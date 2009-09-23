LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.