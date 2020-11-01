Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»:
Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»
Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter
«Повесть временных лет Владимира Владимировича»
Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав
Аукцион скоропостижно отменили
Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции
Чтобы сформировать нравственность россиян
По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности
Из-за отсутствия синагог в некоторых районах евреи не могут свободно селиться по всему городу
Выпускники необычных школВальдорфская, Монтессори и религиозная школа — каково учиться в них и как себя чувствуют ученики потом
Выпускники необычных школ Вальдорфская, Монтессори и религиозная школа — каково учиться в них и как себя чувствуют ученики потом
В РПЦ заявили, что храмы лучше секс-шопов и пивных
Пресс-секретарь РПЦ прокомментировал протесты против строительства храмов
Активистку оштрафовали за баннер «Извинись за Екб» на московской резиденции патриарха (обновлено)
Лилию Осипову обвинили в участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению пешеходов
С жителями Новогиреева провели переговоры по строительству храма в Афганском сквере
По словам жителей, строить в сквере в принципе запрещено
РАН отказалась присваивать патриарху Кириллу звание почетного профессора (обновлено)
Такое же решение приняли в отношении Валентины Матвиенко
Многодетные семьиО том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят
Многодетные семьи О том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят
Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
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Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья
Ретейлеры ссылаются на рекомендацию управы, а сами власти наличие такой просьбы отрицают
В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека
Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года
К сайентологам в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пришли с обыском
ФСБ обвинила их в хищении почти 800 миллионов рублей
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Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году
Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике
Росздравнадзор обнаружил и другие грубые нарушения в центре «Бест клиник»
Московская клиника предлагала услугу «женского обрезания». Эту операцию делают детям до 12 лет
ООН и правозащитники считают операцию варварской
«Я играю на органе в крематориях» Органистка — о выборе музыки для похорон и связи ее работы с религией
Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог
По словам раввина Александра Бороды, община испытывает большую потребность в новых синагогах
Возле мечетей введут ограничение движения на время празднования Ураза-байрама
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Александр Петлюра планирует организовать серию художественных акций в поддержку Дворца культуры
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
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Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными
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