Сахарная революция Бенджамина Эйзенштадта Пакетики с сахаром теперь есть везде, в поезде, в самолете, в ресторане, на них печатают рекламу, логотип клуба или кафе, их коллекционируют, ими обмениваются. Но всего лишь 50 лет назад ничего этого не было.