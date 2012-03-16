В сковороде для паэльи обжарить рис в масле с луком, чесноком и хамоном (или овощами). Добавить немного бульона, в котором варилась фасоль.

Варить до полуготовности риса, выложить фасоль, добавить специи, соль и перец. Варить до готовности риса, добавляя бульон по необходимости.