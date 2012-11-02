«Я немножко исправляю мир»: Кто помогает пациентам с онкологией принять свое новое тело История онкопсихолога, постижера и тату-мастера
Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее Водитель, металлисты и студент военного училища
В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено)
Мероприятие состоится 6 и 7 июня
В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено) Мероприятие состоится 6 и 7 июня
Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик
«Горячка эндокринная» и «крайняя степень язычества»
Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик «Горячка эндокринная» и «крайняя степень язычества»
«Я татуировщик в тюрьме» «Зэк в любом случае останется доволен результатом, а я могу попробовать себя в новом стиле»
«Я татуировщик в тюрьме» «Зэк в любом случае останется доволен результатом, а я могу попробовать себя в новом стиле»
Кому принадлежат права на ваши татуировки? И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе
Обязать салоны предупреждать женщин об опасности татуировок на пояснице
По словам депутата Мосгордумы, большинство анестезиологов не рискуют вводить иглу через татуированную кожу
Обязать салоны предупреждать женщин об опасности татуировок на пояснице По словам депутата Мосгордумы, большинство анестезиологов не рискуют вводить иглу через татуированную кожу
Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет
Сертификат получат первые 350 участников акции
Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет Сертификат получат первые 350 участников акции
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз
Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Государство обрекло в рабы навеки»: Люмпен-авангард в татуировках Дмитрий Шуров — об эстетике совка, павших интеллигентах и татуировках северных народов
Добилась сама: Саша Unisex о том, как акварельные татуировки сделали ее мировой звездой Интервью с самой известной и высокооплачиваемой российской татуировщицей
Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Группа с tattoo: Кто и почему делает татуировки с логотипами своих компаний Гендиректор Acronis Сергей Белоусов недавно похвастался тату с логотипом своей компании. Набивать лого своего «детища» — давний тренд у предпринимателей. H&F вспомнил ещё несколько нательных рисунков.
Как всё устроено: Тату-мастер Московский тату-мастер анонимно рассказал The Village о моде на звёздочки, клиентах из «Единой России», «синей болезни» и кафедре художественной татуировки.
Lion Tattoo: Поможет ли новому тату-салону мобильное приложение Пятеро друзей открыли тату-салон в центре Москвы, и его месячный оборот сразу же составил около 500 000 рублей.
На Невском открывается филиал московской студии Faux Pas Tattoo
Московская тату-студия Faux Pas Tattoo открывает филиал в Петербурге на Невском проспекте, 84, рядом с барбершопом Chop Chop. Сегодня там будут бесплатно набивать кресты и имена на запястьях.