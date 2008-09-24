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Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»
Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа» О любимых песнях детства и лете после карантина
Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»

Ушко — самая перспективная артистка с лейбла «Домашняя работа»
О любимых песнях детства и лете после карантина

Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
ПРОМО
Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир Где слушать музыку, подкасты и звуки природы красиво
Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
ПРОМО

Уголок меломана: 5 идей для больших и маленьких квартир
Где слушать музыку, подкасты и звуки природы красиво

Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»
Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской» Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной
Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»

Скандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»
Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной

В Петербурге пройдёт парад раритетных автобусов

50 моделей середины прошлого века проедут по Невскому проспекту

В Петербурге пройдёт парад раритетных автобусов
50 моделей середины прошлого века проедут по Невскому проспекту

Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика

Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика
Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро

Холдинг ReCa открывает два ресторана на Ленинском

27 августа ресторанный холдинг ReCa открывает сразу два заведения на углу Ленинского проспекта и Маршала Жукова — бюджетный вариант ресторана Twiggy и стейкхаус SteakStory.

Холдинг ReCa открывает два ресторана на Ленинском
27 августа ресторанный холдинг ReCa открывает сразу два заведения на углу Ленинского проспекта и Маршала Жукова — бюджетный вариант ресторана Twiggy и стейкхаус SteakStory.

Новое место: Парикмахерская «Букля»
Новое место: Парикмахерская «Букля» Парикмахерская на «Пяти углах» с ретроинтерьером и винтажной мебелью, открытая дизайнером Сергеем Бондаревым и руководителем творческого объединения «КультуРРа» Алексеем Анисимовым.
Новое место: Парикмахерская «Букля»

Новое место: Парикмахерская «Букля»
Парикмахерская на «Пяти углах» с ретроинтерьером и винтажной мебелью, открытая дизайнером Сергеем Бондаревым и руководителем творческого объединения «КультуРРа» Алексеем Анисимовым.

C твидом на город: участники веловояжа в Петербурге о ретро-вещах
C твидом на город: участники веловояжа в Петербурге о ретро-вещах 22 сентября в Петербурге состоялся первый ретро-велокруиз — у горожан появилась возможность почувствовать себя настоящим лондонским денди или леди в ретро-платье. The Village следил за превращениями.
C твидом на город: участники веловояжа в Петербурге о ретро-вещах

C твидом на город: участники веловояжа в Петербурге о ретро-вещах
22 сентября в Петербурге состоялся первый ретро-велокруиз — у горожан появилась возможность почувствовать себя настоящим лондонским денди или леди в ретро-платье. The Village следил за превращениями.

В Петербурге пройдёт первый Tweed Run

Велосипедисты, одетые в английском стиле 30–40-х годов, проедут от Дворцовой площади до Ледокола «Красин» 22 сентября.

В Петербурге пройдёт первый Tweed Run
Велосипедисты, одетые в английском стиле 30–40-х годов, проедут от Дворцовой площади до Ледокола «Красин» 22 сентября.

Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей
Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей The Village отыскал в Москве клуб ценителей советского автопрома — Only Dropped. Для участников этого клуба — «копейка» гораздо привлекательнее, чем BMW последней модели.
Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей

Герои асфальта: клуб любителей советских автомобилей
The Village отыскал в Москве клуб ценителей советского автопрома — Only Dropped. Для участников этого клуба — «копейка» гораздо привлекательнее, чем BMW последней модели.

Я расскажу Вам про велосипед С изогнутою рамой, мягеньким сиденьем, и плыть на нем - ну просто наслаждение!

Я расскажу Вам про велосипед
С изогнутою рамой, мягеньким сиденьем, и плыть на нем - ну просто наслаждение!

На ретроскутере по Псковской области
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
На ретроскутере по Псковской области

На ретроскутере по Псковской области
Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.

Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.

Музей Ретроавтомобилей
Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.