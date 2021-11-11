Компания HONOR открыла предзаказ на новую линейку смартфонов HONOR 50
«Коммерсантъ»: Минцифры обяжет производителей смартфонов устанавливать в браузеры российский поисковик
В прокат вышел фильм «Дважды два», который сняли на смартфон Samsung Galaxy
Samsung специально для России представит флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21. Один из них разыграют
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Samsung представил новые смартфоны Galaxy, наушники и умный брелок Galaxy SmartTag
«Ъ»: Власти Москвы могут отказаться от слежки за горожанами по смартфону. Это слишком сложно
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Новая линейка смартфонов от Xiaomi и умные часы
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Смартфон Honor 10X Lite с четырьмя камерами
Власти Москвы планируют следить за горожанами через смартфоны
Honor представил новый смартфон с тройной камерой