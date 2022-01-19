Салон красоты Beauty Insider & KA2 с библиотекой и мастер-классами
Его открыла основательница бьюти-блога Beauty Insider
На Мясницкой открылась вторая парикмахерская «Тут стригут»
В салоне используют только органические средства от брендов Aveda и Kevin Murphy
Возле метро «Бауманская» открылся салон красоты Ravnovesie
Здесь делают маникюр, педикюр и окрашивание бровей
На Лесной улице откроется четвертый салон сети «Москвичка Brow & Beauty Bar»
С 22 по 29 ноября на все услуги действуют скидки от 30 до 50 %
На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda
Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу
На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie
Там также расположится школа для парикмахеров
В Сверчковом переулке открылся салон красоты Fingers Crossed
Салон расположился в доме-памятнике архитектуры
В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie
Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр
Самый дорогой и самый дешевый салон красоты Где в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо
Где сделать детскую стрижку в Москве? «Чик-чик», «Стриж», «Мечты Виктории» и другие московские парикмахерские для самых маленьких
На Большой Бронной открылся салон Brow&beauty bar
В салоне есть услуги как для женщин, так и для мужчин
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura
Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра
На Патриарших прудах откроется второй салон Brow&Beauty Bar
В заведении услуги будут оказывать в экспресс-формате
На «Цветном бульваре» открылся салон красоты Main Point
Для тех, кто спешит, в салоне предлагают объединить несколько услуг
На «Красном Октябре» открылся салон красоты Brow Bar Number One
Салон специализируется на услугах по уходу за бровями
Что делать, если вам испортили волосы в парикмахерской? Юрист, стилист и директор салона красоты объясняют, что делать, если после посещения салона вы получили обескураживающий результат
Как оптимизировать траты на косметические процедуры и сохранить лицо The Village узнал, почему профессиональная космецевтика обыгрывает масс-маркет, в какие процедуры стоит инвестировать и как встретить своего косметолога — один раз и на всю жизнь
В Мансуровском переулке открылся салон красоты Guys & Girls
Новый салон специализуется как на женских, так и на мужских услугах
На «Улице 1905 года» открылся салон красоты 22.11. Color.Bar
Новый салон специализируется на окрашивании волос
На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»
В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела
На Большой Ордынке открылся салон красоты Beauty Balm Bar
Beauty Balm Bar специализируется на дизайне ногтей: здесь делают маникюр со слюдой, сусальным золотом, фольгой и всевозможными блёстками
Сколько стоит маникюр, если у тебя шесть пальцев? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
На «Цветном бульваре» открылся салон красоты N1 Beauty
В N1 Beauty можно постричься, сделать дневную или вечернюю укладку, макияж, депиляцию, маникюр и педикюр, а также пройти другие косметологические процедуры
Как в Москве построить бизнес на смене пола Андрей и Анна Демидовы рассказали The Village о том, как, организовав группы психологической помощи для трансвеститов и транссексуалов, стали владельцами магазина и клиники пластической хирургии
В «Афимолле» открылось кафе с экспресс-укладками
В «Афимолле» заработал нестандартный салон красоты Quickly Fen Bar, где делают укладки за 30 минут и угощают пирожными.
Начни бизнес: Салон-парикмахерская H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — салон-парикмахерская.
Маникюр по вызову: Как работает салон красоты без помещения Журналист Наталья Альшанова придумала концепцию мобильного салона красоты и решила найти более опытного партнёра, отношения с франчайзером не сложились, теперь салон Stilistimo она развивает сама.
Новое место: Парикмахерская Ptichka Создатели Chop-Chop открыли на Большой Бронной парикмахерскую для девушек со стрижками, укладками, биотонированием и маникюром.
Команда Chop-Chop открывает женскую парикмахерскую Ptichka
В конце марта — начале апреля на Большой Бронной открывается женский салон красоты Ptichka, где будут стричь, укладывать и делать маникюр.
На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall
На Спиридоновке заработал салон красоты в нью-йоркском стиле, где причёски с подиумов будут адаптировать под повседневную жизнь, а сама парикмахерская станет клубом по интересам.