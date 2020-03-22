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Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции Самое время для ремонта, настолок и секса

Маркетплейс Ozon проанализировал статистику и рассказал, какие товары скупали в марте россияне на фоне пандемии коронавируса.

Какие товары набирают популярность

С 14 марта, когда первые компании начали переводить своих сотрудников на удаленную работу, россияне стали чаще покупать товары для досуга. Траты на них выросли на 75 % по сравнению с прошлым годом — до 2 100 рублей.

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