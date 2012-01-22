Ризотто с креветками (на 4 средние порции).

Нам нужно:

- оливковое масло

- 250 г крупнозерного риса (берите Арборио)

- четверть луковицы

- четверть черенка сельдерея

- полбокала белого или розового вина

- 2-3 стакана горячей воды

- итальянские приправы

- пачка королевских креветок

- пару долек чеснока

- бальзамический уксус

- сыр грана падано (пармезан тоже отлично подойдет)



Сразу скажу, что это облегченный вариант ризотто, то есть без бульона, его я заменила водой. Если же у вас есть рыбный или овощной бульон, лучше брать его. И еще, креветки я люблю больше чем рис, поэтому их было очень много, так что сами определяйте пропорции по вкусу.

Для начала приготовим креветки. Сбрызните сковородку маслом (попробуйте трюфельное, оно придаст своеобразный аромат, который будет очень кстати) и выложите на нее креветки. Бросьте пару долек чеснока, но не забудьте потом достать их оттуда - это лишь для запаха. Жарятся креветки по минуте-полторы с каждой стороны. Выложите их вместе с жидкостью, которая образовалась на сковородке, в какую-нибудь емкость, пусть дожидаются своего часа:)

Следующий этап. Сбрызгиваем большую глубокую сковородку маслом. Мелко-мелко рубим лук и сельдерей, высыпаем на сковородку и обжариваем на большом огне. Как только вы добьетесь золотистого цвета, высыпайте весь рис, он может зашипеть, не пугайтесь. Постоянно его помешивайте деревянной ложкой, чтобы ничего не прилипло ко дну сковородки! Первоначально рис был немного прозрачным, теперь он должен побелеть (на это уйдет минуты 2-3), как только это произойдет выливайте в сковородку все вино. Оно точно должно шипеть, тоже не пугайтесь;) Сразу мешайте! Теперь ждем, когда алкоголь испарится. Дальше по половнику вливаем в рис горячую воду (приправьте ее парой щепоток итальянских специй) и уже на медленном огне тушим рис. Как только жидкость испаряется, вливаем новую порцию, и так раз за разом. В конце концов, рис приготовится, он ни в коем случае не должен быть мягким! Добейтесь al dente, чтобы он слегка скрипел на зубах.

Теперь добавляем в рис креветки, добавляем половник, можно даже чуть меньше, жидкости и пару минуток готовим вместе. сбрызгиваем густым(!!!!) бальзамическим уксусом. Если никак не можете найти густой, приготовьте бальзамический крем, для этого на сковородке смешайте уксус с сахаром и готовьте до загустения. А вообще, густой бальзамик тот, что сделан в Модене. У меня, например, Conte DeCesare. Выключаем огонь и очень-очень щедро посыпаем сыром. Не скупитесь на него! Чем больше, тем вкуснее. Наверное, некоторые могли заметить, что я не добавила в ризотто пару-тройку кубиков сливочного масла. Конечно, благодаря нему ризотто приобретет потрясающую консистенцию и немного другой вкус, но я борец с лишним жиром, и использую те моменты, где можно без него обойтись.

При подаче можно украсить ризотто листиками петрушки.

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