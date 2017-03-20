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Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи

Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине

Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине
Светлый интерьер на 44 квадратных метрах

Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме Еще один вариант планировки небольшого пространства
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме

Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме
Еще один вариант планировки небольшого пространства

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке

День открытых дверей состоится 24 августа

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию
Ребенка в ней можно оставить на полдня

Светлая студия с антресолью на «Белорусской»
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Светлая студия с антресолью на «Белорусской»

Светлая студия с антресолью на «Белорусской»
Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху

Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»

Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской»
Как уместить все на 30 квадратных метрах

Цветной минимализм в студии для двоих
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих

Цветной минимализм в студии для двоих
Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»
Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»

Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам

Yoga Space открывает пространство в «Рихтере»
Позаниматься йогой здесь можно по средам и субботам

Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА

Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА
Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения

Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование

Взнос составляет 5 тысяч рублей

Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейные фотосессии за пожертвование
Взнос составляет 5 тысяч рублей

Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками
Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом

Скандинавская квартира-студия с винтажным шкафом
Как из одного ремонта появилось целое хобби: делать мебель своими руками

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»
Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней
Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах

Светлый скандинавский интерьер для двоих на 32 квадратных метрах
Рассказываем, как из небольшой однокомнатной квартиры сделать стильное пространство с отдельной спальней

МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру

Посетителям станут доступны открытые репетиции и встречи с участниками театральных постановок

МАМТ запустил просветительский проект «Студия» с экскурсиями по театру
Посетителям станут доступны открытые репетиции и встречи с участниками театральных постановок

Жильцы квартир-студий — о компактном быте

Жильцы квартир-студий — о компактном бытеПетербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения

Жильцы квартир-студий — о компактном быте

Жильцы квартир-студий — о компактном быте
Петербуржцы, которые живут в квартирах-студиях до 30 квадратных метров, — о зонировании пространства и вопросах уединения

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Предположительно, стреляли из рогатки

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки

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