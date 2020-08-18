В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
Самые популярные франшизы в России
Наибольшим спросом пользуются лаборатории и магазины с пивом на розлив
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
Задержаны участники акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы
Они выступают против репрессий
Большие магазины «Магнит» превратят в интерактивные суперсторы с самообслуживанием
Сеть планирует бороться с оттоком покупателей в онлайн
Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»
Рабочие пространства открываются под брендом Business Club
На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)
Пятеро задержанных — активисты движения SERB, а еще трое — участники собрания
«Му-му» запустила продажу франшиз для Москвы и области
Вложить в одну точку придется до 30 миллионов рублей
В России впервые привлекли к ответственности за вовлечение подростков в митинги
Виновным признан волонтер штаба Навального в Калининграде Иван Лузин
Фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина приговорили к 3,5 годам колонии
Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием
Родителям фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» отказали в согласовании акций
Акции должны пройти в центре Москвы и Петербурга 28 октября
На территории «Сколково» запустили первую в России открытую зону 5G
Компании и научные коллективы займутся тестированием интернета нового поколения
Правительство не даст операторам право замедлять интернет
Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
Совбез поручил создать независимый интернет в странах БРИКС
Система должна не зависеть от инфраструктуры Америки
Хранилище воспоминаний об умерших «Буду помнить»
Сейчас пользователи могут бесплатно создать страницу памяти на портале
AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов
Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны
«Шоколадница» запустит сеть ресторанов дорожного питания
Она создает два формата заведений
Павел Дуров раскритиковал составленный Amnesty рейтинг приватности мессенджеров
По его словам, поставив Facebook на первое место, Amnesty принимает «общественность за идиотов»
СМИ сообщили о появлении в России «военного интернета»
По данным источников, частично сеть базируется на инфраструктуре «Ростелекома»
«Стыд, позор, абсурд, нелепость»: Граффитчики комментируют работы группы «Сеть» Московские стрит-артисты оценивают патриотические граффити с точки зрения искусства
Сеть магазинов «Я любимый» оштрафовали за антисанитарию
В магазинах сети находились товары с истёкшим сроком годности
Патриотическое граффити на Садовой-Спасской улице
В Москве появилось очередное патриотическое граффити
В Кривоколенном переулке открывается кофейня Double B
Открытие заведения запланировано на 1 августа
На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point
Профитроли со сладкими и солёными начинками
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»
В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».
Starlite Diner открывает сеть экспресс-закусочных
В конце июля на Новослободской улице заработает первая закусочная Starlite Burger Express — дочка популярной сети дайнеров с быстрым обслуживанием и едой навынос.