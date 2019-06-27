Сергиев Посад собираются превратить в «православный Ватикан». Стратегию развития города подготовило конструкторское бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ». Проекта до сих пор нет в открытом доступе, однако с ним ознакомились «Ведомости».

Городские власти оценили стоимость задумки в 120–140 миллиардов рублей. Это сумма втрое больше той, что ушла на всю программу благоустройства российских городов за два года. Преобразования коснутся трети Сергиева Посада и пройдут на площади в 400 гектаров.

Проект предполагает практически полную перестройку центра. Его хотят разделить на духовную и административную части, но без противопоставления — как в Ватикане, Иерусалиме и Мекке. В первой появятся музей православного искусства, молодежный православный центр, патриаршая богословская библиотека, конгресс-центр, гостиница, высший церковный суд, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, центр православных медиа и представительства автокефальных церквей.