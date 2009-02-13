Минималистический плов Плов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...