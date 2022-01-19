Freshmania, салон красоты, которого мы долго ждали Недавно в одном из переулков на Пушкинской стало непривычно шумно: периодически там стали появляться стильные молодые люди и девушки. Утром, вечером, иногда даже ночью.И, кажется, все они ходят в одно и то же место.