В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов
На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко
В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко
В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival
Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке
В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке
В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла»
Компания познакомит покупателей со своими поставщиками
В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла» Компания познакомит покупателей со своими поставщиками
ВШЭ проведет детский фестиваль «Волшебный мир» с лекторием для родителей
12 площадок откроются в Саду имени Баумана 1 июня
ВШЭ проведет детский фестиваль «Волшебный мир» с лекторием для родителей 12 площадок откроются в Саду имени Баумана 1 июня
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага
Играть можно на всей территории парка
В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага Играть можно на всей территории парка
В центральных парках открыли площадки с футбольным бильярдом и дартсом
Поиграть можно бесплатно
В центральных парках открыли площадки с футбольным бильярдом и дартсом Поиграть можно бесплатно
В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки
Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая
В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая
В Москве продлили работу катков Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества Праздник растянется на четыре дня
Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом
В день открытия вход на катки будет бесплатным
Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом В день открытия вход на катки будет бесплатным
Что ломают и крадут в парках Москвы И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»
Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Стала известна программа «Ночи кино» В рамках акции пройдут 127 мероприятий
Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ
Куда пойти в выходные с детьми
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ Куда пойти в выходные с детьми
«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»
The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные
«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже» The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные
Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные