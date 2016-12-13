Цена новогоднего подарка далеко не всегда определяет его ценность. Однако в некоторых случаях нужно знать, сколько денег потратил даритель на то, чтобы вас порадовать. Это, к примеру, относится к корпоративным подаркам: в некоторых компаниях есть правило не принимать подарки дороже определенной суммы. Но дарители не прикладывают к презенту ценник, так что догадаться о его цене иной раз можно, только основательно погуглив. Мы предлагаем вам потренироваться и угадать цену некоторых вещей, которые вполне могут быть подарены на Новый год.

Хлопковая записная книжка

Накрахмаленные и прошитые хлопковые страницы в обложке, как у традиционной школьной тетради. Создатели обещают, что в таком блокноте можно рисовать и писать, не боясь чернильных пятен.

Снежный шар