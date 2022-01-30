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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня
30 января 2022

Запретить секс-шопы, потому что они являются «узаконенным развратом»

15 января 2022

РПЦ требует запретить концерты Тилля Линдеманна

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

19 ноября 2020

РПЦ начала вести список людей, которые выдают себя за священников в интернете

Предложение дня
1 ноября 2020

Включить религиозные тексты в школьную программу

РПЦ показала, как может выглядеть новый храм при МГУ
28 октября 2020

РПЦ показала, как может выглядеть новый храм при МГУ

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?

Отвечает глава патриаршей комиссии по делам семьи

Почему РПЦ освящает ядерное оружие?

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога

По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь

Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога

Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав

Аукцион скоропостижно отменили

Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен

Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект

«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии

РПЦ начнет производить вино. Без какой-либо религиозной символики

Церковь владеет винодельней под Геленджиком

РПЦ начнет производить вино. Без какой-либо религиозной символики

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»

В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут

Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»

Священники и создатели «Игры престолов» — в поддержку Устинова и других политзаключенных

Возможно, такими темпами мы дождемся реакции от властей

Священники и создатели «Игры престолов» — в поддержку Устинова и других политзаключенных

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих

Просветительский проект выиграл грант мэра

РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

На создание «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде потратят 140 миллиардов рублей

Это сумма втрое больше той, что ушла на благоустройство российских городов за два года

На создание «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде потратят 140 миллиардов рублей

В каких регионах Церкви не хватает храмов?

Наибольший дефицит в Новосибирской епархии

В каких регионах Церкви не хватает храмов?

РПЦ займется профилактикой абортов в московских больницах

Также духовную и медицинскую помощь собираются оказывать ВИЧ-положительным и бездомным

РПЦ займется профилактикой абортов в московских больницах

Патриарх попросил передать Музей имени Рублева Церкви. Директор музея против (обновлено)

Росимущество уже запросило позицию Минкультуры

Патриарх попросил передать Музей имени Рублева Церкви. Директор музея против (обновлено)

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено)

Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено)

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

РПЦ предложила расчистить центр Сергиева Посада для создания «православного Ватикана»

Проект перестройки города подразумевает снос части зданий, включая жилые дома и торговый центр

РПЦ предложила расчистить центр Сергиева Посада для создания «православного Ватикана»

В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников

При этом армия не намерена возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество!», заявил замминистра обороны

В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников

РПЦ опубликовала памятку для священников-видеоблогеров

Она состоит из пяти разделов, которые касаются целей, методов, языка, тематики и проблематики видео

РПЦ опубликовала памятку для священников-видеоблогеров

В РПЦ предложили отменить платные дороги, лишающие россиян ощущения свободы

В Церкви отметили, что дорога в России — сакральное понятие

В РПЦ предложили отменить платные дороги, лишающие россиян ощущения свободы

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

ДК «Петлюра» проведет фестиваль против выселения

Александр Петлюра планирует организовать серию художественных акций в поддержку Дворца культуры

ДК «Петлюра» проведет фестиваль против выселения

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Что еще стоит оправославить?
Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
Что еще стоит оправославить?

Что еще стоит оправославить?
Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее

Власти начнут развивать в России религиозный туризм

Ростуризм займется духовным обогащением россиян

Власти начнут развивать в России религиозный туризм

РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве

Юристы патриархии получают проценты с каждого объекта, которому удается найти коммерческое применение

РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

РПЦ — о войне с деятелями культуры

В Церкви настроены на диалог

РПЦ — о войне с деятелями культуры

«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?
«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ? Разбираем учебник «Нравственные основы семейной жизни», который разработала для школ монахиня
«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?

«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ?
Разбираем учебник «Нравственные основы семейной жизни», который разработала для школ монахиня

«Дождь»: Духовник Путина жаловался президенту на Серебренникова перед обысками у режиссера

По мнению близкого к ФСБ источника, недовольство Тихона Шевкунова могло стать причиной уголовного преследования режиссера

«Дождь»: Духовник Путина жаловался президенту на Серебренникова перед обысками у режиссера

Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции

По мнению Александра Щипкова, проблемы столетней давности актуальны до сих пор

Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни

Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года

Глава Росимущества сообщил, что подписал приказ о передаче здания

Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года

Патриарх Кирилл — об опасных домыслах в «Матильде»

Глава РПЦ впервые прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя

Патриарх Кирилл — об опасных домыслах в «Матильде»

Манифест Дурова, РПЦ — о бактериальном анализе икон и продажа свежих продуктов на Ozon

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Манифест Дурова, РПЦ — о бактериальном анализе икон и продажа свежих продуктов на Ozon

РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон

В Церкви исследование студентки Британской высшей школы дизайна назвали незаконным и неуместным

РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон

«Мой гендер — это мой крест»

«Мой гендер — это мой крест»Квир и ЛГБТ-активист — о поисках себя в религии, сектантстве и протесте

«Мой гендер — это мой крест»

«Мой гендер — это мой крест»
Квир и ЛГБТ-активист — о поисках себя в религии, сектантстве и протесте

В Москве установили билборды с цитатами жены Николая II

Цитаты призваны утвердить семейные ценности в обществе

В Москве установили билборды с цитатами жены Николая II

Называть православными только связанные с РПЦ организации

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о религиозных объединениях

Называть православными только связанные с РПЦ организации

В РПЦ сравнили «Матильду» с Charlie Hebdo

Там подчеркнули, что выступают против осквернения памяти императора Николая II и его семьи

В РПЦ сравнили «Матильду» с Charlie Hebdo

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

РПЦ выступила против убийств зомби в храмах

Член Патриаршего совета по культуре РПЦ посоветовал игрокам в The Walking Dead пойти в мечеть

РПЦ выступила против убийств зомби в храмах

На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами

Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей

На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами

В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»

В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах

В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»

Владимир Мединский — о русской классике и веселье

Министр также подписал план совместных мероприятий с епископом Тихоном Шевкуновым

Владимир Мединский — о русской классике и веселье

Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

Рекордное количество верующих посетили святыню 10 июля — почти 64 тысячи человек

Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре

Особое внимание уделят развитию духовности и традиционных нравственных ценностей

Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре

Всеволод Чаплин — об угрозе уничтожения России фильмом «Матильда»

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской

Всеволод Чаплин — об угрозе уничтожения России фильмом «Матильда»

Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ

Церковь является памятником московской архитектуры XVII века

Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ

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