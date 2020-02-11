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Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
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Подрядчик мэрии заработает до 300 миллионов за счет раздачи подарков голосующим москвичам
На саму программу «Миллион призов» выделили 10 миллиардов рублей
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В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
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Временно запретить магазинам продавать товары по акции
Скидки снижают доходность производителей
Временно запретить магазинам продавать товары по акции Скидки снижают доходность производителей
В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов
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