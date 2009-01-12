Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Сколько стоит жизнь в Самаре Цены на жилье, транспорт, еду и развлечения в городе на Волге, где варят и пьют пиво
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
Ограничить время продажи алкоголя в ресторанах в жилых домах
Самарские депутаты поддержали жалобы жильцов на ночных посетителей заведений
Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %
Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат
Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног
Вылет задержали на 40 минут
«Грибы» едут в первый тур по России
В план тура включены Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — всего десять городов
Между Москвой и Самарой запустят двухэтажные поезда
В первые дни продажи стоимость билетов в купе составит от 1 750 рублей
Жара, холода: Как компании помогают сотрудникам пережить капризы погоды Бесплатное мороженое в жару, галоши и зонт во время дождя и плед, когда холодно, — The Village узнал, чем компании скрашивают офисную жизнь сотрудников
Lufthansa приостанавливает рейсы в аэропорт Внуково
Рейсы из Внукова будут приостановлены 31 августа, а из Самары и Нижнего Новгорода — 6 и 7 сентября соответственно
Как работает центр управления сетью «Мегафона» The Village побывал в самом современном в России центре мониторинга, где чувствуешь себя персонажем сериала «Чёрное зеркало»
Лоукостер «Победа» запустил полёты в Самару
Рейсы бюджетного перевозчика по маршруту Москва — Самара — Москва будут выполняется ежедневно
Центробанк лишил лицензий ещё три банка
Один из них оказался замешан в проведении сомнительных операций с наличными на сумму в 2 миллиарда рублей
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу
Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений
Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.
Страна и мы: Городские интернет-газеты в России (Часть III) Самара, Барнаул, Новосибирск, Киров и Челябинск — The Village нашёл примеры городских интернет-газет, которые хотят сделать город лучше, писать об изменениях и объединять горожан.
Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов
Российская столица заняла первое место в рейтинге самых популярных туристических городов нашей страны.
«Турбомилк»: Почему одна из первых студий веб-дизайна в России начинает всё заново Сооснователь самарской компании «Турбомилк» Денис Кортунов рассказал, как сначала создавал рынок, потом упустил лидерство, а теперь надеется взять реванш.
Как раскрасить улицы России The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.
«Яндекс» проанализировал доступность российских аэропортов
Компания «Яндекс» составила рейтинг городов с самыми труднодоступными аэропортами. Москва заняла в нём четвёртое место, а Петербург — пятое.