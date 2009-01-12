Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Лучшее время, чтобы изучить свою страну

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами

Среди них — Москва — Санкт-Петербург

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

Сколько стоит жизнь в Самаре
Сколько стоит жизнь в Самаре Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво
Сколько стоит жизнь в Самаре

Сколько стоит жизнь в Самаре
Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво

Samara
Samara The hedonistic capital of Russia
Samara

Samara
The hedonistic capital of Russia

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Самара
Самара Гедонистическая столица России
Самара

Самара
Гедонистическая столица России

Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах

Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений

Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь

Компания закрывает заводы

Производитель «Путинки» перестанет выпускать алкоголь

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %

Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

Вылет задержали на 40 минут

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

«Грибы» едут в первый тур по России

В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов

«Грибы» едут в первый тур по России

Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда

В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей

Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды

Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды
Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников

Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково

Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно

Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково

Как работает центр управления сетью «Мегафона»
Как работает центр управления сетью «Мегафона» The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»
Как работает центр управления сетью «Мегафона»

Как работает центр управления сетью «Мегафона»
The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»

Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару

Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно

Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару

Центробанк лишил лицензий ещё три банка

Один из них оказался замешан в проведении сомнительных операций с наличными на сумму в 2 миллиарда рублей

Центробанк лишил лицензий ещё три банка

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу

Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений

Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.

Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)

Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III)
Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Российская столица заняла первое место в рейтинге самых популярных туристических городов нашей страны.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram

«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново
«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново Сооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.
«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново

«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново
Сооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.

Как раскрасить улицы России
Как раскрасить улицы России The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.
Как раскрасить улицы России

Как раскрасить улицы России
The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.

«Яндекс» проанализировал доступность российских аэропортов

Компания «Яндекс» составила рейтинг городов с самыми труднодоступными аэропортами. Москва заняла в нём четвёртое место, а Петербург — пятое.

«Яндекс» проанализировал доступность российских аэропортов

Здравница. Самара Подписавшись на поток и ознакомившись со всеми статьями, стало как то обидно за мизерное количество постов об интересных местах России. Можно сказать их практически нет.

Здравница. Самара