Студия графического дизайна Dange Design переехала в помещение бывшего склада материалов в центре Петербурга полгода назад. Небольшой офис быстро стал публичным местом: сюда приходят не только заказчики, но и многочисленные друзья проекта. Поэтому, кроме рабочих мест и переговорной зоны с примерами уже напечатанной продукции, здесь появился игровой автомат Pac-Man и стол для кикера, который бодрит сотрудников лучше утреннего кофе.

Сразу после переезда ребята сделали косметический ремонт, который не занял много времени. Сюда перевезли вещи из старого офиса, картины с выставок и коллекцию винтажных игрушек, которую собирает директор студии Стас. На полках стоят модели автомобилей, игры «Тетрис», Nintendo, советские игрушки и другие мелочи, подаренные друзьями и близкими людьми.