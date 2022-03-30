«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара И как привыкнуть есть меньше сладкого
«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара И как привыкнуть есть меньше сладкого
В каком алкоголе меньше всего сахара? Что выпить, если вы следите за количеством потребляемого сладкого
В каком алкоголе меньше всего сахара? Что выпить, если вы следите за количеством потребляемого сладкого
«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара Можно ли не есть сахар совсем и к чему это приводит
«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара Можно ли не есть сахар совсем и к чему это приводит
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Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Где дешевле сахар The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле сахар The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Hopes Markets: Эмбарго на российское вооружение, падение европейских бирж и справедливая цена ОСАГО
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
В России займутся популяризацией натурального сахара
Для этого Союзроссахар разработает специальный логотип, который сможет быть использован для маркировки товаров, изготовленных с применением натурального сахара, а не искусственных подсластителей
Лимонный кусочек счастья Рецепт этого замечательного, с легкой кислинкой печенья принадлежит не мне, а британскому «голому» повару Джейми Оливеру.
Сладкая жизнь Вы читаете когда-нибудь состав продукта, указанный на упаковке? Там всегда указывается содержание сахара, но указывается оно в граммах, и представить себе – сколько это, порой достаточно сложно. Авторы американского сайта sugarstacks.com решили облегчить нам жизнь, показав, сколько это будет в кубиках рафинада.
Открываем сезон лимонадов! В город, кажется, окончательность пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого прохладительного напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые ингредиенты.
Сахарная революция Бенджамина Эйзенштадта Пакетики с сахаром теперь есть везде, в поезде, в самолете, в ресторане, на них печатают рекламу, логотип клуба или кафе, их коллекционируют, ими обмениваются. Но всего лишь 50 лет назад ничего этого не было.
Сладкая жизнь! Если заняться арифметикой и подсчитать, сколько точно сахара вы съели за день, результат вас просто ошеломит. В утешение можем сказать только одно: вы не одиноки. Представьте себе тарелку, на которую аккуратно высыпали тридцать две чайные ложки сахара -по данным министерства сельского хозяйства США, именно такую сахарную гору съедает каждый день среднестатистическая американская...