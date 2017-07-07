вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов

На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко

0
Новости

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко

Новости

В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival

Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке

0
Новости

В парках Москвы пройдет фестиваль короткометражного кино Konik Film Festival Площадками смотра станут открытые кинотеатры в саду Баумана, «Филях» и Бабушкинском парке

Новости

В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла»

Компания познакомит покупателей со своими поставщиками

0
Новости

В саду имени Баумана пройдет первый фестиваль «Вкусвилла» Компания познакомит покупателей со своими поставщиками

Новости

ВШЭ проведет детский фестиваль «Волшебный мир» с лекторием для родителей

12 площадок откроются в Саду имени Баумана 1 июня

0
Новости

ВШЭ проведет детский фестиваль «Волшебный мир» с лекторием для родителей 12 площадок откроются в Саду имени Баумана 1 июня

Новости

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

0
Новости

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Новости

В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага

Играть можно на всей территории парка

0
Новости

В саду имени Баумана открылась самая большая площадка для лазертага Играть можно на всей территории парка

Новости

В центральных парках открыли площадки с футбольным бильярдом и дартсом

Поиграть можно бесплатно

1
Новости

В центральных парках открыли площадки с футбольным бильярдом и дартсом Поиграть можно бесплатно

Новости

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки

Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая

0
Новости

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая

Новости

В Москве продлили работу катков

Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта

0
Новости

В Москве продлили работу катков Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта

Новости

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

Праздник растянется на четыре дня

0
Новости

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества Праздник растянется на четыре дня

Новости

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом

В день открытия вход на катки будет бесплатным

0
Новости

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом В день открытия вход на катки будет бесплатным

Что ломают и крадут в парках Москвы
Ситуация
Что ломают и крадут в парках МосквыИ происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»
10
Что ломают и крадут в парках Москвы
Ситуация

Что ломают и крадут в парках Москвы И происходит ли это еще где-то, кроме «Зарядья»

Выходные с детьми

Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов

The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

1
Выходные с детьми

Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

Новости

В парках Москвы состоятся баттлы хоров

Участниками могут стать все желающие

0
Новости

В парках Москвы состоятся баттлы хоров Участниками могут стать все желающие

Выходные с детьми

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

0
Выходные с детьми

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Новости

Стала известна программа «Ночи кино»

В рамках акции пройдут 127 мероприятий

0
Новости

Стала известна программа «Ночи кино» В рамках акции пройдут 127 мероприятий

Выходные с детьми

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

0
Выходные с детьми

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Куда пойти в выходные с детьми

0
Выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ Куда пойти в выходные с детьми

Выходные с детьми

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные

0
Выходные с детьми

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже» The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные

Выходные с детьми

Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

0
Выходные с детьми

Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!» The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ