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Тест13 декабря 2016

Сколько стоят новогодние подарки Попытайтесь угадать цену снежного шара, свечки, записной книжки и других вещей, которые могут стать подарком на Новый год

РедакторАнна Соколова

Цена новогоднего подарка далеко не всегда определяет его ценность. Однако в некоторых случаях нужно знать, сколько денег потратил даритель на то, чтобы вас порадовать. Это, к примеру, относится к корпоративным подаркам: в некоторых компаниях есть правило не принимать подарки дороже определенной суммы. Но дарители не прикладывают к презенту ценник, так что догадаться о его цене иной раз можно, только основательно погуглив. Мы предлагаем вам потренироваться и угадать цену некоторых вещей, которые вполне могут быть подарены на Новый год.

Хлопковая записная книжка

Накрахмаленные и прошитые хлопковые страницы в обложке, как у традиционной школьной тетради. Создатели обещают, что в таком блокноте можно рисовать и писать, не боясь чернильных пятен.

Снежный шар

Огромный, высотой в 17 сантиметров, снежный шар от модного дома Maison Margiela.

Маска для сна

Розовая шелковая маска для сна Olivia von Halle продается в комплекте с мешочком на шнуровке, что делает ее подходящей как для спальни, так и для длительных перелетов.

Свеча «Средиземноморский пляж»

Испанский семейный фарфоровый завод Lladró производит также ароматические свечи в изящных чашках.

Блеск для губ

Высокопигментированный блеск для губ от Christian Louboutin с зеркальным эффектом, продолжение долгого романа дизайнера с лаковыми покрытиями, продается в прозрачном футляре с колпачком, имитирующим корону.

3D-ручка

Ручка для 3D-моделирования Funtastique RP800A работает от USB и позволяет рисовать практически где угодно.

Набор фермерских продуктов

В набор от кооператива LavkaLavka входят утка, мандарины, хлеб, паштет, икра форели, квашеная капуста и другие продукты.

Дизайнерские елочные игрушки

Девять елочных игрушек размером 10 на 10 сантиметров, сшитых вручную из фетра.

Набор для приготовления коктейлей

В набор «Супердовольный бармен» входят шейкер, джиггер, коктейльная ложка, гейзеры, мадлер, щипцы для льда и книга с рецептами.

Чокер

Тонкое открытое колье-чокер Qari Qris сделано из родированного серебра. Его можно носить как цепочкой вперед, так и назад, на обнаженной спине.

Фотографии: обложка - net-a-porter.com, 1 - depst.ru, 2 - depst.ru, 3 - km20.ru, 4 - lladro.com,  5 - net-a-porter.com, 6 - 3dpen-art.ru, 7 - lavkalavka.com, 8 - etsy.com, 9 - naborbarmena.ru, 10 - saharokstore.ru

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