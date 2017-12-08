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Бесплатный тест на антитела можно будет пройти по желанию (обновлено)

Сейчас попасть на сдачу крови можно только по приглашению мэрии

Бесплатный тест на антитела можно будет пройти по желанию (обновлено)
Сейчас попасть на сдачу крови можно только по приглашению мэрии

Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве
Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве И почему наличие антител не освобождает от самоизоляции
Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве

Где и за сколько сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве
И почему наличие антител не освобождает от самоизоляции

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус

Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

Ozon начал продавать экспресс-тесты на коронавирус
Маркетплейс добавил на площадку услуги телемедицины

Где и за сколько в Москве можно сдать тест на коронавирус (обновлено)

Цены — от 600 до 3,4 тысячи рублей

Где и за сколько в Москве можно сдать тест на коронавирус (обновлено)
Цены — от 600 до 3,4 тысячи рублей

«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике

Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации

«Яндекс.Репетитор» запустил тест для подготовки к ЕГЭ по математике
Школьники смогут оценить свои знания и получить полезные рекомендации

Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и посетить лекции для будущих родителей

Делимся программой больниц на январь

Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и посетить лекции для будущих родителей
Делимся программой больниц на январь

Твит vs. убийство: Понимаете ли вы логику российских судов
Твит vs. убийство: Понимаете ли вы логику российских судов Кого посадишь за твит, кого отпустишь за убийство?
Твит vs. убийство: Понимаете ли вы логику российских судов

Твит vs. убийство: Понимаете ли вы логику российских судов
Кого посадишь за твит, кого отпустишь за убийство?

Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность

Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году

Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность
Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году

Угадай город России по фотографии от «Яндекса»

Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса

Угадай город России по фотографии от «Яндекса»
Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса

Хорошо ли вы знаете московское метро?
Хорошо ли вы знаете московское метро? Тест, который докажет, что нет
Хорошо ли вы знаете московское метро?

Хорошо ли вы знаете московское метро?
Тест, который докажет, что нет

Россияне смогут провериться на ВИЧ на работе

Тестирование будет добровольным и конфиденциальным

Россияне смогут провериться на ВИЧ на работе
Тестирование будет добровольным и конфиденциальным

Сколько стоит работа современного художника
Сколько стоит работа современного художника Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом
Сколько стоит работа современного художника

Сколько стоит работа современного художника
Угадайте, что сможет себе позволить горожанин со средним доходом

Сколько можно заработать за лето в Крыму, Сочи и Риме
Сколько можно заработать за лето в Крыму, Сочи и Риме Попробуйте угадать, какую зарплату получают сезонные работники в разных городах и странах
Сколько можно заработать за лето в Крыму, Сочи и Риме

Сколько можно заработать за лето в Крыму, Сочи и Риме
Попробуйте угадать, какую зарплату получают сезонные работники в разных городах и странах

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России
«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье

«Малышка» на миллион: Угадайте, сколько стоит жилье
Найдите квартиру за миллион рублей в разных городах России

«ВКонтакте» начала тестировать голосовые звонки в приложениях

Запустить функцию для всех пользователей планируют уже в этом году

«ВКонтакте» начала тестировать голосовые звонки в приложениях
Запустить функцию для всех пользователей планируют уже в этом году

Диванные эксперты: Как я лечила простуду по интернету
Диванные эксперты: Как я лечила простуду по интернету Редактор The Village протестировала на себе телемедицинские сервисы
Диванные эксперты: Как я лечила простуду по интернету

Диванные эксперты: Как я лечила простуду по интернету
Редактор The Village протестировала на себе телемедицинские сервисы

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу? Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года

Какие бы районы еще объединить в Москве?
Какие бы районы еще объединить в Москве? Проверьте, насколько хорошо вы знаете московскую географию
Какие бы районы еще объединить в Москве?

Какие бы районы еще объединить в Москве?
Проверьте, насколько хорошо вы знаете московскую географию

Какой трекер спасет питомца от ожирения и кражи
Какой трекер спасет питомца от ожирения и кражи Редакция с хаски Шу тестирует четыре гаджета разных производителей
Какой трекер спасет питомца от ожирения и кражи

Какой трекер спасет питомца от ожирения и кражи
Редакция с хаски Шу тестирует четыре гаджета разных производителей

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