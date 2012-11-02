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«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
СПЕЦПРОЕКТ
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое телоИстория онкопсихолога, постижера и тату-мастера
«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело История онкопсихолога, постижера и тату-мастера

Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее
Люди в городе
Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музееВодитель, металлисты и студент военного училища
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Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее
Люди в городе

Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее Водитель, металлисты и студент военного училища

Новости

В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено)

Мероприятие состоится 6 и 7 июня

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Новости

В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено) Мероприятие состоится 6 и 7 июня

Новости

Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик

«Горячка эндокринная» и «крайняя степень язычества»

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Новости

Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик «Горячка эндокринная» и «крайняя степень язычества»

«Я татуировщик в тюрьме»
Личный опыт

«Я татуировщик в тюрьме» «Зэк в любом случае останется доволен результатом, а я могу попробовать себя в новом стиле»

Личный опыт

«Я татуировщик в тюрьме» «Зэк в любом случае останется доволен результатом, а я могу попробовать себя в новом стиле»

Кому принадлежат права на ваши татуировки?
Есть вопрос
Кому принадлежат права на ваши татуировки?И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе
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Кому принадлежат права на ваши татуировки?
Есть вопрос

Кому принадлежат права на ваши татуировки? И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе

Новости

Обязать салоны предупреждать женщин об опасности татуировок на пояснице

По словам депутата Мосгордумы, большинство анестезиологов не рискуют вводить иглу через татуированную кожу

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Новости

Обязать салоны предупреждать женщин об опасности татуировок на пояснице По словам депутата Мосгордумы, большинство анестезиологов не рискуют вводить иглу через татуированную кожу

Новости

Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет

Сертификат получат первые 350 участников акции

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Новости

Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет Сертификат получат первые 350 участников акции

Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз

Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

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Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Утро в мире
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
1
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Утро в мире

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Утро в мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошекКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Утро в мире

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках
Индустрия
«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировкахДмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов
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«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках
Индустрия

«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках Дмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов

Добилась сама: Саша Unisex о том, как акварельные татуировки сделали ее мировой звездой
Индустрия
Добилась сама: Саша Unisex о том, как акварельные татуировки сделали ее мировой звездойИнтервью с самой известной и высокооплачиваемой российской татуировщицей
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Добилась сама: Саша Unisex о том, как акварельные татуировки сделали ее мировой звездой
Индустрия

Добилась сама: Саша Unisex о том, как акварельные татуировки сделали ее мировой звездой Интервью с самой известной и высокооплачиваемой российской татуировщицей

Новости

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний
Облако знаний
Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компанийГендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
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Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний
Облако знаний

Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.

Как всё устроено: Тату-мастер
Как всё устроено
Как всё устроено: Тату-мастерМосковский тату-мастер анонимно рассказал The Village о моде на звёздочки, клиентах из «Единой России», «синей болезни» и кафедре художественной татуировки.
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Как всё устроено: Тату-мастер
Как всё устроено

Как всё устроено: Тату-мастер Московский тату-мастер анонимно рассказал The Village о моде на звёздочки, клиентах из «Единой России», «синей болезни» и кафедре художественной татуировки.

Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение
Эксперимент
Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложениеПятеро друзей открыли тату-салон в центре Москвы, и его месячный оборот сразу же составил около 500 000 рублей.
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Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение
Эксперимент

Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение Пятеро друзей открыли тату-салон в центре Москвы, и его месячный оборот сразу же составил около 500 000 рублей.

Услуги и покупки

На Невском открывается филиал московской студии Faux Pas Tattoo

Московская тату-студия Faux Pas Tattoo открывает филиал в Петербурге на Невском проспекте, 84, рядом с барбершопом Chop Chop. Сегодня там будут бесплатно набивать кресты и имена на запястьях.

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Услуги и покупки

На Невском открывается филиал московской студии Faux Pas Tattoo Московская тату-студия Faux Pas Tattoo открывает филиал в Петербурге на Невском проспекте, 84, рядом с барбершопом Chop Chop. Сегодня там будут бесплатно набивать кресты и имена на запястьях.