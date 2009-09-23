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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи

Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине

Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине
Светлый интерьер на 44 квадратных метрах

Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме

Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Еще один вариант планировки небольшого пространства

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке

День открытых дверей состоится 24 августа

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Светлая студия с антресолью на «Белорусской»
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Светлая студия с антресолью на «Белорусской»

Светлая студия с антресолью на «Белорусской»
Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху

Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»

Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»
Как уместить все на 30 квадратных метрах

Цветной минимализм в студии для двоих
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих

Цветной минимализм в студии для двоих
Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»

Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»

Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА

Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА
Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения

Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование

Взнос составляет 5 тысяч рублей

Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование

Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом

Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом
Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах

Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах
Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней

МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру

Посетителям станут доступны открытые репетиции и встречи с участниками театральных постановок

МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру

Жильцы квартир-студий — о компактном быте

Жильцы квартир-студий — о компактном бытеПетербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения

Жильцы квартир-студий — о компактном быте

Жильцы квартир-студий — о компактном быте
Петербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Предположительно, стреляли из рогатки

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре

Квартира с мезонином на Смоленском бульваре
Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной

Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной
Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской

Студия NIKEiD на Старом Арбате
Студия NIKEiD на Старом Арбате Именная пара кроссовок собственного дизайна — теперь с доставкой на дом
Студия NIKEiD на Старом Арбате

Студия NIKEiD на Старом Арбате
Именная пара кроссовок собственного дизайна — теперь с доставкой на дом

Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой
Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой Переделанная в студию однокомнатная квартира в доме на «Бауманской» с кроватью, висящей в воздухе
Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой

Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой
Переделанная в студию однокомнатная квартира в доме на «Бауманской» с кроватью, висящей в воздухе

Студия для молодой пары
Студия для молодой пары Квартира недели с самодельными лампами, цветочными обоями и коллекцией сов
Студия для молодой пары

Студия для молодой пары
Квартира недели с самодельными лампами, цветочными обоями и коллекцией сов

Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse

Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse
На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.

LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу

LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу
Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.

Квартира недели (Москва)
Квартира недели (Москва) Мансарда с деревянными балками и скошенной крышей, оборудованная как фото- и музыкальная студия.
Квартира недели (Москва)

Квартира недели (Москва)
Мансарда с деревянными балками и скошенной крышей, оборудованная как фото- и музыкальная студия.

Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес
Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес H&F продолжает изучать интересные стартапы. Лофт Monochrome привлек лояльную аудиторию фотографов и их клиентов, чтобы затем монетизировать её. Трюк не прошёл, но вывел на более богатых заказчиков.
Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес

Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес
H&F продолжает изучать интересные стартапы. Лофт Monochrome привлек лояльную аудиторию фотографов и их клиентов, чтобы затем монетизировать её. Трюк не прошёл, но вывел на более богатых заказчиков.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Многоуровневая квартира в бывшей прачечной с отдельным входом, лестницей-стеллажом и подпольной гардеробной.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Многоуровневая квартира в бывшей прачечной с отдельным входом, лестницей-стеллажом и подпольной гардеробной.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на Васильевском острове с кирпичной кладкой, потолочными балками и шкурой оленя.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Квартира-студия на Васильевском острове с кирпичной кладкой, потолочными балками и шкурой оленя.

Офис недели (Петербург): Dange Design Studio
Офис недели (Петербург): Dange Design Studio Офис на Садовой улице с картинами, игровым автоматом Pac-Man и столом для кикера.
Офис недели (Петербург): Dange Design Studio

Офис недели (Петербург): Dange Design Studio
Офис на Садовой улице с картинами, игровым автоматом Pac-Man и столом для кикера.

Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте

Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».

Студия художника Антона Гречко
Студия художника Антона Гречко На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.
Студия художника Антона Гречко

Студия художника Антона Гречко
На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.