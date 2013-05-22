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«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»
Работа
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем
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«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»
Работа

«Я ушел в отпуск на несколько месяцев» Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем

Новости

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes

В списке оказались семь отечественных предприятий

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Новости

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes В списке оказались семь отечественных предприятий

WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр
Менеджмент
WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игрИгровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.
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WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр
Менеджмент

WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр Игровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.

Новости

IT-гигант SAP ищет сотрудников среди аутистов

Всего планируется набрать 650 человек

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Новости

IT-гигант SAP ищет сотрудников среди аутистов Всего планируется набрать 650 человек