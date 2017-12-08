Бесплатный тест на антитела можно будет пройти по желанию (обновлено)
Сейчас попасть на сдачу крови можно только по приглашению мэрии
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