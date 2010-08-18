На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.