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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Самые популярные франшизы в России

Наибольшим спросом пользуются лаборатории и магазины с пивом на розлив

Самые популярные франшизы в России

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Задержаны участники акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы

Они выступают против репрессий

Задержаны участники акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы

Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием

Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн

Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием

Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»

Рабочие пространства открываются под брендом Business Club

Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»

На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)

Пятеро задержанных — активисты движения SERB, а еще трое — участники собрания

На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)

«Му-му» запустила продажу франшиз для Москвы и области

Вложить в одну точку придется до 30 миллионов рублей

«Му-му» запустила продажу франшиз для Москвы и области

ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций

Решение вступило в силу 14 марта

ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций

В России впервые привлекли к ответственности за вовлечение подростков в митинги

Виновным признан волонтер штаба Навального в Калининграде Иван Лузин

В России впервые привлекли к ответственности за вовлечение подростков в митинги

Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии

Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием

Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии

Родителям фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» отказали в согласовании акций

Акции должны пройти в центре Москвы и Петербурга 28 октября

Родителям фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» отказали в согласовании акций

На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G

Компании и научные коллективы займутся тестированием интернета нового поколения

На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G

Правительство не даст операторам право замедлять интернет

Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса

Правительство не даст операторам право замедлять интернет

Совбез поручил создать независимый интернет в странах БРИКС

Система должна не зависеть от инфраструктуры Америки

Совбез поручил создать независимый интернет в странах БРИКС

Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»

Сейчас пользователи могут бесплатно создать страницу памяти на портале

Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов

Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов

«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания

Она создает два формата заведений

«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»

Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров

СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»

По данным источников, частично сеть базируется на инфраструктуре «Ростелекома»

СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть» Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»

«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть»
Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства

Сеть магазинов «Я любимый» оштрафовали за антисанитарию

В магазинах сети находились товары с истёкшим сроком годности

Сеть магазинов «Я любимый» оштрафовали за антисанитарию

Патриотическое граффити на Садовой-Спасской улице

В Москве появилось очередное патриотическое граффити

Патриотическое граффити на Садовой-Спасской улице

В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B

Открытие заведения запланировано на 1 августа

В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point

Профитроли со сладкими и солёными начинками

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.

На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»

В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».

На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»

Starlite Diner открывает сеть экспресс-закусочных

В конце июля на Новослободской улице заработает первая закусочная Starlite Burger Express — дочка популярной сети дайнеров с быстрым обслуживанием и едой навынос.

Starlite Diner открывает сеть экспресс-закусочных

Интернет Yota станет в два раза быстрее Интернет-провайдер Yota в апреле запустит в Москве мобильную сеть нового поколения LTE, которая будет работать в два раза быстрее стандарта WiMax.

Интернет Yota станет в два раза быстрее

Прямая речь: Александр Бард о смартфоне как об оружии и онлайн-зависимом обществе
Прямая речь: Александр Бард о смартфоне как об оружии и онлайн-зависимом обществе The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — интернет-социолог Александр Бард о том, почему люди всегда онлайн.
Прямая речь: Александр Бард о смартфоне как об оружии и онлайн-зависимом обществе

Прямая речь: Александр Бард о смартфоне как об оружии и онлайн-зависимом обществе
The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — интернет-социолог Александр Бард о том, почему люди всегда онлайн.

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake

Новое место: Кондитерская I Love Cake
Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.

Новое место: Паб Favorite Создатели сети Friends Forever открыли на Спиридоновке паб Favorite

Новое место: Паб Favorite

В Москве открылся новый американский дайнер Первый ресторан американской сети Chilis открылся на этой неделе в Москве

В Москве открылся новый американский дайнер

В Москве открывается Pinkberry Знаменитая американская сеть кафе замороженного йогурта Pinkberry появится в Москве в следующем месяце

В Москве открывается Pinkberry

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик» В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.