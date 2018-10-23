Розовый пеликан в окрестностях Гатчины
Редкую птицу видят в регионе в третий раз: ранее это происходило в 1881 и 1928 годах
Розовый пеликан в окрестностях Гатчины Редкую птицу видят в регионе в третий раз: ранее это происходило в 1881 и 1928 годах
Красную книгу обновили впервые за 23 года В нее добавили 43 новых вида животных
От козлов до индюков: На улицах Петербурга продолжают замечать животных и птиц
Видеозаписи с ними публикуют в социальных сетях
От козлов до индюков: На улицах Петербурга продолжают замечать животных и птиц Видеозаписи с ними публикуют в социальных сетях
Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги
Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц
Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти
«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти «Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов Чтобы они не попадали в самолеты
Механические дятлы и лебеди. Их выставили на острове Новая Голландия
Арт-объекты создал берлинский медиахудожник Марко Баротти
Механические дятлы и лебеди. Их выставили на острове Новая Голландия Арт-объекты создал берлинский медиахудожник Марко Баротти
Понтон для уток на набережной Новой Голландии
Фотографию сооружения опубликовали в социальных сетях
Понтон для уток на набережной Новой Голландии Фотографию сооружения опубликовали в социальных сетях
Резиденции Макарова и патриарха, отмена маршруток и обновленный офис «ВКонтакте»
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Резиденции Макарова и патриарха, отмена маршруток и обновленный офис «ВКонтакте» The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Утки переходят дорогу по пешеходному переходу. Они пошли в Летний сад
Птиц на проезжей части заметили вечером 22 мая
Утки переходят дорогу по пешеходному переходу. Они пошли в Летний сад Птиц на проезжей части заметили вечером 22 мая
Ястреб на Витебском проспекте Фото хищной птицы опубликовали в социальных сетях
Петербургские музеи публикуют в социальных сетях фото экспонатов с петухами
Акцию запустил Музей английской сельской жизни, расположенный под Лондоном
Петербургские музеи публикуют в социальных сетях фото экспонатов с петухами Акцию запустил Музей английской сельской жизни, расположенный под Лондоном
Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
Эму в Политехническом университете Птицу в здании вуза заметили 22 декабря
Подкармливать птиц зимой Это не крылатые крысы, а полезные участники сложной экосистемы города
Заботиться о простуженных птицах Орнитологи предупредили москвичей о сезоне простуд у птиц
Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку
Доклад о пытках в ФСБ, срыв открытия ЛГБТ-фестиваля и шоу «Ещенепознер»
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели