LavkaLavka откроет рынок с фермерскими продуктами Slow Food
Продукты здесь будут представлены местными фермерами
В «Золотом Вавилоне» пройдет фестиваль поклонников движения Slow Food
Посетителей научат готовить сладкую пиццу, домашнюю моцареллу и вьетнамский хот-пот
Московскому ресторану Beatrice впервые в России присудили международный знак Snail of Approval
Авторская кухня шеф-повара Игоря Котова соответствует самым современным гастрономическим и диетологическим требованиям, говорят в Slow Food International
Школа рока: Курсы сенсорики для детей при гастропабе The Village начинает серию о детском дополнительном образовании. В первом выпуске — школа сенсорики Slow Food в гастропабе «Простые вещи».
Школа рока: Курсы сенсорики для детей при гастропабе The Village начинает серию о детском дополнительном образовании. В первом выпуске — школа сенсорики Slow Food в гастропабе «Простые вещи».
На этих выходных в Москве пройдёт фермерский фестиваль Slow Food Ulitka Во второй раз конвивиум Slow Food Ulitka устраивает на Дорогомиловском рынке фестиваль с фермерскими продуктами, мастер-классами, дегустациями и кулинарными шоу.
На «Флаконе» пройдет сезонный гастрономический рынок В рамках фестиваля Seasons на этих выходных будет открыт сезонный гастрономический рынок «Теория и практика еды»
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве? Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве? Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде
Гид по Фермерскому фестивалю Slow Food Ulitka Два осенних уик-энда — 25 и 26 сентября и 2 и 3 октября — в Москве будет проходить первый Фермерский фестиваль Slow Food. The Village поговорил с участниками фестиваля
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food
Осенью в Москве пройдет фермерский фестиваль Slow Food С 24 сентября по 3 октября в Москве пройдет фермерский фестиваль организованный международной организацией Slow Food.