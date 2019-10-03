«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно
Никакого духовно-нравственного ПО
«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно Никакого духовно-нравственного ПО
Как часто и за что россияне платят смартфонами
Бесконтактные платежи популярны у посетителей алкомаркетов
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В России начнут продавать бытовую технику по подписке От 455 рублей в месяц
Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее
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Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11
Предзаказ можно сделать с 23 апреля
Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11 Предзаказ можно сделать с 23 апреля
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами
Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн В рознице лидирует Samsung
В России резко выросли продажи смартфонов
Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля
В России резко выросли продажи смартфонов Ажиотаж мог возникнуть из-за коронавируса и обвала рубля
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Samsung представила новые Galaxy. Среди них — раскладушка Z Flip с гибким экраном Дисплей у нового эксперимента — из стекла
Мужчина в фате, флаг трансгендеров и надгробный камень: Unicode представил новые эмодзи
Они станут доступны на смартфонах осенью
Мужчина в фате, флаг трансгендеров и надгробный камень: Unicode представил новые эмодзи Они станут доступны на смартфонах осенью
Стоит ли покупать складной смартфон Galaxy Fold за 160 тысяч рублей? Работает кое-как, зато красиво
В этом году силовики потратили на программы для взлома смартфонов более 50 миллионов рублей
С их помощью можно получать доступ к сообщениям и читать переписки в Telegram
В этом году силовики потратили на программы для взлома смартфонов более 50 миллионов рублей С их помощью можно получать доступ к сообщениям и читать переписки в Telegram
На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет. Этого можно избежать, если обновить прошивку
Проблемы возникли из-за сброса данных о времени в системе GPS
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Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном
Он будет компактнее, чем предыдущая модель Galaxy Fold
Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном Он будет компактнее, чем предыдущая модель Galaxy Fold
Создатель Android показал очень длинный смартфон, похожий на пульт
Новинку планирует выпустить компания Essential
Создатель Android показал очень длинный смартфон, похожий на пульт Новинку планирует выпустить компания Essential
Samsung анонсировала старт продаж смартфона Fold с гибким экраном (обновлено)
Выход модели ранее откладывался из-за поломок