Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа» О любимых песнях детства и лете после карантина
В музее «Яндекса» пройдет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция»
На нем состоятся турниры и лекции коллекционеров
Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской» Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»
В экспозицию вошли советские машины 30–90-х годов
В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»
Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов
Это 92-я годовщина запуска первого автобуса в Москве
Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро
Дерево украсят фигурками лесных зверей и космонавтов
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро
В Москве пройдёт парад автобусов
Парад посвящён 91-й годовщине со дня запуска в столице первого автобусного маршрута
На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов
Сбор участников начнётся в 13:00 возле павильона № 67 «Карелия»
Бабушкин вариант: Как исправить интерьер квартиры в советском стиле Ковёр на стене, на полу и на диване, гарнитур из Чехословакии и «уставшая сантехника» — The Village выяснил, что такое «бабушкин вариант» квартиры и как придать ветхой мебели винтажный вид
Парк Горького выпустил приложение для перемещений в прошлое
Парк Горького представил программу «Исторама», которая позволяет посмотреть, как выглядели объекты парка сто лет назад.
У «Менделеевской» появятся пешеходные зоны в стиле ретро
Обустройство пешеходной зоны у «Менделеевской» оплатят за счёт платной парковки.