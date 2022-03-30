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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России начал падать спрос на сахар
30 марта 2022

В России начал падать спрос на сахар

ФАС завела дело против производителя сахара «Продимекс»
29 марта 2022

ФАС завела дело против производителя сахара «Продимекс»

Можно ли сделать сахар дома?
Можно ли сделать сахар дома? И чем его заменить
Можно ли сделать сахар дома?

Можно ли сделать сахар дома?
И чем его заменить

«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара
«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара И как привыкнуть есть меньше сладкого
«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара

«По косточкам»: Почему подсластители могут быть вреднее сахара
И как привыкнуть есть меньше сладкого

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется

На сладкие напитки отменят льготы

Минфин хочет лишить сладкие напитки привилегий

На сладкие напитки отменят льготы

В каком алкоголе меньше всего сахара?
В каком алкоголе меньше всего сахара? Что выпить, если вы следите за количеством потребляемого сладкого
В каком алкоголе меньше всего сахара?

В каком алкоголе меньше всего сахара?
Что выпить, если вы следите за количеством потребляемого сладкого

«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара
«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара Можно ли не есть сахар совсем и к чему это приводит
«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара

«Это была зависимость»: Как люди отказываются от сахара
Можно ли не есть сахар совсем и к чему это приводит

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Минздрав признал питание россиян нерациональным

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться

Чем заменить сахар
Чем заменить сахар The Village нашёл доступные альтернативы сахару
Чем заменить сахар

Чем заменить сахар
The Village нашёл доступные альтернативы сахару

Как правильно выбрать гевюрцтраминер
Как правильно выбрать гевюрцтраминер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать гевюрцтраминер

Как правильно выбрать гевюрцтраминер
Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать

Где дешевле сахар
Где дешевле сахар The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле сахар

Где дешевле сахар
The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Значит, будем дольче жить Василий Эсманов о месяце без сахара

Значит, будем дольче жить

Hopes Markets: Эмбарго на российское вооружение, падение европейских бирж и справедливая цена ОСАГО

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Эмбарго на российское вооружение, падение европейских бирж и справедливая цена ОСАГО

В России займутся популяризацией натурального сахара

Для этого Союзроссахар разработает специальный логотип, который сможет быть использован для маркировки товаров, изготовленных с применением натурального сахара, а не искусственных подсластителей

В России займутся популяризацией натурального сахара

Лимонный кусочек счастья Рецепт этого замечательного, с легкой кислинкой печенья принадлежит не мне, а британскому «голому» повару Джейми Оливеру.

Лимонный кусочек счастья

Сладкая жизнь Вы читаете когда-нибудь состав продукта, указанный на упаковке? Там всегда указывается содержание сахара, но указывается оно в граммах, и представить себе – сколько это, порой достаточно сложно. Авторы американского сайта sugarstacks.com решили облегчить нам жизнь, показав, сколько это будет в кубиках рафинада.

Сладкая жизнь

Открываем сезон лимонадов! В город, кажется,&nbsp;окончательность&nbsp;пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого&nbsp;прохладительного&nbsp;напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые&nbsp;ингредиенты.&nbsp;

Открываем сезон лимонадов!

Сахарная революция Бенджамина Эйзенштадта Пакетики с сахаром теперь есть везде, в поезде,  в самолете, в ресторане, на них печатают рекламу, логотип клуба или кафе, их коллекционируют, ими обмениваются. Но всего лишь 50 лет назад ничего этого не было.

Сахарная революция Бенджамина Эйзенштадта

Сладкая жизнь! Если заняться арифметикой и подсчитать, сколько точно сахара вы съели за день, результат вас просто ошеломит. В утешение можем сказать только одно: вы не одиноки. Представьте себе тарелку, на которую аккуратно высыпали тридцать две чайные ложки сахара -по данным министерства сельского хозяйства США, именно такую сахарную гору съедает каждый день среднестатистическая американская...

Сладкая жизнь!