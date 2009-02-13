Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

На вечеринке-открытии выступят Yoga For Wine Lovers, «Голуби и Безумные Кашевары» и Symphocat

На бывшем заводе «Гамма» откроется клуб «Шаги»

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Главные события наступающих выходных

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных

Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража»
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража» Главные городские события выходных
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража»

Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража»
Главные городские события выходных

Культурное пространство «Шаги» открывается на новом месте

«Шаги» объединяют в себе музыку, кино, театр, перформансы, современные танцы, поэзию, лекторий и дискотеки

Культурное пространство «Шаги» открывается на новом месте

На месте клуба «О.Г.И.» открывается культурное пространство «Шаги»

В пространстве будут проходить лекции, мастер-классы, концерты и выставки

На месте клуба «О.Г.И.» открывается культурное пространство «Шаги»

Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.
Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену

Эксперимент: Сколько проходят официанты за смену
The Village посчитал шаги троих официантов за 12-часовую смену и поговорил с ними об особенностях работы.

Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне
Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне

Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!