Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
Протоиерей РПЦ — о необходимости бояться не коронавируса, а бога
По словам Смирнова, вирус не способен отобрать жизнь
Московская больница решила купить иконостас за миллион рублей. Теперь ее проверит депздрав
Аукцион скоропостижно отменили
Протоиерей РПЦ — об отношении к женщинам в гражданском браке как к «бесплатным проституткам»
По мнению представителя церкви, мужчины не воспринимают их как жен
«Особое наказание за семейную жизнь»: РПЦ — о законе о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала не принимать проект
РПЦ начнет производить вино. Без какой-либо религиозной символики
Церковь владеет винодельней под Геленджиком
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове
Священника вынудили написать объяснительную после поддержки фигурантов «московского дела»
В Русской православной церкви заверили, что наказывать за коллективное письмо никого не будут
Священники и создатели «Игры престолов» — в поддержку Устинова и других политзаключенных
Возможно, такими темпами мы дождемся реакции от властей
РПЦ организует лекции и экскурсии по музеям Москвы для слабослышащих
Просветительский проект выиграл грант мэра
РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых
Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках
На создание «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде потратят 140 миллиардов рублей
Это сумма втрое больше той, что ушла на благоустройство российских городов за два года
РПЦ займется профилактикой абортов в московских больницах
Также духовную и медицинскую помощь собираются оказывать ВИЧ-положительным и бездомным
Патриарх попросил передать Музей имени Рублева Церкви. Директор музея против (обновлено)
Росимущество уже запросило позицию Минкультуры
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено)
Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко
Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами
РПЦ предложила расчистить центр Сергиева Посада для создания «православного Ватикана»
Проект перестройки города подразумевает снос части зданий, включая жилые дома и торговый центр
В главном храме Минобороны начнут готовить военных священников
При этом армия не намерена возвращаться к девизу «За веру, царя и Отечество!», заявил замминистра обороны
РПЦ опубликовала памятку для священников-видеоблогеров
Она состоит из пяти разделов, которые касаются целей, методов, языка, тематики и проблематики видео
В РПЦ предложили отменить платные дороги, лишающие россиян ощущения свободы
В Церкви отметили, что дорога в России — сакральное понятие
Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ
Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада
ДК «Петлюра» проведет фестиваль против выселения
Александр Петлюра планирует организовать серию художественных акций в поддержку Дворца культуры
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Что еще стоит оправославить? Представители РПЦ предложили оправославить День святого Валентина. Редакция советует Церкви, как стать еще прогрессивнее
Власти начнут развивать в России религиозный туризм
Ростуризм займется духовным обогащением россиян
РПЦ претендует еще на тысячу зданий в Москве
Юристы патриархии получают проценты с каждого объекта, которому удается найти коммерческое применение
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
«Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ? Разбираем учебник «Нравственные основы семейной жизни», который разработала для школ монахиня
«Дождь»: Духовник Путина жаловался президенту на Серебренникова перед обысками у режиссера
По мнению близкого к ФСБ источника, недовольство Тихона Шевкунова могло стать причиной уголовного преследования режиссера
Представитель РПЦ — о сохранении предпосылок к революции
По мнению Александра Щипкова, проблемы столетней давности актуальны до сих пор
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни
Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Здание «Союзмультфильма» передадут РПЦ до конца года
Глава Росимущества сообщил, что подписал приказ о передаче здания
Патриарх Кирилл — об опасных домыслах в «Матильде»
Глава РПЦ впервые прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя
Манифест Дурова, РПЦ — о бактериальном анализе икон и продажа свежих продуктов на Ozon
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
РПЦ — о бактериальном анализе церковных икон
В Церкви исследование студентки Британской высшей школы дизайна назвали незаконным и неуместным
«Мой гендер — это мой крест»Квир и ЛГБТ-активист — о поисках себя в религии, сектантстве и протесте
«Мой гендер — это мой крест» Квир и ЛГБТ-активист — о поисках себя в религии, сектантстве и протесте
В Москве установили билборды с цитатами жены Николая II
Цитаты призваны утвердить семейные ценности в обществе
Называть православными только связанные с РПЦ организации
Соответствующие поправки предлагается внести в закон о религиозных объединениях
В РПЦ сравнили «Матильду» с Charlie Hebdo
Там подчеркнули, что выступают против осквернения памяти императора Николая II и его семьи
Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
РПЦ выступила против убийств зомби в храмах
Член Патриаршего совета по культуре РПЦ посоветовал игрокам в The Walking Dead пойти в мечеть
На границах российских регионов начнут устанавливать киоты с иконами
Первый киот открыли на границе Московской и Смоленской областей
В нескольких городах России проходят молитвенные стояния против «Матильды»
В столице противники фильма собрались в храме Воскресения Христова в Кадашах
Владимир Мединский — о русской классике и веселье
Министр также подписал план совместных мероприятий с епископом Тихоном Шевкуновым
Сколько человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве
Рекордное количество верующих посетили святыню 10 июля — почти 64 тысячи человек
Церковь обучит сотрудников МЧС православной культуре
Особое внимание уделят развитию духовности и традиционных нравственных ценностей
Всеволод Чаплин — об угрозе уничтожения России фильмом «Матильда»
Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской
Здание храма Николая Чудотворца в Хамовниках передали РПЦ
Церковь является памятником московской архитектуры XVII века