Плавленый рис: Могут ли делать крупу из пластика Насколько реальна угроза и кому жаловаться
Роспотребнадзор проверит магазины на наличие пластикового риса
Ведомство отреагировало на распространяемое в соцсетях видео с проверкой продукта
В России возникла угроза дефицита риса
Производители предупредили о проблемах из-за непогоды и низких цен
Где дешевле рис? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился
Тем не менее за год оба продукта подорожали в 1,5−2,7 раза соответственно
Максимальный отток капитала из России, рекордный урожай риса и неуплата пенсионных взносов
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Вслед за гречкой в России подорожают рис и макароны
Оптовые цены на продовольственное сырьё уже поднялись
Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.
На Дорогомиловском рынке будут кормить паэльей
Испанский повар накормит москвичей паэльей собственного приготовления на Дорогомиловском рынке.