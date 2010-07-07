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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена
В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена Почему сейчас?
В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена

В Петербурге хотят переименовать переулок Тинькова, названный в честь выдуманного предка бизнесмена
Почему сейчас?

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Самые интересные дачи писателей под Москвой
Самые интересные дачи писателей под Москвой Творческие места, которые стоит посетить этим летом
Самые интересные дачи писателей под Москвой

Самые интересные дачи писателей под Москвой
Творческие места, которые стоит посетить этим летом

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

Недавно аэропорту присвоили имя писателя

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины». Все роли в нем исполнят женщины

Премьера пройдет 1 июня в Музее современной истории России

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины». Все роли в нем исполнят женщины

Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию

Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию
Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми

Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» по Пушкину покажут в старинной усадьбе

Первые спектакли в иммерсивном формате запланированы на январь 2019 года

Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» по Пушкину покажут в старинной усадьбе

Что объединяет россиян, по мнению самих граждан

Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова

Что объединяет россиян, по мнению самих граждан

В музее Пушкина открывается выставочный проект «#ПушкинXXI»

Авторы выставки предлагают рассмотреть творчество писателя в контексте XXI века

В музее Пушкина открывается выставочный проект «#ПушкинXXI»

Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет»

Сейчас проект запускает рассылку стихов Пушкина, на очереди — Данте

Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет»

В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков

Выставки откроются в конце августа

В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков

Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе
Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах

Управляющий голубятней — о пользе голубей, их уме и бизнесе на птицах
Голубевод из Пушкина Борис Павлов рассказал The Village об особенностях разведения пернатых в городе

Вышел гид по 100 лучшим ресторанам Москвы Spoon 2016

В гиде есть номинации «лучшие рестораны с новой русской кухней», «лучшие гастропабы», «лучшие китайские рестораны» и другие

Вышел гид по 100 лучшим ресторанам Москвы Spoon 2016

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи
The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так

Памятник Пушкину на Пушкинской площади отреставрируют весной 2016 года

Памятнику планируют вернуть первоначальный облик

Памятник Пушкину на Пушкинской площади отреставрируют весной 2016 года

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросилиФотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили
Фотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Таунхаус в Пушкине для пары
Таунхаус в Пушкине для пары Трёхэтажный таунхаус рядом с парками Пушкина — с классическим интерьером, действующим камином и мансардными окнами в ванной
Таунхаус в Пушкине для пары

Таунхаус в Пушкине для пары
Трёхэтажный таунхаус рядом с парками Пушкина — с классическим интерьером, действующим камином и мансардными окнами в ванной

«Нимфоманка: Часть 2», «Дубровский», «300 спартанцев: Расцвет империи»
«Нимфоманка: Часть 2», «Дубровский», «300 спартанцев: Расцвет империи» Больше насилия в продолжении «Нимфоманки», новая битва спартанцев и других голых мужиков, Дубровский и кровавый режим — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката
«Нимфоманка: Часть 2», «Дубровский», «300 спартанцев: Расцвет империи»

«Нимфоманка: Часть 2», «Дубровский», «300 спартанцев: Расцвет империи»
Больше насилия в продолжении «Нимфоманки», новая битва спартанцев и других голых мужиков, Дубровский и кровавый режим — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.

Фоторепортаж: День Победы в Петербурге
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге

Фоторепортаж: День Победы в Петербурге
Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.

Первые лица: Как подбирают официантов в «Пушкине»
Первые лица: Как подбирают официантов в «Пушкине» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. Во втором выпуске серии — «Пушкин» и его команда артистичных людей со знанием всех стихов А. С. Пушкина.
Первые лица: Как подбирают официантов в «Пушкине»

Первые лица: Как подбирают официантов в «Пушкине»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. Во втором выпуске серии — «Пушкин» и его команда артистичных людей со знанием всех стихов А. С. Пушкина.

Как всё устроено: Работа официанта
Как всё устроено: Работа официанта Официант одного известного ресторана анонимно рассказал о грязных ногтях, хороших чаевых от иностранцев, «модных тёлочках» и ужасах в «Пушкине».
Как всё устроено: Работа официанта

Как всё устроено: Работа официанта
Официант одного известного ресторана анонимно рассказал о грязных ногтях, хороших чаевых от иностранцев, «модных тёлочках» и ужасах в «Пушкине».

Любимое место: Игорь Чапурин о ресторане «Пушкин» Дизайнер бренда Chapurin рассказал о том, что борщ с пирожками — прекрасный способ понять русскую душу и что в некоторых высококлассных местах легко стать игрушкой в чужих руках.

Любимое место: Игорь Чапурин о ресторане «Пушкин»

Символом ЦАО выбран памятник Пушкину В Москве завершился конкурс на выбор 12 символов ЦАО. Памятник Александру Пушкину занял первое место

Символом ЦАО выбран памятник Пушкину

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.
Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание

Специальное предложение: грубость и плохое обслуживание
Читатели The Village рассказывают о плохом обслуживании в московских ресторанах.