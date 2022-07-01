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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях

Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима

Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима

Суд отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты»

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Суд отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты»

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Хоккеисту Сулейманову назначили пять лет условно. Он пытался купить военный билет

Хоккеисту Сулейманову назначили пять лет условно. Он пытался купить военный билет

Журналисту «Новой газеты» Андрею Заякину запретили выходить из дома ночью и пользоваться интернетом

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Журналисту «Новой газеты» Андрею Заякину запретили выходить из дома ночью и пользоваться интернетом

Суд заставил вернуть журнал Forbes старому владельцу

Суд заставил вернуть журнал Forbes старому владельцу

Пенсионеру, дорисовавшему глаза на картине ученицы Малевича, назначили 180 часов работ

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Пенсионеру, дорисовавшему глаза на картине ученицы Малевича, назначили 180 часов работ

Суд о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» отложили

Суд о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» отложили

ЦИК: Журналисты не имеют права оспаривать отказ в аккредитации на выборах

ЦИК: Журналисты не имеют права оспаривать отказ в аккредитации на выборах

Юрий Шевчук обжаловал судебное решение о «дискредитации армии»

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Юрий Шевчук обжаловал судебное решение о «дискредитации армии»

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в рамках «дела ректоров»

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в рамках «дела ректоров»

Суд постановил уничтожить iPhone, на который петербурженка сфотографировалась в трусах на фоне собора

Суд постановил уничтожить iPhone, на который петербурженка сфотографировалась в трусах на фоне собора

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Суд оставил в силе приговор Яне Пинчук. Девушку могут экстрадировать в Беларусь, где ей грозит до 19 лет колони

Суд оставил в силе приговор Яне Пинчук. Девушку могут экстрадировать в Беларусь, где ей грозит до 19 лет колони

Обвиняемому в распространении «фейков» Борису Романову изменили меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий

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Обвиняемому в распространении «фейков» Борису Романову изменили меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий

«Думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте „друзьям“»
«Думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте „друзьям“» Антоха МС второй год не может вернуть права на свои песни
«Думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте „друзьям“»

«Думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте „друзьям“»
Антоха МС второй год не может вернуть права на свои песни

Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter пройдет в октябре

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Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter пройдет в октябре

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Суд оштрафовал Apple за отказ хранить данные пользователей в России

Депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках

Депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках

Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье

Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье

Товар дня: Книга Сандры Фриммель о судебных процессах в России после перестройки

Товар дня: Книга Сандры Фриммель о судебных процессах в России после перестройки

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков
1 июля 2022

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков

Десять лет колонии за пять предложений в соцсети
Десять лет колонии за пять предложений в соцсети Как на адвоката Дмитрия Талантова завели уголовку за дискредитацию российской армии
Десять лет колонии за пять предложений в соцсети

Десять лет колонии за пять предложений в соцсети
Как на адвоката Дмитрия Талантова завели уголовку за дискредитацию российской армии

Кринж дня
29 июня 2022

Суд оставил журналистке «Радио Свобода» статус иноагента, но не нашел у нее зарубежного финансирования

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках Но она не сдается
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
Но она не сдается

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд
7 июня 2022

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд

7 июня 2022

Суд признал список погибших в боевых действиях в Украине гостайной

Блогер Юрий Дудь подал в суд на Минюст
7 июня 2022

Блогер Юрий Дудь подал в суд на Минюст

25 мая 2022

Уголовное дело о полуобнаженной девушке на фоне мечети прекратили

«Нет состава правонарушения»: Как прекращают дела о «дискредитации» армии
«Нет состава правонарушения»: Как прекращают дела о «дискредитации» армии
«Нет состава правонарушения»: Как прекращают дела о «дискредитации» армии

«Нет состава правонарушения»: Как прекращают дела о «дискредитации» армии

Суд заочно арестовал бывшего замглаву «Аэрофлота» Андрея Панова
18 мая 2022

Суд заочно арестовал бывшего замглаву «Аэрофлота» Андрея Панова

12 мая 2022

Петербурженка повязала зеленую ленту на памятник собаки. Суд решил, что это не дискредитирует российскую армию

Фильм «Зеленый слоник» запретили в России
6 мая 2022

Фильм «Зеленый слоник» запретили в России

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей
обновлено10 июня 2022

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей

Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала «Карамора»
27 апреля 2022

Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала «Карамора»

21 апреля 2022

Суд оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей за слив базы данных

21 апреля 2022

Суд в Москве оштрафовал Google на 11 миллионов рублей

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком
21 апреля 2022

Суд заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы реальным сроком

У Дорогомиловского суда задержали женщину с шариками в цветах украинского флага
12 апреля 2022

У Дорогомиловского суда задержали женщину с шариками в цветах украинского флага

Суд назначил экс-редакторам DOXA два года исправительных работ
обновлено12 апреля 2022

Суд назначил экс-редакторам DOXA два года исправительных работ

Юрию Хованскому разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома
8 апреля 2022

Юрию Хованскому разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома

Во время суда над журналистом Сафроновым прокуратура отказалась слушать свидетелей
обновлено18 мая 2022

Во время суда над журналистом Сафроновым прокуратура отказалась слушать свидетелей

Meta оштрафовали на 4 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ
обновлено26 апреля 2022

Meta оштрафовали на 4 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки
1 апреля 2022

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки

Редакторка DOXA Наташа Тышкевич получила 15 суток административного ареста
обновлено2 апреля 2022

Редакторка DOXA Наташа Тышкевич получила 15 суток административного ареста

Российские блогеры требуют миллиард долларов от Meta
Предложение дня
обновлено31 марта 2022

Российские блогеры требуют миллиард долларов от Meta

Клиенты «Яндекс.Еды» подали второй иск из-за утечки данных
обновлено31 марта 2022

Клиенты «Яндекс.Еды» подали второй иск из-за утечки данных

Кирилл Серебренников уехал во Францию
обновлено30 марта 2022

Кирилл Серебренников уехал во Францию

25 марта 2022

Кассационный суд отказал жалобе о признании ФБК экстремистской организацией

обновлено22 марта 2022

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Соратники Навального: Судья созванивается с сотрудником администрации президента
15 марта 2022

Соратники Навального: Судья созванивается с сотрудником администрации президента

Суд над Навальным в Покрове. Прения
обновлено15 марта 2022

Суд над Навальным в Покрове. Прения

Суд над Навальным в Покрове. День шестой. Следим за ходом событий
обновлено28 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове. День шестой. Следим за ходом событий

Суд над Навальным в Покрове. День пятый
обновлено25 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове. День пятый

Суд над Навальным в Покрове. День четвертый
обновлено24 февраля 2022

Суд над Навальным в Покрове. День четвертый

обновлено24 февраля 2022

Районные суды Москвы и Санкт-Петербурга получили угрозы о минировании

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