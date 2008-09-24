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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пэчворк, оборки и плетение кроше
Промо
Пэчворк, оборки и плетение кроше Что покупать в новой коллекции Reserved Re.Design
Пэчворк, оборки и плетение кроше
Промо

Пэчворк, оборки и плетение кроше
Что покупать в новой коллекции Reserved Re.Design

Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»
Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа» О любимых песнях детства и лете после карантина
Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»

Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»
О любимых песнях детства и лете после карантина

Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
ПРОМО
Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир Где слушать музыку, подкасты и звуки природы красиво
Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
ПРОМО

Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
Где слушать музыку, подкасты и звуки природы красиво

В музее «Яндекса» пройдет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция»

На нем состоятся турниры и лекции коллекционеров

В музее «Яндекса» пройдет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция»

Ретропоезда на новой выставке в метро

Увидеть вагоны прошлого века можно до 20 мая

Ретропоезда на новой выставке в метро

Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»
Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской» Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной
Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»

Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»
Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»

В экспозицию вошли советские машины 30–90-х годов

Выставка служебных ретроавтомобилей в «Метрополисе»

В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»

Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»

В Москве откроется сеть ретро-кафе для пенсионеров

Она должна заработать в 2017 году

В Москве откроется сеть ретро-кафе для пенсионеров

В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов

Это 92-я годовщина запуска первого автобуса в Москве

В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Дерево украсят фигурками лесных зверей и космонавтов

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика

Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика
Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро

В Москве пройдёт парад автобусов

Парад посвящён 91-й годовщине со дня запуска в столице первого автобусного маршрута

В Москве пройдёт парад автобусов

На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов

Сбор участников начнётся в 13:00 возле павильона № 67 «Карелия»

На ВДНХ пройдёт парад ретровелосипедов

Бабушкин вариант: Как исправить интерьер квартиры в советском стиле
Бабушкин вариант: Как исправить интерьер квартиры в советском стиле Ковёр на стене, на полу и на диване, гарнитур из Чехословакии и «уставшая сантехника» — The Village выяснил, что такое «бабушкин вариант» квартиры и как придать ветхой мебели винтажный вид
Бабушкин вариант: Как исправить интерьер квартиры в советском стиле

Бабушкин вариант: Как исправить интерьер квартиры в советском стиле
Ковёр на стене, на полу и на диване, гарнитур из Чехословакии и «уставшая сантехника» — The Village выяснил, что такое «бабушкин вариант» квартиры и как придать ветхой мебели винтажный вид

Парк Горького выпустил приложение для перемещений в прошлое

Парк Горького представил программу «Исторама», которая позволяет посмотреть, как выглядели объекты парка сто лет назад.

Парк Горького выпустил приложение для перемещений в прошлое

У «Менделеевской» появятся пешеходные зоны в стиле ретро

Обустройство пешеходной зоны у «Менделеевской» оплатят за счёт платной парковки.

У «Менделеевской» появятся пешеходные зоны в стиле ретро

В «Цветном» появится корнер винтажной одежды Beyond Retro Проект Trends Brands привозит в универмаг «Цветной» вещи из легендарного магазина винтажа Beyond Retro.

В «Цветном» появится корнер винтажной одежды Beyond Retro

Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей
Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей The Village отыскал в Москве клуб ценителей советского автопрома — Only Dropped. Для участников этого клуба — «копейка» гораздо привлекательнее, чем BMW последней модели.
Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей

Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей
The Village отыскал в Москве клуб ценителей советского автопрома — Only Dropped. Для участников этого клуба — «копейка» гораздо привлекательнее, чем BMW последней модели.

Я расскажу Вам про велосипед С изогнутою рамой, мягеньким сиденьем, и плыть на нем - ну просто наслаждение!

Я расскажу Вам про велосипед

На ретроскутере по Псковской области
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
На ретроскутере по Псковской области

На ретроскутере по Псковской области
Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.

Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.

Музей Ретроавтомобилей