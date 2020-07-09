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Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

Лучше AirPods пока ничего не изобрели

Лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества
Лучше AirPods пока ничего не изобрели

От «Преступления и наказания» до «Воскресения»: Самые популярные книги среди заключенных

Осужденные предпочитают классику

От «Преступления и наказания» до «Воскресения»: Самые популярные книги среди заключенных
Осужденные предпочитают классику

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать

Показатели упали до минимума

Доверие россиян к Владимиру Путину продолжает падать
Показатели упали до минимума

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти

И руководство какой страны в мире одобряют больше других

Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти
И руководство какой страны в мире одобряют больше других

Любимое мороженое россиян

Пломбиру в стаканчике нет равных

Любимое мороженое россиян
Пломбиру в стаканчике нет равных

Самые популярные сериалы на Netflix

И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

Самые популярные сериалы на Netflix
И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

Самые бюджетные направления для внутреннего туризма в августе

На самолете

Самые бюджетные направления для внутреннего туризма в августе
На самолете

Лучший и худший сухой корм для кошек

Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

Лучший и худший сухой корм для кошек
Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

С винными погребами и личными террасами

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве
С винными погребами и личными террасами

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Страны, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса

Россия заняла седьмое место

Страны, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса
Россия заняла седьмое место

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

На первом месте МТС Music и Apple Music

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества
На первом месте МТС Music и Apple Music

За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран

Но обеспеченность россиян жильем все еще не очень

За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран
Но обеспеченность россиян жильем все еще не очень

Самые опасные районы Москвы

Осторожнее с Северным Измайловом

Самые опасные районы Москвы
Осторожнее с Северным Измайловом

В каких компаниях хотят работать студенты

Лучшим работодателем почти единогласно признали Google

В каких компаниях хотят работать студенты
Лучшим работодателем почти единогласно признали Google

Самые популярные фильмы от Netflix

От «Операции по спасению» до «Идеального свидания»

Самые популярные фильмы от Netflix
От «Операции по спасению» до «Идеального свидания»

Организованный отдых: Куда россияне стали чаще покупать путевки внутри страны

А какие направления потеряли былую популярность

Организованный отдых: Куда россияне стали чаще покупать путевки внутри страны
А какие направления потеряли былую популярность

Регионы, которые массово покидает работающее население

И куда стремятся попасть трудовые мигранты

Регионы, которые массово покидает работающее население
И куда стремятся попасть трудовые мигранты

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Москвы среди них пока нет

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями
Москвы среди них пока нет

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»
Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

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