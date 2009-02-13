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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Плавленый рис: Могут ли делать крупу из пластика
Плавленый рис: Могут ли делать крупу из пластика Насколько реальна угроза и кому жаловаться
Плавленый рис: Могут ли делать крупу из пластика

Плавленый рис: Могут ли делать крупу из пластика
Насколько реальна угроза и кому жаловаться

Роспотребнадзор проверит магазины на наличие пластикового риса

Ведомство отреагировало на распространяемое в соцсетях видео с проверкой продукта

Роспотребнадзор проверит магазины на наличие пластикового риса

В России возникла угроза дефицита риса

Производители предупредили о проблемах из-за непогоды и низких цен

В России возникла угроза дефицита риса

В России резко подорожала гречка

Оптовые цены на крупу выросли сразу на 4,4 %

В России резко подорожала гречка

Где дешевле рис?
Где дешевле рис? The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле рис?

Где дешевле рис?
The Village продолжает выяснять, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился

Тем не менее за год оба продукта подорожали в 1,5−2,7 раза соответственно

Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился

Максимальный отток капитала из России, рекордный урожай риса и неуплата пенсионных взносов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Максимальный отток капитала из России, рекордный урожай риса и неуплата пенсионных взносов

Вслед за гречкой в России подорожают рис и макароны

Оптовые цены на продовольственное сырьё уже поднялись

Вслед за гречкой в России подорожают рис и макароны

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве
Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.
Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве

Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве
The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.

На Дорогомиловском рынке будут кормить паэльей

Испанский повар накормит москвичей паэльей собственного приготовления на Дорогомиловском рынке.

На Дорогомиловском рынке будут кормить паэльей

Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»
Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане» Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Tapa de Comida, о том, как приготовить постный рис с бобами «Мавры и Христиане».
Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»

Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане»
Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Tapa de Comida, о том, как приготовить постный рис с бобами «Мавры и Христиане».

Ризотто с креветками Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.

Ризотто с креветками

Минималистический плов Плов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...

Минималистический плов

Японское карри
Японское карри Итак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.
Японское карри

Японское карри
Итак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.

ОНИГИРИ Ни один японец не может представить свою жизнь без риса. "Мы просто любим этот вкус. Это генетическое" -говорят они. И вся японская кулинария представляет собой множество разных способов поедания этого одного продукта: японцы так научились колдовать над рисом, что могут превратить его во что угодно. В хрустящее соленое печенье или в сладкую липкую тянучку, в тонкую длинную лапшу или в...

ОНИГИРИ