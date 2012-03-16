Рецепты шефов: Рис с бобами и пряностями «Мавры и Христиане» Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Tapa de Comida, о том, как приготовить постный рис с бобами «Мавры и Христиане».
Иван Шишкин — шеф-повар ресторанов Delicatessen и Tapa de Comida. Родился 30 мая 1973 года. По образованию химик, несколько лет работал по профессии. Первый опыт в общепите получил, работая в столовой «на картошке» в школьные и студенческие годы. Затем выпускал журналы, занимался мотоспортом и руководил мастерской. Параллельно начал работать фотографом и журналистом, что продолжает делать и сейчас. По журналистским делам Иван объездил полмира и в путешествиях всегда исследовал местную кухню. Это и природная любознательность заставили Шишкина увлечься вопросом гастрономии всерьез. В складчину с другом начал готовить тематические обеды. В качестве шеф-повара участвовал в запуске бара Noor. В 2010 году с командой единомышленников открыл Delicatessen, а в начале 2011-го взял под крыло испанский ресторан Tapa de Comida
Кафе Delicatessen в рубрике «Новое место»
СПРАВКА
«Мавры и Христиане» — традиционное испанское блюдо, главными компонентами которого являются черная фасоль и рис. Обычно его готовят во время Moros y cristianos — праздника в честь победы христиан над мусульманами, во время которого на улицах в разных городах страны воспроизводятся костюмированные исторические сражения.
ИНГРЕДИЕНТЫ
КАК ОСНОВНОЕ БЛЮДО — НА 2 ПОРЦИИ,
КАК ЗАКУСКА — НА 4 ПОРЦИИ
250 г риса Арборио
СПЕЦИИ
4 г зиры
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Фасоль замочить на 24 часа.
Слить, залить холодной водой. Сварить до готовности с солью, лавровым листом и головкой чеснока, стараться не переварить. Фасоль должна всегда быть под слоем воды.
Остудить. Лавровый лист и чеснок вынуть.
В сковороде для паэльи обжарить рис в масле с луком, чесноком и хамоном (или овощами). Добавить немного бульона, в котором варилась фасоль.
Варить до полуготовности риса, выложить фасоль, добавить специи, соль и перец. Варить до готовности риса, добавляя бульон по необходимости.
Поставить в раскаленную духовку на 5-7 мин до образования корочки (на поверхности блюда образуется тонкая корочка, которую потом взрыхляют вилкой). При подаче посыпать кинзой.
СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА
«Сковорода для паэльи — традиционная испаская утварь из тонкого металла с двумя ручками, которая быстро прогревается и может быть использована для приготовления пищи как на электрической плите, так и на углях. Теоретически она может быть заменена любой легкой сковородой или даже неглубоким сотейником».
Комментарии
вроде все легко)
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