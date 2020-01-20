«Церковь — открытый, гостеприимный дом»:
Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
Изгнание бесов и запрет Гарри Поттера: «Я все детство провела в церкви, где было, как в секте»
Движение у Соборной мечети ограничат в связи с празднованием Курбан-байрама
Кроме того, из-за праздника изменятся трассы трамваев
Движение у Соборной мечети ограничат в связи с празднованием Курбан-байрама Кроме того, из-за праздника изменятся трассы трамваев
Новая алтарная картина в Анненкирхе Ее создал художник Кирилл Ведерников
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
«Планетарий № 1» назвали «Храмом науки и технологий». Его хотят открыть 5 июня
Напомним, с 5 июня петербуржцы вновь могут посещать церкви и храмы
«Планетарий № 1» назвали «Храмом науки и технологий». Его хотят открыть 5 июня Напомним, с 5 июня петербуржцы вновь могут посещать церкви и храмы
В Покровской больнице провели богослужение. Средства защиты участники не использовали
«Зачем сидеть по домам и бояться?»
В Покровской больнице провели богослужение. Средства защиты участники не использовали «Зачем сидеть по домам и бояться?»
Пивоварня «Бакунин» не смогла согласовать производство эля «Рука Бога»
Контролирующие ведомства сочли, что производитель эксплуатирует религиозную символику
Пивоварня «Бакунин» не смогла согласовать производство эля «Рука Бога» Контролирующие ведомства сочли, что производитель эксплуатирует религиозную символику
Храмы Петербурга не будут принимать прихожан до «особого распоряжения» (обновлено)
Запрет на посещение церквей продлили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
Храмы Петербурга не будут принимать прихожан до «особого распоряжения» (обновлено) Запрет на посещение церквей продлили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»
Проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих И выделять деньги на патриотические фильмы, а не те, что «очерняют историю страны»
Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян А кого просто изолировать от общества
Пасхальная служба в Казанском соборе прошла без прихожан. В других храмах было мало людей
РПЦ ограничила посещение богослужений из-за эпидемии коронавируса
Пасхальная служба в Казанском соборе прошла без прихожан. В других храмах было мало людей РПЦ ограничила посещение богослужений из-за эпидемии коронавируса
«Наш новый Исус»: Церковь на Васильевском острове расписали граффити о коронавирусе
Автора надписей задержали. Возбуждено уголовное дело о вандализме
«Наш новый Исус»: Церковь на Васильевском острове расписали граффити о коронавирусе Автора надписей задержали. Возбуждено уголовное дело о вандализме
В Петербурге священник отрекся от сана. Он объяснил это изменениями в мировоззрении
Одной из причин своего решения он назвал позицию РПЦ по коронавирусу
В Петербурге священник отрекся от сана. Он объяснил это изменениями в мировоззрении Одной из причин своего решения он назвал позицию РПЦ по коронавирусу
Петербургские храмы продолжают проводить службы. Одну из них посетил спикер ЗакСа
В воскресенье в Казанском соборе собрались больше 50 верующих. Люди целовали иконы
Петербургские храмы продолжают проводить службы. Одну из них посетил спикер ЗакСа В воскресенье в Казанском соборе собрались больше 50 верующих. Люди целовали иконы
Петербургским священникам объяснили, как действовать во время эпидемии коронавируса
Целовать иконы можно, но после этого поверхность нужно протирать дезинфицирующим раствором
Петербургским священникам объяснили, как действовать во время эпидемии коронавируса Целовать иконы можно, но после этого поверхность нужно протирать дезинфицирующим раствором
Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter
«Повесть временных лет Владимира Владимировича»
Судоку, щи и АУЕ: Что Путин забыл внести в Конституцию, по версии пользователей Twitter «Повесть временных лет Владимира Владимировича»
РПЦ попросила у Смольного не Спас на Крови, а часовню напротив храма — для хранения облачений
Чиновники обсудят эту просьбу на совещании 5 марта
РПЦ попросила у Смольного не Спас на Крови, а часовню напротив храма — для хранения облачений Чиновники обсудят эту просьбу на совещании 5 марта
Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции
Чтобы сформировать нравственность россиян