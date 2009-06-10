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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine
Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine
Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine

Как заменить салатом полноценный обед? Рассказывают основатели и шеф-повар салат-бара Dopamine

5 рецептов легких летних салатов
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
5 рецептов легких летних салатов

5 рецептов легких летних салатов
«Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два

Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов

Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси

Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Эксперты рассказали, как выбрать правильный горошек, колбасу и другие ингредиенты

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для оливье

Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год

Несмотря на изменившийся состав блюд, калорийность праздничного рациона изменилась несильно

Россияне стали чаще отказываться от оливье на Новый год

Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени
Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени В традиционной рубрике — рецепты из трав и зелени
Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени

Трава-мурава: Что приготовить из свежей зелени
В традиционной рубрике — рецепты из трав и зелени

5 других салатов для новогоднего стола
5 других салатов для новогоднего стола Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье
5 других салатов для новогоднего стола

5 других салатов для новогоднего стола
Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить несколько достойных альтернатив традиционному оливье

Новое место: Кафе Zupperia
Новое место: Кафе Zupperia На Садовой-Самотёчной, 20 заработало кафе Zupperia — новый проект Уильяма Ламберти.
Новое место: Кафе Zupperia

Новое место: Кафе Zupperia
На Садовой-Самотёчной, 20 заработало кафе Zupperia — новый проект Уильяма Ламберти.

Уильям Ламберти открывает новое кафе — Zupperia

Шеф-повара Уильям Ламберти и Глен Баллис открывают на Садовой-Самотёчной небольшое кафе с супами, брускеттами и салатами.

Уильям Ламберти открывает новое кафе — Zupperia

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные

Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные

Салат-бар Fresh&ko На территории завода «Московский шёлк» на Саввинской набережной открылось кафе здорового фастфуда Fresh&ko, где можно перекусить салатами, супами и фрешами.

Салат-бар Fresh&ko

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»

Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему?

Салат с креветками, авокадо и помидорами &nbsp;Увидела этот рецепт на другом кулинарном сайте, немного изменила, попробовала приготовить - получилось мегавкусно!!

Салат с креветками, авокадо и помидорами

Макаронный салат с запеченными овощами
Макаронный салат с запеченными овощами Рецепт этого замечательного, достаточно простого, но очень вкусного салата я взяла у своей матери. Готовит она часто и вкусно. Вот решила и с вами поделиться этим вот рецептом.
Макаронный салат с запеченными овощами

Макаронный салат с запеченными овощами
Рецепт этого замечательного, достаточно простого, но очень вкусного салата я взяла у своей матери. Готовит она часто и вкусно. Вот решила и с вами поделиться этим вот рецептом.