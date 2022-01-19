Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»
19 января 2022

На Цветном бульваре открылся салон красоты от «Москвички»

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc
11 февраля 2021

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»

И сменит название

Парикмахерская Noir переедет из Газетного переулка в «Дом культур»

Салон красоты Beauty Insider & KA2 с библиотекой и мастер-классами

Его открыла основательница бьюти-блога Beauty Insider

Салон красоты Beauty Insider & KA2 с библиотекой и мастер-классами

На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут»

В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy

На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут»

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

Классический маникюр стоит 500 рублей

Салон «Москвичка Nails» на Цветном

Возле метро «Бауманская» открылся салон красоты Ravnovesie

Здесь делают маникюр, педикюр и окрашивание бровей

Возле метро «Бауманская» открылся салон красоты Ravnovesie

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»

С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %

На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie

Там также расположится школа для парикмахеров

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie

В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed

Салон расположился в доме-памятнике архитектуры

В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie

Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie

Самый дорогой и самый дешевый салон красоты
Самый дорогой и самый дешевый салон красоты Где в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо
Самый дорогой и самый дешевый салон красоты

Самый дорогой и самый дешевый салон красоты
Где в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо

Где сделать детскую стрижку в Москве?
Где сделать детскую стрижку в Москве? «Чик-чик», «Стриж», «Мечты Виктории» и другие московские парикмахерские для самых маленьких
Где сделать детскую стрижку в Москве?

Где сделать детскую стрижку в Москве?
«Чик-чик», «Стриж», «Мечты Виктории» и другие московские парикмахерские для самых маленьких

На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar

В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин

На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura

Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura

На Патриарших прудах откроется второй салон Brow&Beauty Bar

В заведении услуги будут оказывать в экспресс-формате

На Патриарших прудах откроется второй салон Brow&Beauty Bar

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point

Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point

На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One

Салон специализируется на услугах по уходу за бровями

На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One

Что делать, если вам испортили волосы в парикмахерской?
Что делать, если вам испортили волосы в парикмахерской? Юрист, стилист и директор салона красоты объясняют, что делать, если после посещения салона вы получили обескураживающий результат
Что делать, если вам испортили волосы в парикмахерской?

Что делать, если вам испортили волосы в парикмахерской?
Юрист, стилист и директор салона красоты объясняют, что делать, если после посещения салона вы получили обескураживающий результат

Как я искала место для салона красоты Владелица салона Beauty Balm Bar Анна Литвинова рассказывает о том, через что ей пришлось пройти, прежде чем она сняла хорошее помещение на Ордынке

Как я искала место для салона красоты

Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо
Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо The Village узнал, почему профессиональная космецевтика обыгрывает масс-маркет, в какие процедуры стоит инвестировать и как встретить своего косметолога — один раз и на всю жизнь
Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо

Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо
The Village узнал, почему профессиональная космецевтика обыгрывает масс-маркет, в какие процедуры стоит инвестировать и как встретить своего косметолога — один раз и на всю жизнь

В Мансуровском переулке открылся салон красоты Guys & Girls

Новый салон специализуется как на женских, так и на мужских услугах

В Мансуровском переулке открылся салон красоты Guys & Girls

На «Улице 1905 года» открылся салон красоты 22.11. Color.Bar

Новый салон специализируется на окрашивании волос

На «Улице 1905 года» открылся салон красоты 22.11. Color.Bar

На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»

В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела

На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»

На Большой Ордынке открылся салон красоты Beauty Balm Bar

Beauty Balm Bar специализируется на дизайне ногтей: здесь делают маникюр со слюдой, сусальным золотом, фольгой и всевозможными блёстками

На Большой Ордынке открылся салон красоты Beauty Balm Bar

Сколько стоит маникюр, если у тебя шесть пальцев?
Сколько стоит маникюр, если у тебя шесть пальцев? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Сколько стоит маникюр, если у тебя шесть пальцев?

Сколько стоит маникюр, если у тебя шесть пальцев?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты N1 Beauty

В N1 Beauty можно постричься, сделать дневную или вечернюю укладку, макияж, депиляцию, маникюр и педикюр, а также пройти другие косметологические процедуры

На «Цветном бульваре» открылся салон красоты N1 Beauty

Как в Москве построить бизнес на смене пола
Как в Москве построить бизнес на смене пола Андрей и Анна Демидовы рассказали The Village о том, как, организовав группы психологической помощи для трансвеститов и транссексуалов, стали владельцами магазина и клиники пластической хирургии
Как в Москве построить бизнес на смене пола

Как в Москве построить бизнес на смене пола
Андрей и Анна Демидовы рассказали The Village о том, как, организовав группы психологической помощи для трансвеститов и транссексуалов, стали владельцами магазина и клиники пластической хирургии

В «Афимолле» открылось кафе с экспресс-укладками

В «Афимолле» заработал нестандартный салон красоты Quickly Fen Bar, где делают укладки за 30 минут и угощают пирожными.

В «Афимолле» открылось кафе с экспресс-укладками

Начни бизнес: Салон-парикмахерская
Начни бизнес: Салон-парикмахерская H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — салон-парикмахерская.
Начни бизнес: Салон-парикмахерская

Начни бизнес: Салон-парикмахерская
H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — салон-парикмахерская.

Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещения
Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещения Журналист Наталья Альшанова придумала концепцию мобильного салона красоты и решила найти более опытного партнёра, отношения с франчайзером не сложились, теперь салон Stilistimo она развивает сама.
Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещения

Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещения
Журналист Наталья Альшанова придумала концепцию мобильного салона красоты и решила найти более опытного партнёра, отношения с франчайзером не сложились, теперь салон Stilistimo она развивает сама.

Новое место: Парикмахерская Ptichka
Новое место: Парикмахерская Ptichka Создатели Chop-Chop открыли на Большой Бронной парикмахерскую для девушек со стрижками, укладками, биотонированием и маникюром.
Новое место: Парикмахерская Ptichka

Новое место: Парикмахерская Ptichka
Создатели Chop-Chop открыли на Большой Бронной парикмахерскую для девушек со стрижками, укладками, биотонированием и маникюром.

Команда Chop-Chop открывает женскую парикмахерскую Ptichka

В конце марта — начале апреля на Большой Бронной открывается женский салон красоты Ptichka, где будут стричь, укладывать и делать маникюр.

Команда Chop-Chop открывает женскую парикмахерскую Ptichka

На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall

На Спиридоновке заработал салон красоты в нью-йоркском стиле, где причёски с подиумов будут адаптировать под повседневную жизнь, а сама парикмахерская станет клубом по интересам.

На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall

Новое место: Салон причёсок «Фен Dry Bar» На Патриарших прудах открылся салон, в котором делают укладки, маникюр и мейк-ап, но не стригут.

Новое место: Салон причёсок «Фен Dry Bar»

Freshmania, салон красоты, которого мы долго ждали Недавно в одном из переулков на Пушкинской стало непривычно шумно: периодически там стали появляться стильные молодые люди и девушки. Утром, вечером, иногда даже ночью.И, кажется, все они ходят в одно и то же место.

Freshmania, салон красоты, которого мы долго ждали