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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди
Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди
Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди

Речь на суде костромского священника, которого оштрафовали за дискредитацию российской армии в проповеди

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

Предложение дня
1 ноября 2020

Включить религиозные тексты в школьную программу

10 октября 2020

МХАТ при приеме на работу начал учитывать отношение соискателей к алкоголю и религии

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»

Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

А кого просто изолировать от общества

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter

«Повесть временных лет Владимира Владимировича» 

Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter

Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав

Аукцион скоропостижно отменили

Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав

Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции

Чтобы сформировать нравственность россиян

Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции

По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности

Из-за отсутствия синагог в некоторых районах евреи не могут свободно селиться по всему городу

По всей Москве собираются строить мини-синагоги шаговой доступности

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

Библия, Коран и Тора

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

Выпускники необычных школ

Выпускники необычных школВальдорфская, Монтессори и религиозная школа — каково учиться в них и как себя чувствуют ученики потом

Выпускники необычных школ

Выпускники необычных школ
Вальдорфская, Монтессори и религиозная школа — каково учиться в них и как себя чувствуют ученики потом

В РПЦ заявили, что храмы лучше секс-шопов и пивных

Пресс-секретарь РПЦ прокомментировал протесты против строительства храмов

В РПЦ заявили, что храмы лучше секс-шопов и пивных

Активистку оштрафовали за баннер «Извинись за Екб» на московской резиденции патриарха (обновлено)

Лилию Осипову обвинили в участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению пешеходов

Активистку оштрафовали за баннер «Извинись за Екб» на московской резиденции патриарха (обновлено)

С жителями Новогиреева провели переговоры по строительству храма в Афганском сквере

По словам жителей, строить в сквере в принципе запрещено

С жителями Новогиреева провели переговоры по строительству храма в Афганском сквере

РАН отказалась присваивать патриарху Кириллу звание почетного профессора (обновлено)

Такое же решение приняли в отношении Валентины Матвиенко

РАН отказалась присваивать патриарху Кириллу звание почетного профессора (обновлено)

Многодетные семьи

Многодетные семьиО том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят

Многодетные семьи

Многодетные семьи
О том, как не сойти с ума, когда дома всегда много людей и все чего-то хотят

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья

Ретейлеры ссылаются на рекомендацию управы, а сами власти наличие такой просьбы отрицают

Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека

Строительство на деньги прихожан и спонсоров займет два года

В Северном Бутове построят самый большой храм с элементами модерна и хай-тека

К сайентологам в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пришли с обыском

ФСБ обвинила их в хищении почти 800 миллионов рублей

К сайентологам в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пришли с обыском

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан

Последний раз наша страна попадала в антирейтинг в 2012 году

Open Doors вернула Россию в список стран, где преследуют христиан

Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике

Росздравнадзор обнаружил и другие грубые нарушения в центре «Бест клиник»

Власти подтвердили наличие услуги «женского обрезания» в московской клинике

Московская клиника предлагала услугу «женского обрезания». Эту операцию делают детям до 12 лет

ООН и правозащитники считают операцию варварской

Московская клиника предлагала услугу «женского обрезания». Эту операцию делают детям до 12 лет

«Я играю на органе в крематориях»
«Я играю на органе в крематориях» Органистка — о выборе музыки для похорон и связи ее работы с религией
«Я играю на органе в крематориях»

«Я играю на органе в крематориях»
Органистка — о выборе музыки для похорон и связи ее работы с религией

Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог

По словам раввина Александра Бороды, община испытывает большую потребность в новых синагогах

Еврейская община Москвы планирует открыть 20 новых синагог

Возле мечетей введут ограничение движения на время празднования Ураза-байрама

Перекрытия продлятся только в первой половине дня

Возле мечетей введут ограничение движения на время празднования Ураза-байрама

ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»

Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке

ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»

ДК «Петлюра» проведет фестиваль против выселения

Александр Петлюра планирует организовать серию художественных акций в поддержку Дворца культуры

ДК «Петлюра» проведет фестиваль против выселения

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве В этом году она выпала на последние выходные марта
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
В этом году она выпала на последние выходные марта

В школьную программу могут включить онлайн-квесты о традиционных религиях

Учащимся расскажут об исламской мозаике, буддийской мандале и иудейской кипе

В школьную программу могут включить онлайн-квесты о традиционных религиях

Храм на Ваганьковском кладбище передали РПЦ

Он был заложен в 1819 году

Храм на Ваганьковском кладбище передали РПЦ

Виталий Милонов — о пользе преподавания теологии в школах

По его словам программа, которая сейчас преподается в школах, составлена атеистами

Виталий Милонов — о пользе преподавания теологии в школах

Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено)

По словам учащегося, это не единственный случай дискриминации в вузе

Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено)

Крещенские купания в снимках инстаграма
Крещенские купания в снимках инстаграма Татуировки, купальники и мокрые бороды на фотографиях с православного праздника
Крещенские купания в снимках инстаграма

Крещенские купания в снимках инстаграма
Татуировки, купальники и мокрые бороды на фотографиях с православного праздника

Власти опубликовали список мест для крещенских купаний

В городе оборудуют 59 мест, где можно окунуться

Власти опубликовали список мест для крещенских купаний

На фестивале духовной музыки исполнят рождественские произведения

Прозвучит традиционная музыка России и Европы

На фестивале духовной музыки исполнят рождественские произведения

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм

На Красной площади задержали мужчину с иконой для Путина

Активист намеревался подарить президенту икону Казанской Божией Матери

На Красной площади задержали мужчину с иконой для Путина

Власти начнут развивать в России религиозный туризм

Ростуризм займется духовным обогащением россиян

Власти начнут развивать в России религиозный туризм

Сколько потратят на композицию скульптур с патриархом Кириллом

Одна из целей установки монумента — увековечивание памяти патриархов РПЦ

Сколько потратят на композицию скульптур с патриархом Кириллом

Покрово-Успенский храм в Малом Гавриковом переулке передали старообрядческой общине

Первое богослужение состоится в воскресенье, 24 декабря

Покрово-Успенский храм в Малом Гавриковом переулке передали старообрядческой общине

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

В Москве запустят приложение для пострадавших от сект

Сервис появится в ближайшее время

В Москве запустят приложение для пострадавших от сект

Недовольного «Матильдой» поджигателя кинотеатра отправили в психбольницу

Сколько Мурашов будет находиться на лечении, решат медики

Недовольного «Матильдой» поджигателя кинотеатра отправили в психбольницу

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

В России зафиксировали серьезные нарушения по большинству критериев

Доклад о нарушении прав атеистов в мире

Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первый в мире «землескреб», траты на «криптокотят» и штраф за «Отче наш»

Глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении с РПЦ

В нем Филарет выступает за восстановление «евхаристического и молитвенного общения»

Глава Киевского патриархата написал письмо с просьбой о примирении с РПЦ

РПЦ — о войне с деятелями культуры

В Церкви настроены на диалог

РПЦ — о войне с деятелями культуры

«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?
«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ? Разбираем учебник «Нравственные основы семейной жизни», который разработала для школ монахиня
«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?

«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?
Разбираем учебник «Нравственные основы семейной жизни», который разработала для школ монахиня

Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино

Патриарх призвал деятелей искусства «не сбивать людей с толку»

Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
«Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»

«Дождь»: Духовник Путина жаловался президенту на Серебренникова перед обысками у режиссера

По мнению близкого к ФСБ источника, недовольство Тихона Шевкунова могло стать причиной уголовного преследования режиссера

«Дождь»: Духовник Путина жаловался президенту на Серебренникова перед обысками у режиссера

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов

Историю ислама хотят преподавать в пятом классе

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Соответствующее постановление приняли в Верховном суде

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ