LTE будет работать в два раза быстрее WiMax. Так, для клиентов, которые платят 900 рублей в месяц за 2,1 Мбит в секунду, скорость увеличится до 5 Мбит. А для тех, кто платит за безлимитный интернет 1 400 рублей в месяц, скорость возрастет до 20 Мбит в секунду.

Тарифы на связь составят от 400 до 1 400 рублей в зависимости от выбранной скорости. Трафик при этом останется безлимитным. Модемы и роутеры со связью нового стандарта начнут продавать 15 апреля. Модем обойдется покупателям в 2 900 рублей, роутер — в 4 900 рублей. Новый модем бесплатно получат те, кто подключится к Yota до 15 апреля и купит предложение «Модем в комплекте».

Еще в магазинах появятся две модели ноутбука Sony со встроенным модулем LTE. Число базовых станций Yota по Москве в этом году увеличится в 1,5 раза, в Подмосковье — в 10 раз. Переход на новый стандарт обойдется компании в 60 миллионов долларов.