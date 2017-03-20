Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке День открытых дверей состоится 24 августа
«Вкусвилл» открыл первую детскую студию Ребенка в ней можно оставить на полдня
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»
Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам
Yoga Space открывает пространство в «Рихтере» Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование
Взнос составляет 5 тысяч рублей
Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование Взнос составляет 5 тысяч рублей
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»
Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной
Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке» Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру
Посетителям станут доступны открытые репетиции и встречи с участниками театральных постановок