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Новости27 июня 2019

На создание «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде потратят 140 миллиардов рублей Это сумма втрое больше той, что ушла на благоустройство российских городов за два года

РедакторАлена Дергачева

Сергиев Посад собираются превратить в «православный Ватикан». Стратегию развития города подготовило конструкторское бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ». Проекта до сих пор нет в открытом доступе, однако с ним ознакомились «Ведомости».

Городские власти оценили стоимость задумки в 120–140 миллиардов рублей. Это сумма втрое больше той, что ушла на всю программу благоустройства российских городов за два года. Преобразования коснутся трети Сергиева Посада и пройдут на площади в 400 гектаров.

Проект предполагает практически полную перестройку центра. Его хотят разделить на духовную и административную части, но без противопоставления — как в Ватикане, Иерусалиме и Мекке. В первой появятся музей православного искусства, молодежный православный центр, патриаршая богословская библиотека, конгресс-центр, гостиница, высший церковный суд, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, центр православных медиа и представительства автокефальных церквей.

Карта: «Ведомости»

Во второй части возведут административно-деловой центр, в котором разместят все 23 государственных учреждения города. Также в планах — строительство 800 тысяч квадратных метров жилья, 31 районного центра, нового объезда через город, ТПУ и аэропорта для бизнес-джетов на месте старого аэродрома Вихрево.

Мэр города Михаил Токарев отметил, что 90 % стоимости обеспечит федеральный бюджет и только 10 % — подмосковный. При этом госкомпании и бизнес не будут участвовать в проекте. За стратегию «Дом.РФ» заплатил «Стрелке» 300 миллионов рублей, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон.

При этом председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, священник Леонид Калинин заявил агентству «Москва», что РПЦ вместе властями вложит деньги на развитие Сергиева Посада, однако, по его словам, точную сумму проекта пока никто не определил.

О планах очистить Сергиев Посад от советского наследия и превратить его в духовную столицу православия в августе 2018 года говорил глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин. По его словам, проект развития города уже одобрили патриарх Кирилл и президент Владимир Путин.

«Стрелка» занимается проектом с 2017 года. «Русская служба Би-би-си» писала, что бюро не планировало массового сноса зданий, о котором там узнали из СМИ.

Источник: «Ведомости»

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