Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве
К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина
Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено) Первая «IKEA Сити» в мире
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции Самое время для ремонта, настолок и секса
В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома
На нем представят локальные бренды
В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома На нем представят локальные бренды
Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома
Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье
Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье
До 50 % на вещи и товары для дома в H&M Скидки действуют, пока товары есть в наличии
Американская мебельная сеть Crate & Barrel уйдет из России
Сейчас в магазинах сети идет финальная распродажа
Американская мебельная сеть Crate & Barrel уйдет из России Сейчас в магазинах сети идет финальная распродажа
AliExpress запустил продажу крупной бытовой техники в России
В крупные города товары доставляются бесплатно
AliExpress запустил продажу крупной бытовой техники в России В крупные города товары доставляются бесплатно
Сеть «220 вольт» открыла передвижные магазины-контейнеры
Торговые точки можно перемещать в поисках более выгодного расположения для продаж
Сеть «220 вольт» открыла передвижные магазины-контейнеры Торговые точки можно перемещать в поисках более выгодного расположения для продаж
Бывший совладелец OBI откроет новую сеть товаров для дома
Большинство товаров разработает его собственная дизайнерская команда
Бывший совладелец OBI откроет новую сеть товаров для дома Большинство товаров разработает его собственная дизайнерская команда
ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе
Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»
ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»
В «Метрополисе» открывается обновлённый H&M
В нём будет также представлен отдел с товарами для дома
В «Метрополисе» открывается обновлённый H&M В нём будет также представлен отдел с товарами для дома
Сеть магазинов товаров для дома «Уютерра» может обанкротиться
В конце 2015 года она входила в пятёрку крупнейших продавцов в этом сегменте в России
Сеть магазинов товаров для дома «Уютерра» может обанкротиться В конце 2015 года она входила в пятёрку крупнейших продавцов в этом сегменте в России
Podium Market открыл направление товаров для дома
В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»
Podium Market открыл направление товаров для дома В новом Podium Market Home можно приобрести предметы для дома, концепция которых описывается как «доступная роскошь»
«Евросеть» и «Связной» начнут продавать бытовую технику и товары для дома
Соответствующую продукцию ретейлерам будет поставлять онлайн-магазин Enter
«Евросеть» и «Связной» начнут продавать бытовую технику и товары для дома Соответствующую продукцию ретейлерам будет поставлять онлайн-магазин Enter
Открылся магазин аксессуаров для дома Linadelika
Об этом магазин сообщил в своём аккаунте в Instagram
Открылся магазин аксессуаров для дома Linadelika
Об этом магазин сообщил в своём аккаунте в Instagram
В «Европейском» откроется магазин Zara Home
Магазин начнёт работу на третьем этаже торгового центра
В «Европейском» откроется магазин Zara Home Магазин начнёт работу на третьем этаже торгового центра
У магазина дизайнерской мебели Field & Rage обновился интернет-магазин
Дизайнеры Field & Rage обновили свой интернет-магазин мебели и предметов для дома
У магазина дизайнерской мебели Field & Rage обновился интернет-магазин Дизайнеры Field & Rage обновили свой интернет-магазин мебели и предметов для дома
В «Модном сезоне» открылся магазин с кухонной утварью Williams Et Oliver
В торговом центре на Манежной площади открылся шестой по счёту магазин сети Williams Et Oliver.