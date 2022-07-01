Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»
Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях
Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
Журналисту «Новой газеты» Андрею Заякину запретили выходить из дома ночью и пользоваться интернетом
Суд постановил уничтожить iPhone, на который петербурженка сфотографировалась в трусах на фоне собора
Сервис бронирования отелей Hotels.ru оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Суд оставил в силе приговор Яне Пинчук. Девушку могут экстрадировать в Беларусь, где ей грозит до 19 лет колони
Обвиняемому в распространении «фейков» Борису Романову изменили меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий