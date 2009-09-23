Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»
Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование
Взнос составляет 5 тысяч рублей
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»
Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру
Посетителям станут доступны открытые репетиции и встречи с участниками театральных постановок
Жильцы квартир-студий — о компактном бытеПетербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения
Жильцы квартир-студий — о компактном быте Петербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения
В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки
Квартира с мезонином на Смоленском бульвареНебольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Квартира с мезонином на Смоленском бульваре Небольшая, но функциональная студия в стиле лофт в Хамовниках
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережнойНеобычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной Необычная квартира, переоборудованная из бывшей художественной мастерской
Студия NIKEiD на Старом Арбате Именная пара кроссовок собственного дизайна — теперь с доставкой на дом
Студия NIKEiD на Старом Арбате Именная пара кроссовок собственного дизайна — теперь с доставкой на дом
Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой Переделанная в студию однокомнатная квартира в доме на «Бауманской» с кроватью, висящей в воздухе
Студия-трансформер для молодой семьи с детьми и собакой
Переделанная в студию однокомнатная квартира в доме на «Бауманской» с кроватью, висящей в воздухе
Студия для молодой пары Квартира недели с самодельными лампами, цветочными обоями и коллекцией сов
Студия для молодой пары Квартира недели с самодельными лампами, цветочными обоями и коллекцией сов
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
LesRuk: Как заработать на любви к скульптуре и собственному телу Антон Логинов и Виктор Иванов обнаружили спрос на слепки разных частей тела, которыми можно украшать квартиры и клубы. На нарциссах приятели зарабатывают более миллиона рублей в год.
Квартира недели (Москва) Мансарда с деревянными балками и скошенной крышей, оборудованная как фото- и музыкальная студия.
Квартира недели (Москва) Мансарда с деревянными балками и скошенной крышей, оборудованная как фото- и музыкальная студия.
Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес H&F продолжает изучать интересные стартапы. Лофт Monochrome привлек лояльную аудиторию фотографов и их клиентов, чтобы затем монетизировать её. Трюк не прошёл, но вывел на более богатых заказчиков.
Monochrome: Как фотостудия превратилась из клуба для друзей в бизнес H&F продолжает изучать интересные стартапы. Лофт Monochrome привлек лояльную аудиторию фотографов и их клиентов, чтобы затем монетизировать её. Трюк не прошёл, но вывел на более богатых заказчиков.
Квартира недели (Петербург) Многоуровневая квартира в бывшей прачечной с отдельным входом, лестницей-стеллажом и подпольной гардеробной.
Квартира недели (Петербург) Многоуровневая квартира в бывшей прачечной с отдельным входом, лестницей-стеллажом и подпольной гардеробной.
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на Васильевском острове с кирпичной кладкой, потолочными балками и шкурой оленя.
Квартира недели (Петербург) Квартира-студия на Васильевском острове с кирпичной кладкой, потолочными балками и шкурой оленя.
Офис недели (Петербург): Dange Design Studio Офис на Садовой улице с картинами, игровым автоматом Pac-Man и столом для кикера.
Офис недели (Петербург): Dange Design Studio Офис на Садовой улице с картинами, игровым автоматом Pac-Man и столом для кикера.
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Студия художника Антона Гречко На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.