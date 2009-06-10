Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов
Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси
Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье
Эксперты рассказали, как выбрать правильный горошек, колбасу и другие ингредиенты
Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год
Несмотря на изменившийся состав блюд, калорийность праздничного рациона изменилась несильно
Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени В традиционной рубрике — рецепты из трав и зелени
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
Новое место: Кафе Zupperia На Садовой-Самотёчной, 20 заработало кафе Zupperia — новый проект Уильяма Ламберти.
Уильям Ламберти открывает новое кафе — Zupperia
Шеф-повара Уильям Ламберти и Глен Баллис открывают на Садовой-Самотёчной небольшое кафе с супами, брускеттами и салатами.
Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные
Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.