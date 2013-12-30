В ТРЦ «Авиапарк» открывается флагманский магазин Reserved
Кроме женской и мужской одежды здесь будут представлены также детские вещи и лимитированные коллекции
В ТРЦ «Авиапарк» открывается флагманский магазин Reserved Кроме женской и мужской одежды здесь будут представлены также детские вещи и лимитированные коллекции
Экономкласс: Распродажи в масс-маркете Скидки в Levi's, Zara Home, Oysho и других демократичных магазинах
Экономкласс: Распродажи в масс-маркете Скидки в Levi's, Zara Home, Oysho и других демократичных магазинах
Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей Платье макси Monki, миди Walk of Shame, мини в пайетках Topshop — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей Платье макси Monki, миди Walk of Shame, мини в пайетках Topshop — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить женскую куртку: 9 вариантов от 4 до 115 тысяч рублей Пуховик-гусеница Colmar, утеплённая парка Reserved, удлинённая куртка Cyrille Gassiline — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить женскую куртку: 9 вариантов от 4 до 115 тысяч рублей Пуховик-гусеница Colmar, утеплённая парка Reserved, удлинённая куртка Cyrille Gassiline — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить мужской шарф: 9 вариантов от 800 рублей до 13 тысяч Тартан Johnstons of Elgin, шерстяной шарф Marks & Spencer, кашемировый Johnstons — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить мужской шарф: 9 вариантов от 800 рублей до 13 тысяч Тартан Johnstons of Elgin, шерстяной шарф Marks & Spencer, кашемировый Johnstons — мы выбрали девять вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России
В 2013 году на долю нашей страны пришлись 23 % от всей выручки
Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России В 2013 году на долю нашей страны пришлись 23 % от всей выручки
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами в 2013 году Мы вспомнили всё самое важное, что случилось с московским ретейлом за год: Instagram как главный инструмент продвижения, открытие флагманских магазинов и закрытие и открытие рынка в «Цветном».