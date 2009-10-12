Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности Главный шведский эпидемиолог — против всего мира
Почему Швеция не вводит карантин на фоне растущей смертности Главный шведский эпидемиолог — против всего мира
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Москва заняла 3-е место по площади парков
Рейтинг составляла компания PricewaterhouseCoopers
Москва заняла 3-е место по площади парков Рейтинг составляла компания PricewaterhouseCoopers
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Где есть и пить в Стокгольме Редактор раздела «Еда» The Village — о том, где есть лучшие тефтели, куда идти за книгами и минималистичной посудой, где лучше завтракать, где обедать, а где — ужинать
Где есть и пить в Стокгольме Редактор раздела «Еда» The Village — о том, где есть лучшие тефтели, куда идти за книгами и минималистичной посудой, где лучше завтракать, где обедать, а где — ужинать
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
Главный архитектор Стокгольма: «Первые в городе — пешеходы, а не автомобилисты» Журнал Monocle называет Стокгольм одним из лучших городов для жизни. Главный архитектор шведской столицы Каролина Кэйзер рассказала, как построить город для людей
Главный архитектор Стокгольма: «Первые в городе — пешеходы, а не автомобилисты» Журнал Monocle называет Стокгольм одним из лучших городов для жизни. Главный архитектор шведской столицы Каролина Кэйзер рассказала, как построить город для людей
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви Священник церкви Мелархёйден Ребекка Тюдор рассказала The Village о том, как женщине стать священником, почему Церковь Швеции признаёт гомосексуальные браки и что об этом думают её родители
Каково быть священником-лесбиянкой в лютеранской церкви Священник церкви Мелархёйден Ребекка Тюдор рассказала The Village о том, как женщине стать священником, почему Церковь Швеции признаёт гомосексуальные браки и что об этом думают её родители
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Специалист по городскому планированию — о мобильном городе Цветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Специалист по городскому планированию — о мобильном городе Цветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде» Путешественник и сооснователь PR-агентства «Команда+1» Денис Каргаев рассказал The Village о первом в мире гастропабе и гёдза за десять рублей.
Любимое место: Денис Каргаев о «Пропаганде» Путешественник и сооснователь PR-агентства «Команда+1» Денис Каргаев рассказал The Village о первом в мире гастропабе и гёдза за десять рублей.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Квартиры мира: Стокгольм В новой рубрике The Village рассказывает о необычных домах и их владельцах по всему миру. Во втором выпуске — квартира в постиндустриальном районе Стокгольма с круговым балконом.
Квартиры мира: Стокгольм В новой рубрике The Village рассказывает о необычных домах и их владельцах по всему миру. Во втором выпуске — квартира в постиндустриальном районе Стокгольма с круговым балконом.
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Стокгольмское чудо-метро Знак "МЕТРО" в Стокгольме обозначается нежно-голубым знаком в виде буквы "Т".