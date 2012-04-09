Офис недели (Петербург): Dange Design Studio Офис на Садовой улице с картинами, игровым автоматом Pac-Man и столом для кикера.
Dange Design Studio — студия графического дизайна
Метраж: 25 кв. м
Студия графического дизайна Dange Design переехала в помещение бывшего склада материалов в центре Петербурга полгода назад. Небольшой офис быстро стал публичным местом: сюда приходят не только заказчики, но и многочисленные друзья проекта. Поэтому, кроме рабочих мест и переговорной зоны с примерами уже напечатанной продукции, здесь появился игровой автомат Pac-Man и стол для кикера, который бодрит сотрудников лучше утреннего кофе.
Сразу после переезда ребята сделали косметический ремонт, который не занял много времени. Сюда перевезли вещи из старого офиса, картины с выставок и коллекцию винтажных игрушек, которую собирает директор студии Стас. На полках стоят модели автомобилей, игры «Тетрис», Nintendo, советские игрушки и другие мелочи, подаренные друзьями и близкими людьми.
Комментарии
Профессия дизайнера предполагает осознанную работу с цветом, как мне кажется. Не важно - это предмет работы или контекст ее. Кстати, я уверена, что среда и может фасилитировать рабочий процесс, сколько исследований на эту тему уже проведено.
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