Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться скидками и акциями. В новом выпуске — деcять демократичных магазинов, где сейчас можно застать сезонную распродажу.

Zara Home —

до 60 % Zarahome.com Распродажа в Zara Home идёт уже второй месяц. Максимальная скидка равна 60 %, но большая часть ассортимента сбавила лишь треть. Первым делом советуем зайти в раздел с постельным бельём: симпатичный белоснежный комплект в полоску сейчас можно купить за 3 тысячи рублей, а пару декоративных бархатных подушек — за 800 рублей. У стенда с посудой стоит остановиться разве что ради пары фужеров за 150 рублей или простенькой стеклянной вазы за 300.

H&M — до 70 % Каширское шоссе, 14,

8 (495) 225–80–59

И без того недорогие вещи в H&M сейчас можно купить за треть от первоначальной стоимости. Самый большой выбор в магазинах в «Афимолле», «Гудзоне» и «Вегасе». Лёгкое пальто или пушистый кардиган теперь стоит не дороже тысячи, базовые вещи вроде футболок и спортивных штанов — от 300 рублей, а одежда для сна и нижнее бельё — от 150 рублей.

В отделе с вещами для дома H&M Home скидки распространяются лишь на часть ассортимента, но комплект постельного белья за полцены или коробку для хранения украшений за 200 рублей поискать всё же стоит.

Zara — до 70 % Zara.com Всегда переполненные магазины Zara в период распродаж больше напоминают поле битвы, поэтому отправляться за уценёнными топами и платьями советуем на сайт марки. Универсальную юбку-карандаш сейчас можно купить за тысячу рублей, клетчатое пальто-пончо — за три (первоначальная цена — 8 990 рублей), а слипоны или кружевной топ — за полторы тысячи. Кроме того, здесь можно найти жаккардовую юбку мини с запахом, укороченные брюки или простую белую рубашку за треть от первоначальной стоимости. Учитывая то, что базовые вещи из новой коллекции мало отличаются от тех, что оказались на распродаже, это неплохой шанс сэкономить.

Levi's — до 70 % Земляной Вал, 33

8 (495) 514–19–40

В Levi's максимальная скидка на осенне-зимнюю коллекцию равна 70 %. Например, мужскую куртку из плотного денима теперь можно купить за 4 тысячи (было 6 500 рублей), а джинсовую рубашку — за 2 тысячи. Столько же придётся отдать за белую блузку или платье-рубашку в крупную клетку. Женские зауженные джинсы из серии Revel есть сразу в нескольких расцветках (самая универсальная из них — тёмно-синяя). Стоимость любых — 3 900 рублей. А классическая модель марки — 501-е Levi's — сбавила до 4 тысяч рублей.

Mango — до 70 % Mango.com Если хочется пополнить гардероб базовыми вещами, не потратив при этом большую часть зарплаты, советуем зайти в ближайший магазин Mango. Искать ультрамодные и необычные вещи здесь абсолютно бессмысленно, зато пара зауженных чёрных джинсов, полосатый топ и лёгкий однотонный свитер обойдутся в пару тысяч рублей. Кожаные и замшевые куртки стоят дороже, 2 500 рублей с учётом скидки, но такую удачную посадку и лаконичный крой с минимальным декором сложно найти и у более дорогих марок, так что потратиться всё же стоит. В мужском разделе можно пополнить запас чиносов (более десяти расцветок от пыльно-серой до морковно-оранжевой) и рубашек.

Oysho — до 70 % Земляной Вал, 33

8 (495) 970–11–83

На сайте Oysho в разделе с распродажами осталось буквально несколько предметов, но в магазинах испанской марки выбор несколько больше. К примеру, сейчас ещё можно отыскать клетчатую пижаму из хлопка (от тысячи рублей) или пушистые тапочки для дома (от 500 рублей). Базовые модели нижнего белья продают с максимальными скидками: за однотонный бюстгальтер со сменными бретелями просят 300 рублей, за бесшовные трусики — и того меньше.

Reserved — до 70 % Пресненская наб., 2

8 (495) 580–70–54

www.reserved.com У Reserved за последний год появилось несколько новых магазинов в Москве, а на сайте теперь можно посмотреть все новые поступления и часть прошлых коллекций, которые распродают со скидками. Стоящей покупкой станет юбка-солнце из денима (399 рублей), джинсы-клёш (499 рублей) или асимметричный свитер в широкую полоску (299 рублей). Парням стоит обратить внимание на спортивную линейку марки.

Pull & Bear —

до 70 % Pullandbear.com

В Pull & Bear на распродаже оказались не только зимние парки и леопардовые шубы (советуем остерегаться), но и совсем летние платья в цветочек (от 500 рублей), короткие комбинезоны-бюстье (700 рублей) и футболки с ярким принтом (от 300 рублей). Если отпуск в жарких странах в ближайшие планы не входит, можно заглянуть в раздел с обувью. Полусапоги из искусственной кожи с учётом скидки стоят чуть меньше 2 тысяч рублей. Гарантии, что они прослужат долго, как водится, нет, зато в них будет не страшно ходить по засыпанным реагентами тротуарам.

Bershka — до 70 % Bershka.com Скидки в Bershka, как и во всех остальных магазинах Inditex, уже достигли своего максимума. Например, яркий бомбер с акварельными разводами сейчас можно купить за 599 рублей, дублёнку из искусственной кожи — за 2 тысячи (было 4 999 рублей), а укороченную шубу с пушистым мехом изумрудного цвета — чуть дороже 2 500 рублей. Кроме этого, на распродаже оказалось много демисезонной верхней одежды. Лёгкое клетчатое пальто-кокон стоит около 2 тысяч рублей, песочный тренч с широким поясом — меньше тысячи, а кожаная куртка — 1 799 рублей при первоначальной цене в 8 тысяч.

Главный отечественный масс-маркет «Твоё» выставил на распродажу не только основную линейку, в которой можно найти вполне сносные легинсы для спортзала за 200 рублей или простую белую футболку за сотню, но и специальные коллекции. Для фанатов комиксов и мультфильмов здесь есть футболки с героями Looney Tunes, Batman, Marvel и Hello Kitty (стоимость любой — 199 рублей).