицу в здании вуза заметили 22 декабря

Эму в Политехническом университете
Птицу в здании вуза заметили 22 декабря

Подкармливать птиц зимой
Подкармливать птиц зимой Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города
Подкармливать птиц зимой

Подкармливать птиц зимой
Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города

Заботиться о простуженных птицах

Орнитологи предупредили москвичей о сезоне простуд у птиц

Заботиться о простуженных птицах
Орнитологи предупредили москвичей о сезоне простуд у птиц

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом
Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Доклад о пытках в ФСБ, срыв открытия ЛГБТ-фестиваля и шоу «Ещенепознер»

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Доклад о пытках в ФСБ, срыв открытия ЛГБТ-фестиваля и шоу «Ещенепознер»
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Прокуратура начала проверку по факту уничтожения голубятни в Выборгском районе

Рейд провели сотрудники казенного учреждения

Прокуратура начала проверку по факту уничтожения голубятни в Выборгском районе
Рейд провели сотрудники казенного учреждения

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