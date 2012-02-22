Интернет Yota станет в два раза быстрее Интернет-провайдер Yota в апреле запустит в Москве мобильную сеть нового поколения LTE, которая будет работать в два раза быстрее стандарта WiMax.
Стандарт беспроводной связи WiMax отключат в ночь на 15 апреля, а буквально через пару часов заработает сеть новейшего поколения LTE, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на гендиректора компании Yota Дениса Свердлова.
LTE будет работать в два раза быстрее WiMax. Так, для клиентов, которые платят 900 рублей в месяц за 2,1 Мбит в секунду, скорость увеличится до 5 Мбит. А для тех, кто платит за безлимитный интернет 1 400 рублей в месяц, скорость возрастет до 20 Мбит в секунду.
Тарифы на связь составят от 400 до 1 400 рублей в зависимости от выбранной скорости. Трафик при этом останется безлимитным. Модемы и роутеры со связью нового стандарта начнут продавать 15 апреля. Модем обойдется покупателям в 2 900 рублей, роутер — в 4 900 рублей. Новый модем бесплатно получат те, кто подключится к Yota до 15 апреля и купит предложение «Модем в комплекте».
Еще в магазинах появятся две модели ноутбука Sony со встроенным модулем LTE. Число базовых станций Yota по Москве в этом году увеличится в 1,5 раза, в Подмосковье — в 10 раз. Переход на новый стандарт обойдется компании в 60 миллионов долларов.
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Комментарии
ЛТЕ еще не пустили.
А про 3ж - я дома в подмосковье через Мегафон 3ж модем качаю кино (для примера) за полчаса.
А также в метро легко интернетчусь через 3ж мегафон в телефоне.
А по Йоте не могу даже в фейсбук зайти! При том, что с Йотой вела до-о-о-о-о-олгую переписку, где они мне еще пару лет назад обещали покрытие в моем районе. Но... до сих пор полная ти-ши-на!
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