Работа
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев»Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем
Работа
«Я ушел в отпуск на несколько месяцев» Что такое саббатикал и как о нем договориться с работодателем
Новости
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
В списке оказались семь отечественных предприятий
Новости
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes В списке оказались семь отечественных предприятий
Менеджмент
WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игрИгровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.
Менеджмент
WorkCraft: Как добиться от сотрудников большего с помощью игр Игровые механики работают не только для привлечения клиентов, но и внутри компаний. H&F собрал 9 успешных примеров применения геймификации для улучшения работы сотрудников.
Новости