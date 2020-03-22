Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции Самое время для ремонта, настолок и секса
Маркетплейс Ozon проанализировал статистику и рассказал, какие товары скупали в марте россияне на фоне пандемии коронавируса.
Какие товары набирают популярность
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