На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»
На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража» Главные городские события выходных
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража» Главные городские события выходных
Культурное пространство «Шаги» открывается на новом месте
«Шаги» объединяют в себе музыку, кино, театр, перформансы, современные танцы, поэзию, лекторий и дискотеки
На месте клуба «О.Г.И.» открывается культурное пространство «Шаги»
В пространстве будут проходить лекции, мастер-классы, концерты и выставки
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.
Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...