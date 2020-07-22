Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой
Сама Романова считает, что это была ее квартира
Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой Сама Романова считает, что это была ее квартира
Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено) Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Бренды Natura Siberica арестованы судом. Владелец бизнеса предупредил о закрытии магазинов
Все из-за пожара на заводе, который арендовала компания
Бренды Natura Siberica арестованы судом. Владелец бизнеса предупредил о закрытии магазинов Все из-за пожара на заводе, который арендовала компания
Судебные дела начали чаще рассматривать в закрытом режиме
«Чем выше общественная значимость — тем больше шансов, что процесс закроют»
Судебные дела начали чаще рассматривать в закрытом режиме «Чем выше общественная значимость — тем больше шансов, что процесс закроют»
«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет
Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства
«Медиазона»: Количество приговоров по «шпионским» статьям выросло в 6 раз за 10 лет Дело Сафронова подтверждает тренд на поиск внутренних врагов государства
Москвича оштрафовали на 200 тысяч за одиночный пикет В поддержку фигурантов дела «Сети»
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма Обвинение просило шесть лет лишения свободы
ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время
На этот раз — на 8 миллионов рублей
ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время На этот раз — на 8 миллионов рублей
Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»
Суд вот-вот вынесет приговор
Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии» Суд вот-вот вынесет приговор
ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы
Закон о защите жертв до сих пор не принят
ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы Закон о защите жертв до сих пор не принят
Какие права граждан нарушают чаще всего, по версии самих россиян И как они их защищают
Суд может навсегда заблокировать YouTube
Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Суд может навсегда заблокировать YouTube Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Доля оправдательных приговоров выросла в России впервые за семь лет Это заслуга присяжных
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление) А должно было?
Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию
Дело считают политически мотивированным
Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию Дело считают политически мотивированным
Прокуратура попросила смягчить наказание двум осужденным по делу «Сети»
Сторона обвинения хочет учесть признательные показания фигурантов
Прокуратура попросила смягчить наказание двум осужденным по делу «Сети» Сторона обвинения хочет учесть признательные показания фигурантов
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»