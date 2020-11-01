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Предложение дня
2020-11-01T16:06:45.000+03:00
1 ноября 2020
Включить религиозные тексты в школьную программу
2020-10-10T16:06:04.000+03:00
10 октября 2020
МХАТ при приеме на работу начал учитывать отношение соискателей к алкоголю и религии
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